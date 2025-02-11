洗衣機門長開怕積塵 專家警告做錯滋生霉菌 拆解正確做法3招防發霉
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許多用戶在使用洗衣機時，往往只關注洗衣粉的用量和洗衣袋的使用，而忽略了使用後的處理步驟。早前就有網民討論洗衣機用後，機門應該關上還是長開；有專家就拆解一旦做錯有可能令洗衣機產生異味，嚴重甚至會滋生霉菌、影響用家健康。
洗衣機用後 機門長開或長關引熱議
有網民於台灣論壇上發文，分享他與朋友合租公寓的經驗。事主指發現朋友在使用完洗衣機後不會關上機門，擔心這樣會讓塵埃進入洗衣機內。因此，他在網上詢問洗衣機門應該如何處理。大多數網民認為，洗衣機門應該保持打開狀態，因為相比塵埃，更應該擔心的是洗衣機內的水分可能會導致發霉。他們指出，洗衣過程中可以清除灰塵，但黴菌卻難以去除。
專家拆解正確做法 2個位置應打開通風
事實上，洗衣用品廠商「花王」曾在 Twitter 上分享過相關建議，指出洗衣機運作完後，內部會殘留一定的水氣。如果長時間關上機門，水氣無法蒸發，容易滋生細菌並產生異味。因此，「花王」建議在使用完洗衣機後，應打開機門，最好連同放洗衣液的抽屜也拉開，以便水氣蒸發。
洗衣機屬家居發霉黑點 處理不當可致皮膚炎呼吸道過敏
另一方面，日本健康節目《林修の今でしょ！講座》曾邀請專家矢口貴志，講解霉菌的危險性。他指出，不同菌種的霉菌可能會引發皮膚炎、呼吸道過敏等健康問題。節目調查了100個家庭，發現洗衣機是最容易滋生霉菌的四個家居位置之一，其中60個家庭的洗衣機內發現了能導致哮喘惡化的「枝孢菌屬（Cladosporium）」。
避免洗衣機發霉3大貼士
1.保持洗衣機門蓋打開
洗衣機的設計容易積聚濕氣，因此在不使用時應保持門蓋打開，讓內部保持通風，防止霉菌滋生。
2.分開存放骯髒衣物
待清洗的衣物應該用架子分開存放，避免直接放入洗衣機內，因為衣物上的汗水和污垢會成為霉菌滋生的溫床。
3.使用專門清潔劑
如果洗衣機已經出現霉菌，應注滿水（最好是熱水），加入專門的清潔劑，然後運行洗衣機進行清潔，確保洗衣機乾淨後再使用。
圖片來源：影片截圖、X