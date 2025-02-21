糖鹽硬化結塊專家教1招還原 5類調味料正確儲存法 1種糖容易發霉須冷藏
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天氣時乾時濕，砂糖或鹽如未有密封保存，好容易就會結成塊狀。有日本調味料專家就講解1個簡單方法令結塊的糖鹽「翻生」，並同時分享5種調味料的正確儲存方法，原來放在爐頭旁邊或鋅盆下方儲物櫃都不適宜。
正確保存防鹽粒結塊
根據日本鹽品鑑協會代表理事青山志穂在《日本與世界的鹽圖鑑》中的說法，當環境濕度超過75％時，鹽巴會逐漸吸收空氣中的水分，就是所謂「受潮」。當空氣再次變得乾燥時，鹽巴便會變硬並結塊。為了防止鹽巴結塊，青山志穂建議將鹽巴放入有乾燥劑的密封容器中保存，這是最簡單的保存方法。此外，使用乾燥的湯匙取鹽，並避免將鹽巴放在爐頭附近，以免烹飪時的熱氣增加周圍的濕度。
糖鹽結塊 放1物即「翻生」
日本節目《ZIP！》曾邀請調味料專家MICHIKO教授分享調味料的正確保存方法。針對糖鹽結塊的問題，她指出，只需準備一個蘋果和一些生意粉，就能輕鬆解決。她解釋，砂糖因水分不足而變硬，只需將半個蘋果皮放入砂糖中，即可使其恢復顆粒狀。而鹽則因水分過多而結塊，將生意粉（如蝴蝶粉）放入容器中吸走水分，鹽便能回復原狀。
5種調味料正確保存法
MICHIKO還分享了如何正確保存醋、豉油、沾麵汁、砂糖及小麥粉，以防止變質。
1.醋
許多人認為醋可以常溫保存，但MICHIKO指出，由於全球暖化及生活方式的改變，室溫保存醋容易變質甚至發霉，因此建議冷藏保存。
2.豉油
豉油開封後容易變質，應冷藏保存。即使冷藏，其保質期也僅一個月，建議根據家庭需求選購合適的容量。
3.麵汁
日本料理中常用的沾麵汁應冷藏保存，瓶身上通常標示需在3天內食用完畢。如果無法在3天內用完，MICHIKO建議可將其冷凍成「沾麵汁冰塊」，使用時取出融化即可，十分方便。
4.糖
砂糖開封後應倒入密封容器，放在陰涼處；而容易發霉的黑糖則需冷藏保存。
5.小麥粉、生粉、麵包粉
粉類調味料若放在常溫下容易生「粉蟎」，因此必須倒入密封容器並放入雪櫃保存。