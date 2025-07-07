超能膠｜超能膠黐手指點算？ 官方教5分鐘簡易甩身法 不傷手指皮膚：切勿用力捽
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不少人使用超能膠（AA膠）時，經常會因用量過多導致手指被黏合，一時間無法脫身，有人甚至會選擇用利器將黏合位置分割開，一個不小心隨時割傷手。日本知名黏合劑公司「Cemedine」曾於社交平台分享去除超能膠的實用建議；廠方提醒手指不慎沾上超能膠時切勿用力摩擦或用刀片強行分開，同時洗甲水雖有可能去除膠水，但使用過量一樣會損害皮膚。
超能膠易誤黐手指 官方教安全簡易脫身法
Cemedine於社交平台貼文指出，若手指不慎被超能膠黏住，可將手浸泡在約攝氏40度暖水中，並耐心等待約5分鐘；因暖水能軟化膠水，使其逐漸剝落，其後只需輕輕摩擦手指邊緣，黏在一起的部分便會慢慢分開。這種方法雖然需時較長但就安全可靠。
Cemedine補充指，膠水浸水後即使沒有立即脫落都毋須太過擔心，因日常洗澡時同樣會接觸到暖水，再加上人體自然的新陳代謝，超能膠通常會在數天內自行脫落。廠方又強調超能膠其實不會被皮膚吸收，即使不處理也不會對健康造成影響。相反若強行搓揉手指或用力摩擦，甚或使用刀片強行切開，反而容易傷及皮膚。
洗甲水溶解超能膠？ 官方：有效但有風險
坊間有人會認為洗甲水能夠溶解超能膠，對此Cemedine就認為含丙酮的洗甲水（去光水）確實能有效溶解膠水，只需輕輕擦拭黏合處即可達到去除效果，然而官方提醒過量使用洗甲水亦可能刺激皮膚，甚至造成傷害，建議要謹慎使用。
Cemedine提醒，處理強力膠水沾手的問題時，最重要的是保持耐性，避免過度處理；暖水浸泡是最安全且有效的方法，而洗甲水則應作為備用方案，使用時需注意分量，以免損傷皮膚。
超能膠用錯方法易堵塞瓶口
除了手指不慎被黏合外，不少人在使用超能膠時，因使用方式不當，導致超能膠瓶口被堵塞而無法繼續使用。對此，Cemedine亦曾作出解答，提醒黏合物品時，可讓瓶嘴與要黏合的物品保持距離，讓AA膠可以自然地滴落在物品之上。這樣超能膠會散開，反而不會黏著瓶口，避免瓶口被堵塞；「Cemedine」又提醒大家不要用瓶嘴反覆塗抹物體。