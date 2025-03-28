大管家｜凍肉沖水溶雪易有菌 專家教3分鐘極速解凍法 做法簡易保營養不流失
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不少魚類肉類都要雪藏，到準備烹調前先發現未及解凍就實在麻煩。台灣有超市就曾分享一個簡單方法，只需簡單步驟就可以在3分鐘內快速解凍肉類，重點是不會影響肉質及其營養，值得一試。
簡易3分鐘解凍法
台灣超市「全聯」曾於其官網「生活小百科」指出，許多人在烹煮前才想起忘記從冰箱取出肉類解凍。但其實只需3個步驟便能快速解凍，且不會損失營養或影響肉質，整個過程僅需3分鐘。
- 在肉類表面均勻塗抹適量食鹽
- 加入白醋並倒入溫水
- 浸泡三分鐘即可完成解凍
全聯提醒，使用熱水解凍肉類可能會導致細菌滋生，應該避免。
食安中心3大解凍建議
根據香港食物安全中心的資料，肉類等食物若儲存在攝氏零下18度或以下的冰格中，可保存6至12個月。解凍時，中心建議以下三種方法。若需快速解凍，可使用流動自來水或微波爐，但需注意這些方法可能會讓肉類處於細菌易生長的環境中，因此解凍後應立即烹煮。
1.雪櫃解凍
提前一晚將肉類放入攝氏4度的雪櫃中解凍，是食安中心認為最安全的方法，適合有預先計劃的人士。雖然解凍時間較長，但保質期可達1至2天，減少細菌滋生的風險。室溫解凍則不建議，因為食物不應在室溫下解凍超過4小時，若已超過5至6小時，食物可能已不安全食用。
2.沖水解凍
直接用水龍頭沖水解凍是常見做法，食安中心指出，這種方法的保質期較雪櫃解凍短。急凍肉類應放入保鮮袋中包好，以確保安全。
3.微波爐解凍
微波爐解凍是最快的方法，但可能影響肉質。食安中心建議，解凍時應分兩次進行，第一次後取出翻動，再進行第二次加熱，以確保全面解凍。由於解凍後溫度可能超過30度，細菌容易滋生，因此解凍後應立即食用，不宜繼續放置於室溫。
圖片來源：網上圖片