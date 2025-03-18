浴室水垢｜浴室銹漬水垢擦極唔甩 家務專家教3步除水垢 靠3樣法寶抹走千年漬
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浴室常常會積聚陳年水垢，尤其是在拆除置物架後，牆面上可能會留下難以清理的鏽漬。有台灣家務專家就分享了一個簡單方法，只需一件法寶沾水擦拭，即可輕鬆去除浴室頑固污垢。
家務達人分享浴室陳年污漬去除法
台灣家務達人陳映如在其Facebook專頁「陳映如-Sona Queen的生活筆記本」透露，自己早前拆除家中浴室掛牆架後，發現牆面上隱藏著陳年水垢和鏽漬。她指其實只要配合適當用具，只需2個簡單步驟就能夠將這些污垢徹底清除。
所需用品：
- 科技海綿
- 水砂網
步驟：
- 首先用沾濕的科技海綿擦拭牆面，可以輕鬆去除大部分污垢。
- 針對頑固水垢和鏽漬，建議使用水砂網沾水後擦拭污漬表面，效果顯著。
替代方案：水垢擦膠
除水砂網，陳映如還推薦使用外觀類似「硬硬的原子筆橡皮擦」的水垢擦膠，這同樣能有效去除陳年水垢。不過，使用水垢擦膠時，需要花較長時間擦拭才能見到明顯效果，過程可能會稍微費時。
水砂網使用須知
水砂網由聚酯樹酯、酚醛樹脂和鋁製成，適用於清潔陶製馬桶、洗手台、洗臉盆、陶瓷磁磚及地面上的頑固污漬。只需沾水擦拭即可清洗乾淨。然而，水砂網不宜用於金屬、烤漆、玻璃、塑膠及鐵氟龍等表面，並避免在同一區域重複擦拭，以免損壞材質或降低光澤。使用時建議佩戴橡膠手套並沾水操作。
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圖片來源：FB圖片