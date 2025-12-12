去除水垢｜日本瘋傳水垢清潔法 廚房1種物品成除垢神器 毋須清潔劑成本極低
廣告
水龍頭等廚房浴室器具經常累積水垢，清潔起來相當麻煩。近日有日本網友就分享一個快速去除水垢方法，毋須任何清潔劑輔助，只需用到一張烘培紙就足以令原本滿佈水垢的水龍頭煥然一新，對身處硬水地區、經常受水垢困擾的香港家庭而言特別值得一試。
烘培紙成清潔水垢神器 日本網民實測效果驚人
有日本網民近日在社交平台X（前Twitter）上載一組照片，分享利用烘焙紙（或稱牛油紙）乾擦水龍頭的成果。照片所見，原本佈滿白濛濛水垢的金屬表面，經擦拭後隨即變得光亮如新，效果猶如剛安裝的新水龍頭一樣。
該帖文隨即在網上爆紅並錄得超過10萬個讚好。有網民亦以同樣手法去除水垢，並紛紛上載清潔成果；有人直言做法極之有效「水垢直接消失」，大讚其做法簡單，而且「比使用水垢清潔劑更化算」。
烘焙紙3大除垢原理
為何一張普通的烘焙紙能成為清潔神器？有人就嘗試歸納原因，得出烘培紙能去除水垢的3大原理：
1.乾擦以此減少水漬殘留
有別於傳統濕布清潔，使用烘焙紙乾擦能有效避免在清潔過程中殘留水份。不僅減少了硬水礦物質再次附著的機會，烘焙紙上的塗層更會在金屬表面形成一層薄薄的保護膜，有助在短時間內阻隔新水垢形成。
2.磨擦產生微細粉末剝離污垢
當烘焙紙在水龍頭表面擦拭時，會產生類似超幼細砂紙打磨的效果。表面的水垢會化成微細粉塵並剝落，觸感卻意外地順滑，特別適合處理罅隙及較頑固的水垢。
3.矽膠塗層具溫和拋光作用
烘焙紙表面一般塗有聚二甲基矽氧烷（PDMS）或蠟質不黏塗層。這些塗層提供了輕微的磨砂作用，能以物理方式刮走水垢中的碳酸鈣等礦物沉積，同時因質地相對溫和，較不易刮花不鏽鋼或鍍鉻表面，達到拋光效果。
圖片來源：網上圖片