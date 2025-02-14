濕凍天氣霉菌可致肺炎肝癌 專家教2種天然除霉劑 清潔浴室避免過敏哮喘

濕凍天氣霉菌可致肺炎肝癌 專家教2種天然除霉劑 清潔浴室避免過敏哮喘目錄 濕凍天氣霉菌滋生原因

5類常見霉菌可致肺炎肝癌

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新年過後，本港的天氣明顯較為潮濕，家居環境亦易滋生霉菌。台灣營養功能醫學專家劉博仁在Facebook分享病例，指有患者因哮喘和咳嗽頻繁就醫，經劉博仁提醒注意家中霉菌污染後，有關問題隨即解決。劉醫生解析指家居霉菌有可能引致肺炎甚至致癌，提出6大注意事項提醒大家應保持家居乾爽。