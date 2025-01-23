塑膠餐盒洗極「油淋淋」 專家教加1種調味料去油污 加水搖30秒有效過熱水

塑膠製容器輕巧又方便儲存，再加上密封性能通常不俗，不少家庭都會用作暫放食物。然而塑膠用料亦有其麻煩之處，尤其是接觸油膩食物之後，即使用洗潔精配合熱水都好難徹底去油；有日本節目就曾進行實測，發現在清洗時加入1種調味料，將比單純用清水更有效去除油污。

