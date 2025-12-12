慳錢陷阱｜洗手液洗潔精溝水 細菌暴增極傷皮膚 醫生：僅1種情況建議加水
不少家庭主婦精打細算，為慳錢或會在洗手液、沐浴露、洗頭水及洗潔精入面加水，以求「1樽當2樽用」。但有皮膚科醫生就提醒，洗潔精或洗手液加水會令細菌及微生物數量暴增，清潔產品原來的功能亦會大打折扣，最終可能得不償失。
洗手液、洗潔精溝水 易致細菌暴增變質
台灣皮膚科醫生蔡逸姍於社交平台撰文解釋，指一般自來水其實並非無菌，若將其直接注入清潔用品的瓶罐中，會令細菌或其他微生物的含菌量暴增。更嚴重的是，產品原有的防腐劑濃度會因被水稀釋而大打折扣，直接削弱其抑制細菌的能力。
若加水後的產品放置1、2個月仍未用完，內容物在長時間存放下極容易腐壞變質，不但無法達到清潔效果，更可能越洗越髒。因此，她建議市民應養成正確消費習慣，「用幾多就買幾多」，切勿因貪平而過度囤積。
僅1種情況建議加水
蔡逸姍補充指只有一種特定情況下才適宜加水，就是當產品即將用盡、打算使用最後一次時。她又建議要加已煲滾過的熟水而非生水，以減低細菌滋生風險。
事實上，台灣衛生福利部曾經提醒指，自行加水稀釋沐浴露或洗頭水可能會影響產品質素及增加細菌滋生風險。當局建議，只有在產品快用完或已經無法擠出時才可加水入瓶內，且必須是「一次性」使用。若長期擺放或反覆多次加水使用，同樣容易令產品變質。
日本專家教「慳錢洗碗法」 切忌直接注水入樽
雖然不建議直接在原裝瓶內加水，但日本著名料理教室主理人兼作家高木惠美，曾在其著作《不思考廚房》中分享了一個安全又實用的洗碗慳錢小技巧。她指出，大部分人在洗碗時習慣將洗潔精直接擠在海綿上，往往會因份量過多而造成浪費。
高木惠美建議，可先準備一個小盆，按壓一次洗潔精份量，再加入約100毫升清水，稀釋成「洗潔精水」。隨後用海綿沾取這盆稀釋液來清洗餐具，若發現泡沫變少才再添加洗潔精。這方法既能確保充分洗淨污垢，亦毋須頻繁添加洗潔精，更能加快洗碗速度，經濟實惠。
她特別提醒，這個方法的關鍵是「另外用盆稀釋」，若直接將水注入裝有洗潔精的原裝瓶子內稀釋，反而會令細菌容易繁殖，導致整瓶洗滌劑無法長久保存。