玻璃浴屏自爆港女縫足6針 專家拆解玻璃自爆3大原因 5招自保 貼防爆膜有無用？
有女網民昨日（27日）於社交平台Threads分享影片。片中所見，事主浴室的玻璃浴屏疑似「爆玻璃」，玻璃碎片散落一地，同時馬桶前地面以及洗手盆上都有鮮紅血漬，相信事主已被玻璃碎片所傷。事主於帖文留言，指爆玻璃後「嚇到有陰影」，經此事後已不想再用玻璃浴屏，寧願選擇安全平價的浴簾。
事主遭遇引起不少網民共鳴，慰問事主傷勢之餘亦分享各自經歷；不少網民指自己都試過浴室玻璃爆破，其中就有人指爆玻璃後「斷咗兩條筋，聯咗6針打咗6個星期石膏」，傷勢相信甚為嚴重，不少人都表示爆玻璃後寧可選擇浴簾。
至於爆玻璃原因，有人認為是安裝師傅手工欠佳所致，猜測指「（師傅）無預空位畀佢膨脹所以爆」；有人就認為是玻璃質素欠佳所致，亦有人覺得外物撞擊及溫差急劇變化亦是導致玻璃「自爆」的原因之一。
玻璃自爆3大原因
針對浴室玻璃浴屏「自爆」原因，本地裝修平台「裝修佬」曾發文拆解，指原因大致有3：
1.安裝不當
玻璃表面同邊緣於加工、運輸、儲存及施工過程，可能造成有劃痕、炸口、爆邊等缺陷，易造成應力集中而導致鋼化玻璃自爆，又或者安裝時玻璃有一定傾斜度，或人為改變玻璃形狀亦會導致類似問題發生。
2.保養不當
日常使用過程中，因尖銳物體撞擊、溫度急劇變化等原因造成淋浴房玻璃出現自爆比較常見。
3.玻璃質量欠佳
鋼化玻璃出現自爆現象雖然可因安裝不當或者使用過程中養護不當而造成，但更有機會是廠家生產的鋼化玻璃自身品質原因造成；用於淋浴房的鋼化玻璃厚度至少要有6至8毫米。
裝修佬又提出5大方法，防止浴室玻璃浴屏爆裂：
5大防止玻璃自爆貼士
1.選擇優質鋼化玻璃
選購玻璃淋浴房時，可以戴偏光的太陽眼鏡睇玻璃，鋼化玻璃應呈現出彩色條紋斑，用肉眼望側面會有發藍斑紋；最後要留意鋼化玻璃弧度，其平整度不如普通玻璃而是有凹凸感，較長一邊應有一定弧度。
2.正確安裝玻璃門
為防止安裝不當導致鋼化玻璃自爆情況，一定要由專業師傅安裝，以免出現安裝不當而導致損壞問題。安裝時最忌切割玻璃，因鋼化玻璃只能夠在鋼化前對玻璃進行加工至需要嘅形狀，而不可在鋼化後再加工，否則非常容易導致玻璃自爆。
3.貼上防爆膜
市面上的淋浴房多考慮到美觀等原因，玻璃上不會自帶防爆膜；自己動手貼防爆膜可以防止玻璃自爆時玻璃碎亂飛情況。選擇防爆膜時儘量要有經過國際窗膜協會認證、具備生產安全膜資格的防爆膜。
4.重點保護玻璃邊角部位
鋼化玻璃中間部分最穩陣，四角及邊緣則最薄弱，這些部位一旦有裂痕就好容易令整塊玻璃碎裂。事實上，可用安全錘打破巴士車窗的位置正正就是玻璃邊角。對於淋浴房而言，要注意保護好玻璃邊角位置，定期檢查邊角有無出現裂紋。
5.避免尖銳物件劃傷
鋼化玻璃強度高，甚至可以承受幾個人的重量，但其弱點就是易受尖銳物品劃傷或撞擊所傷；由於尖銳物品接觸面積細，對鋼化玻璃壓強就相當大，一度小小意味著整塊玻璃內部應力分佈受到破壞，從而在瞬間產生無數蜘蛛網狀裂紋。
裝修佬溫馨提示：注意溫差
雖然鋼化玻璃比普通玻璃安全性更高、硬度更強，但缺點在於溫差較大時候容易爆裂。為安全起見，如室內外溫差過大時可以先用適當溫度熱水沖淋玻璃門1分鐘左右，沖涼時亦最好慢慢提高溫度，避免一下子用過熱水溫。