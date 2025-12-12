慳錢陷阱｜洗手液洗潔精溝水 細菌暴增極傷皮膚 醫生：僅1種情況建議加水

不少家庭主婦精打細算，為慳錢或會在洗手液、沐浴露、洗頭水及洗潔精入面加水，以求「1樽當2樽用」。但有皮膚科醫生就提醒，洗潔精或洗手液加水會令細菌及微生物數量暴增，清潔產品原來的功能亦會大打折扣，最終可能得不償失。

