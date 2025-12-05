洗洗衣機｜梳打粉洗洗衣機越洗越污糟 專家推薦2種清潔劑 洗出黑色污垢不怕傷機

洗衣機長期有清水及洗衣粉沖刷，容易令人覺得洗衣機內部「污糟極有限」，但事實卻剛好相反；洗衣機長期不洗，其內壁、底盤及濾網極易累積貌似「紫菜」的黑色污垢，更會成為霉菌與細菌的溫床，不但容易令衣物愈洗愈臭，異味久久不散，嚴重更會引發皮膚敏感。

