去除水垢｜日本瘋傳水垢清潔法 廚房1種物品成除垢神器 毋須清潔劑成本極低

水龍頭等廚房浴室器具經常累積水垢，清潔起來相當麻煩。近日有日本網友就分享一個快速去除水垢方法，毋須任何清潔劑輔助，只需用到一張烘培紙就足以令原本滿佈水垢的水龍頭煥然一新，對身處硬水地區、經常受水垢困擾的香港家庭而言特別值得一試。

