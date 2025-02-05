食咖喱後餐具食色變黃 一個方法30分鐘簡單漂白 毋須洗潔精漂白水膠傢俬都有效
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淺色廚具在接觸咖喱汁等食物後，常常會出現染色變黃的情況，即使使用洗潔精清洗或用水浸泡，仍然難以去除。近日，一位日本網民分享了一個簡單的方法，只需30分鐘便能讓變色的餐具恢復原貌。事實上，專家也曾分享過類似的方法，對於變黃的塑膠家具同樣有效，若配合兩種物品使用，效果更佳。
食咖喱後餐具染黃 一個方法30分鐘即還原
這位日本網民在X（Twitter）上分享，只需將因接觸咖喱汁而變黃的餐具放在陽光下照射30分鐘，便能使其恢復潔白，過程中完全不需要使用清潔劑，既省時又有效。從照片中可見，白色膠餐具在陽光下照射30分鐘後，原本被咖喱染成黃色的部分已經恢復潔白，雖然仍有少量色素未完全清除，但污漬明顯比原來淡化，相信再曬幾次太陽即可完全去除黃漬。
陽光紫外線可分解薑黃色素
該網民指出，膠餐具接觸咖喱後容易變黃，主要原因是咖喱粉中的「薑黃」色素。報道指出，薑黃具有不易溶於水的特性，導致餐具被染黃後難以清洗，但薑黃同時容易被紫外線分解，因此將餐具放在陽光下照射便能恢復潔白。
對發黃塑膠家具同樣有效
事實上，曬太陽不僅對被咖喱染黃的餐具有效，對於發黃的塑膠家具也同樣適用。據日本家務網站報道，白色塑膠家具中常含有抗氧化劑，接觸室內光線後容易產生化學反應而變黃。解決方法是用酸素系漂白劑浸濕廚房紙，覆蓋在需要漂白的家具發黃部分，外面再包一層保鮮紙，然後放在陽光下直曬，經過數小時後，家具的黃漬也能被「漂白」。
圖片來源：網上圖片