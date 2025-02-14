濕凍天氣霉菌可致肺炎肝癌 專家教2種天然除霉劑 清潔浴室避免過敏哮喘
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新年過後，本港的天氣明顯較為潮濕，家居環境亦易滋生霉菌。台灣營養功能醫學專家劉博仁在Facebook分享病例，指有患者因哮喘和咳嗽頻繁就醫，經劉博仁提醒注意家中霉菌污染後，有關問題隨即解決。劉醫生解析指家居霉菌有可能引致肺炎甚至致癌，提出6大注意事項提醒大家應保持家居乾爽。
濕凍天氣霉菌可致肺炎肝癌 專家教2種天然除霉劑 清潔浴室避免過敏哮喘目錄
劉博仁指出，冬季或梅雨季節的濕冷天氣容易導致霉菌滋生。當室內濕度超過60%時，霉菌便會開始生長，而濕度達到70%以上時，霉菌更會迅速繁殖，對生活環境和健康造成影響。因此，了解霉菌的生長條件、常見種類及預防措施，對於減少其健康影響至關重要。
濕凍天氣霉菌滋生原因
- 高濕度：浴室、地下室、冷氣機濾網、衣櫃等潮濕地區容易滋生霉菌。
- 通風不良：冬季為保暖，許多人長時間關閉窗戶，導致空氣不流通，增加霉菌滋生的機會。
- 適宜溫度：雖然霉菌最適合的生長溫度為25~30℃，但部分霉菌在10~20℃仍能存活並繁殖。
- 有機物累積：灰塵、食物殘渣、衣物纖維等為霉菌提供養分。
5類常見霉菌可致肺炎肝癌
1.黑麴黴菌（Aspergillus niger）
常見於浴室和冷氣濾網，可能引發過敏、氣喘，甚至導致免疫力低下者的肺部感染。
2.青黴菌（Penicillium）
生長在發霉的食物、地毯、壁紙上，可能引起鼻炎、皮膚炎，部分種類還會產生毒素。
3.黃麴毒素黴菌（Aspergillus flavus）
多見於發霉的堅果和米飯，會產生強烈致癌物黃麴毒素（Aflatoxin），可能導致肝癌。
4.交鏈孢菌（Alternaria）
孳生於窗戶邊和木製家具，容易誘發氣喘和過敏性鼻炎。
5.鎖孢黴菌（Cladosporium）
預防霉菌6大方法
- 控制濕度：使用除濕機將室內濕度維持在50~55%。
- 加強通風：每天至少開窗30分鐘，保持空氣流通。
- 定期清潔：用白醋、小蘇打水或稀釋漂白水擦拭潮濕區域。
- 避免食用發霉食物：發霉的花生、堅果、米飯應立即丟棄。
- 清理空調設備：定期清洗冷氣機與濾網，避免黴菌在內部滋生。
- 使用空氣清淨機：選擇HEPA濾網過濾空氣中的黴菌孢子。
無印教循環風扇5大正確用法
要避免家居環境發霉自然需要通風，而除抽濕機之外，循環扇亦是另一經濟實惠的方便之選。針對循環扇使用方法，《無印良品》就於官網講解5個使用場景正確使用方法，提高室內通風或除濕功效。
1.夏季降溫
無開冷氣：窗外排熱法
夏季回家時，室內常常熱得像焗爐。此時可以打開窗戶，將循環風扇放在窗前，向窗外吹風，這樣可以有效排出室內的熱氣，同時引入戶外的新鮮空氣。
開冷氣：角落助力法
將循環風扇放在與冷氣機同一面牆的對角，並以45度角向室內中央吹風，這樣可以防止冷氣滯留在地面，令冷氣均勻分布於整個房間，從而提升冷氣機的效能，並降低耗電量。
2.雨季除濕
角落放置促進空氣流通
在春夏交替的雨季，室內容易積聚濕氣，導致傢俬發霉及滋生昆蟲和細菌。只需將風扇放在室內最長距離的角落，便能將風送至四周，增強空氣流通。
3.睡房降溫
床尾放置平衡溫度
睡前將風扇放在床尾，向地板吹風，涼風會穿過床下並吹向天花板，這樣可以加強空氣循環，使室內各處溫度更均勻，從而降低睡房的溫度。
4.冬季保暖
斜對暖風機助力增溫
將循環風扇放在暖風機的斜對角，並以45度角向房間中央吹風，這樣可以使暖氣均勻地散布在室內，令房間更加溫暖，同時節省用電量。
圖片來源：無印良品