超能膠｜超能膠黐手指點算？ 官方教5分鐘簡易甩身法 不傷手指皮膚：切勿用力捽

不少人使用超能膠（AA膠）時，經常會因用量過多導致手指被黏合，一時間無法脫身，有人甚至會選擇用利器將黏合位置分割開，一個不小心隨時割傷手。日本知名黏合劑公司「Cemedine」曾於社交平台分享去除超能膠的實用建議；廠方提醒手指不慎沾上超能膠時切勿用力摩擦或用刀片強行分開，同時洗甲水雖有可能去除膠水，但使用過量一樣會損害皮膚。

