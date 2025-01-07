洗抽氣扇｜抽氣扇積陳年灰塵 專家教3步簡單清洗法 清走細菌抽氣效能翻生

抽氣扇係每個家庭不可或缺嘅電器，特別係廚房同浴室呢啲潮濕環境入面。但係長期使用後往往會積聚大量灰塵同油污，不單止影響抽氣效能，仲可能滋生細菌。要徹底清潔抽氣扇，其實並唔困難，只要掌握正確方法同準備適當工具，就可以輕鬆搞掂。