洗洗衣機｜梳打粉洗洗衣機越洗越污糟 專家推薦2種清潔劑 洗出黑色污垢不怕傷機
廣告
洗衣機長期有清水及洗衣粉沖刷，容易令人覺得洗衣機內部「污糟極有限」，但事實卻剛好相反；洗衣機長期不洗，其內壁、底盤及濾網極易累積貌似「紫菜」的黑色污垢，更會成為霉菌與細菌的溫床，不但容易令衣物愈洗愈臭，異味久久不散，嚴重更會引發皮膚敏感。
梳打粉溶解度低 恐積聚底盤變頑固污泥
網上廣泛流傳各種洗衣機「DIY清潔法」，當中最為人熟悉的莫過於「梳打粉加白醋」的組合。然而台灣臨床毒物護理師譚敦慈指出，梳打粉其實並不適合用於清洗洗衣機，原因在於其溶解度不高，遇水後極易結成細碎顆粒，並沉積在洗衣機底部及排水口位置。
這些未能溶解的粉末一旦積聚，便會成為黏附污垢的媒介，令原本的皮脂污垢、殘留洗衣液及纖維碎屑更容易結合成厚實的污泥，長期累積恐影響機器運作。另一方面，梳打粉本身其實並無殺菌功效，對於潛藏的霉菌並無特效。
拆解洗衣機污垢4大來源
雖然洗衣機運轉時看似滿桶清水，但在水面下的縫隙、角落及底盤，其實是藏污納垢的重災區。特別是香港環境相對潮濕，洗衣機若長期處於封閉狀態，霉菌只需短短數日便能大量繁殖。洗衣槽內的污垢主要由以下4類物質形成：
- 人體殘留物：衣物上沾有的皮脂、汗水。
- 化學殘留：未能完全溶解的洗衣液及柔順劑，日積月累形成肥皂垢。
- 日常雜質：化妝品殘留物等。
- 環境因素：因潮濕環境而滋生的霉菌及黴斑。
正確清洗法1：漂白水浸泡
針對霉菌問題，譚敦慈分享了一個簡單而有效的方法，利用漂白水分解霉菌及殺滅細菌，特別適合進行深層清潔：
- 將洗衣槽注滿清水。
- 以 1:1000 的比例加入家用漂白水。
- 靜置浸泡一整晚，讓漂白水慢慢分解內壁上的生物膜、霉菌及黏附污垢。
- 翌日啟動一次標準洗衣程序及排水，即可將瓦解的污垢沖走。
正確清洗法2：過碳酸鈉
除了漂白水，另一款獲專家極力推介的清潔神器是「過碳酸鈉」。與梳打粉不同，過碳酸鈉溶於溫水後會釋放氧氣，能有效分解頑固污垢及霉菌，對於處理陳年黑垢尤為有效。具體做法如下：
- 準備約30°C至50°C的溫水，加入約10克過碳酸鈉調成溶液。
- 將溶液倒入洗衣槽進行浸泡。一般建議浸泡 1至3小時；若洗衣機已很久沒清潔，可延長浸泡至半天。
- 浸泡期間，利用濾網撈起浮在水面的黑垢、棉絮及碎屑。
- 最後放入一條舊毛巾或不要的衣物，啟動標準清洗程序。這些舊衣物有助吸附殘餘污垢，令清潔效果更佳。
只要掌握上述正確保養方法，不僅能杜絕霉味、延長洗衣機壽命，更能確保衣物洗後柔軟潔淨，不再出現不明黑點或異味。