塑膠餐盒洗極「油淋淋」 專家教加1種調味料去油污 加水搖30秒有效過熱水
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塑膠製容器輕巧又方便儲存，再加上密封性能通常不俗，不少家庭都會用作暫放食物。然而塑膠用料亦有其麻煩之處，尤其是接觸油膩食物之後，即使用洗潔精配合熱水都好難徹底去油；有日本節目就曾進行實測，發現在清洗時加入1種調味料，將比單純用清水更有效去除油污。
塑膠食物盒雖然在日常生活中非常實用，但清除其上的油污卻常常令人頭痛。即使使用洗潔精或熱水，效果也不盡如人意。然而，日本一個電視節目進行的實驗顯示，只需在清洗時加入鹽，便能比單用洗潔精更有效地去除油污。
實測洗塑膠食物盒方法 加1物有助去油
日本節目《日本人の3割しか知らないこと》曾介紹了一種簡單而有效的塑膠盒去油方法。製作組以兩個同樣沾滿油污的塑膠食物盒進行示範；一個使用普通的洗潔精和水清洗，另一個則在洗潔精中加入鹽再洗，最後再比較兩種方法的潔淨效果。
實驗方法
製作組將清水和洗潔精倒入兩個充滿油污的食物盒中，其中一個食物盒額外加入鹽。然後將盒蓋蓋上，用力搖晃30秒，最後用清水沖洗乾淨。
實驗結果
結果顯示，僅使用清水和洗潔精清洗的食物盒，盒內仍然殘留著明顯的橙黃色油漬。而在洗潔精中加入鹽的食物盒，油漬幾乎完全被去除，效果差異顯著。
拆解用鹽去油原理
製作組拆解加入鹽後有助去油的原理，原來是由於油污會積聚在盒內微小的空隙中，加入鹽粒後，鹽就可以深入這些空隙，將積聚的油污帶走。
圖片來源：影片截圖