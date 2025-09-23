打風漏水｜打風窗邊易滲水 工程公司教5招急救漏水 用具簡單 飲管/保鮮紙/尿片都得
廣告
颱風迫近，所帶來的威脅不限於「大風」，暴雨可能引致的家居滲水問題亦不用忽視。有專業鋁窗工程公司就分享幾個家居滲水預防方法，即使已發生滲水問題亦可以用幾招「急救」，暴風雨來臨前不妨預先學定。
打風落雨期間，家居窗口位置容易滲水。據專門負責鋁窗防漏工程的分享，即使滲水問題經已出現其實都有方法「急救」，其詳情如下：
打風窗口滲水急救5招
1.利用飲管虹吸排水
有網民指將可彎曲的膠飲管放在窗邊，可利用虹吸原理將積水引出，成功排出兩桶水。事主就提醒使用時須預先準備膠桶接水，以免積水漫進屋內。
2.保鮮紙／膠袋「攝窗罅」
如果無飲管，亦可用保鮮紙或垃圾膠袋封起窗口縫隙；細小罅隙可將保鮮紙搓成條狀攝住；如縫隙較大則可將膠袋夾在窗框內，膠袋因氣壓差就會貼緊窗縫，有助阻止雨水滲入。方法亦適用於冷氣機或抽氣扇滲水情況，將膠袋包住外殼或鋪於隔塵網上即可。
3.毛巾吸水最環保
如果不想浪費膠袋或飲管，其實亦可以簡單地將毛巾塞在窗邊，毛巾其中一則應懸掛在窗台，下面就放一個水桶接水。
4.尿片吸水力強
與第3點同一原理，有人發現可以利用尿片代替毛巾，將吸水一面朝上塞入窗邊，亦有機會解決滲水問題。有網民分享成果，可見吸水後的尿片發脹不少，目測吸水力相當優秀。
5.暴封膠應急封縫
如窗框膠邊老化，可選用「暴封膠」臨時處理。相較玻璃膠需乾燥環境及凝固時間，暴封膠可直接於雨天使用，且防水性較高，一般五金店或連鎖日用品店均有售。