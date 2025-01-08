科技海綿可致癌腎衰竭 專家警告2大做法溶出毒物 洗筷子易潔鑊超錯？

通常外形四四方方、多呈白色的科技海綿，擁有強大去污功能，甚至能夠去除抹布配清潔劑都無法對付的頑固污漬，深受不少主婦愛用。科技海綿一般雖不用配合洗潔精，但有台灣毒物專家提醒，科技海綿在去污的同時，可能會釋放有毒物質，這些物質若被人體吸收，可能會增加患癌風險，甚至引發腎病。專家特別指出多種高危的使用方式應該避免。

