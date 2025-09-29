微波爐清潔｜微波爐油污長期不洗易生菌 專家教1個檸檬快速洗機 只需20分鐘一「叮」完成
微波爐常見又方便使用，不過「叮」食物後亦容易佈滿油污。有日本傳媒就分享一個簡單方法，只需使用1個用過的檸檬就可以輕鬆去除微波爐內部油污及異味，做法簡單相當值得大家一試。
微波爐油污長期不清易生菌
日本傳媒《grapee》報導，用微波爐加熱食物時，油漬或湯汁每每噴濺並黏附在微波爐內壁，日積月累之下油污甚難去除，甚至會傳出異味並且滋生細菌。其實只需使用1個用過的檸檬，幾個簡單步驟就可以將微波爐的油污及異味去除。
檸檬清潔微波爐步驟
- 將1個已搾乾的檸檬放入耐熱及適用於微波爐的容器
- 加入清水直到浸過檸檬高度
- 放入微波爐，以600W加熱約5分鐘
- 將機門打開15至20分鐘，讓蒸汽軟化微波爐內油污
- 用廚房紙或抹布輕抹微波爐內壁
- 頑固油污可用抹布沾上檸檬水抹拭
實測效果與專家建議
報道指出，檸檬其實含有1種名為「檸烯」的化合物，它不溶於水但能與油脂分子高度互溶，故此可有效滲透並溶解油脂。有研究更發現，檸烯與水、新丁醇等溶劑混合時能調整互溶性和去油效果，形成有效的清潔劑配方，進一步提高去油效率。實測結果顯示，雖然對於長期積累的焦垢效果有限，但對於日常髒污已經非常有效。專家建議，這種「檸檬蒸氣法」適合日常保養，而在大掃除時則可搭配清潔劑使用。
圖片來源：網上圖片