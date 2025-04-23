大管家｜筷子暗藏致癌物極傷肝 4種筷子洗後含菌量比拼 專家警告：1款比馬桶污糟8倍

港人「開飯」通常離不開筷子。筷子清洗過後看似乾淨，但事實上可能潛暗藏大量細菌，甚至有家庭因長期使用帶有毒素的筷子導致全家一齊患肝癌。有研究曾對木、竹、仿瓷及不銹鋼4種質地筷子作測試，發現其中3種細菌含量超標，最嚴者者細菌含量更超標65倍，比馬桶還要骯髒8倍。有專家就提出清洗筷子3大重點，提醒大眾留意。

