食咖喱後餐具食色變黃 一個方法30分鐘簡單漂白 毋須洗潔精漂白水膠傢俬都有效

淺色廚具在接觸咖喱汁等食物後，常常會出現染色變黃的情況，即使使用洗潔精清洗或用水浸泡，仍然難以去除。近日，一位日本網民分享了一個簡單的方法，只需30分鐘便能讓變色的餐具恢復原貌。事實上，專家也曾分享過類似的方法，對於變黃的塑膠家具同樣有效，若配合兩種物品使用，效果更佳。

