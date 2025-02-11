洗衣機門長開怕積塵 專家警告做錯滋生霉菌 拆解正確做法3招防發霉

許多用戶在使用洗衣機時，往往只關注洗衣粉的用量和洗衣袋的使用，而忽略了使用後的處理步驟。早前就有網民討論洗衣機用後，機門應該關上還是長開；有專家就拆解一旦做錯有可能令洗衣機產生異味，嚴重甚至會滋生霉菌、影響用家健康。

