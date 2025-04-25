紙巾碎屑黐衣物難清理 專家教1招簡單洗走 紙碎自動脫落毋須用手搣
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洗衫前一旦忘記將衣物口袋裡面的紙巾取出，往往就會令紙巾被洗爛，紙屑亦會「波及」衣物，清理過程費時失事。有日本專家就分享一個簡單方法，毫不費力就可以將紙碎清走，不過要注意同一方法並非所有衣物適用。
專家教1招洗走衣物紙巾碎
紙巾一個不小心放入洗衣機，洗爛之後的紙屑極難清理；有日本網民早前就遇到同樣問題，她其後只用上簡單一招便成功解決，並於社交平台分享方法，原來不過是利用衣物柔順劑即可解決。
柔順劑洗走紙巾碎原理
事實上，日本綜藝節目「不可思議∞世界（ありえへん∞世界）」早前曾介紹過類似方法，效果顯著且方法簡單；專家指其實只需將黏上紙屑的衣物重新放回洗衣機，然後加入衣物柔順劑再洗一次，毋須其他步驟即可將紙屑清走。專家解釋指，柔順劑所含「界面活性劑」具有分解滲入效果，令衣物變得順滑；柔順劑會在衣物表面形成一層「薄膜」，配合洗衣時的離心力就可以將紙屑「隔開」，洗完之後「揈一揈」即可將紙屑清走。
當然，要防止問題發生最好是從根源著手，洗衫前清楚檢查口袋裡面會否有紙巾殘留。
3類衣物不宜用柔順劑
柔順劑雖然方便，但要注意消委會亦曾出，柔順劑的化學成分有機會影響某些布料的特性，以下是3類洗衣時不宜使用柔順劑的衣物：
- 棉質毛巾、經特別處理的人造纖維例如超細纖維（microfibre）及排汗快乾布料所製成的衣物，柔順劑會在纖維表面形成薄膜，使其吸水能力降低。
- 防風、防水透氣的功能性風褸，由於衣物附有經特殊處理的薄膜，也不宜使用柔順劑，以免影響薄膜的防水透氣功能。
- 經阻燃處理的衣物，例如經防火處理過的兒童睡衣，使用柔順劑後防火能力或會下降，家長須特別留意。
圖片來源：網上圖片、影片截圖