科技海綿可致癌腎衰竭 專家警告2大做法溶出毒物 洗筷子易潔鑊超錯？
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通常外形四四方方、多呈白色的科技海綿，擁有強大去污功能，甚至能夠去除抹布配清潔劑都無法對付的頑固污漬，深受不少主婦愛用。科技海綿一般雖不用配合洗潔精，但有台灣毒物專家提醒，科技海綿在去污的同時，可能會釋放有毒物質，這些物質若被人體吸收，可能會增加患癌風險，甚至引發腎病。專家特別指出多種高危的使用方式應該避免。
科技海綿去污力超群 釋放致癌物質不容忽視
科技海綿價格低廉，其材料與普通洗碗海綿不同，僅需清水即可去除頑固污漬，因此受到家庭主婦的喜愛。台灣林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海在YouTube頻道「健康1+1」中指出，科技海綿在使用過程中可能會釋放致癌物質，並強調有多種錯誤的使用方法必須避免。
具2大有害成份 過量攝入可致白血病腎衰竭
顏宗海解釋，科技海綿是由三聚氰胺和甲醛聚合而成，其纖維細小且具有一定硬度，能深入細縫去除污垢，去污能力似乎優於普通洗碗海綿。然而，三聚氰胺和甲醛均具有水溶性，使用時會隨著水的加入而逐漸溶解。三聚氰胺具有腎毒性，可能導致腎結石和腎衰竭，而甲醛則是一級致癌物，可能引發鼻咽癌和白血病。因此，專家建議科技海綿應僅用於清潔地板、牆壁或玻璃等環境，避免用於洗碗或其他廚房用途。
科技海綿5大安全建議
根據台灣多位醫生及毒物專家的意見，以下是科技海綿的安全使用指引：
- 不應用於清洗碗碟、廚具或食材。
- 不宜與熱水一起使用，因為熱水可能會加劇有害物質的溶出。
- 避免接觸熱、酸、油脂；例如，剛煮完的熱油鍋不應使用。
- 不要用於有塗層的物品，以免損壞塗層，如不粘鍋等。
- 避免配合漂白水使用
圖片來源：網上圖片