家居保險比較2025｜家居保險邊間好？業主租客疑難拆解 水險/火險/保障範圍/墊底費

家居保險邊間好？家居保險就像一份居家安全網，當意外發生時，能有效減輕經濟負擔。面對市面上琳瑯滿目的家居保險產品，究竟該如何挑選？本文將深入剖析家居保險的各個面向，從保障範圍、保費比較到索償須知，助您找到最適合的家居保險方案，解答一眾業主及租客的疑問。