玻璃浴屏自爆港女縫足6針 專家拆解玻璃自爆3大原因 5招自保 貼防爆膜有無用？

玻璃浴屏「自爆」事件時有發生，有本地網民就表示自家浴屏早前突然爆裂，事主本人亦遭玻璃碎片所傷，稱經此一役以後寧願選用浴簾。有專家就指出，浴室玻璃浴屏自爆一般由3個原因導致，其中「溫差過大」亦是原因之一。

