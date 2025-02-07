家居保險比較2025｜家居保險邊間好？業主租客疑難拆解 水險/火險/保障範圍/墊底費
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家居保險邊間好？家居保險就像一份居家安全網，當意外發生時，能有效減輕經濟負擔。面對市面上琳瑯滿目的家居保險產品，究竟該如何挑選？本文將深入剖析家居保險的各個面向，從保障範圍、保費比較到索償須知，助您找到最適合的家居保險方案，解答一眾業主及租客的疑問。
家居保險比較2025目錄
家居保險保障範圍
家居保險的保障範圍廣泛，主要涵蓋以下幾個方面：
- 家居財物損失： 因火災、盜竊、颱風、水浸等意外造成的家具、電器、衣物等損失。
- 貴重物品損失： 珠寶、手錶、藝術品等貴重物品的損失，通常有賠償上限。
- 第三者責任： 因家居意外導致第三者人身傷亡或財物損失的法律責任。
- 臨時住所費用： 因家居損毀無法居住而產生的臨時住宿費用。
- 其他保障： 如搬遷保障、裝修期間保障、個人財物全球保障等，視不同保險計劃而異。
家居保險邊間好？各大保險公司比較
|保險公司及計劃
|保障範圍
|保費（港元）
|第三者責任保障（港元）
|優勢
|缺點
|豐隆家居保險
|家居財物（最高HK$1,000,000）、全球個人財物（不設自負額，如現金及個人證件補領費等）
|每日保費低至HK$1.8
|HK$10,000,000
|24小時家居支援服務、網絡購物保障、寵物意外死亡保障
|不保樓宇結構及某些自然災害的損失
|HSBC家居超卓萬全保
|家居財物、個人責任、全球性個人財物
|HK$448
|HK$20,000,000
|全面的家居財物及個人責任保障
|高價值物品的保障可能有限
|大新「樂加家」家居保障計劃
|家居財物及個人財物全球性保障
|HK$530
|HK$12,000,000
|全面覆蓋
|部分項目和情況有排除條款
|Generali忠意家居保險
|家居財物、第三者責任、人身意外保障
|HK$550.4
|HK$7,500,000
|全面保障，包括公眾責任
|不保家傭或寵物
|MSIG iHome家居保險
|家居財物（最高HK$1,000,000）、個人法律責任（最高HK$8,000,000）
|HK$605
|HK$8,000,000
|保障範圍廣泛，有額外保障選項
|部分索償可能有排除條款，要注意細則
|蘇黎世家居保險
|家居財物、個人物品、第三者責任
|HK$870
|HK$10,000,000
|全面保障選擇、24小時緊急支援
|基本保費相對較高
|FWD家居保險
|家居財物、第三者法律責任、個人意外保障
|HK$880
|HK$5,000,000
|全面保障，無自負額
|部分物品及情況或在不保範圍
|OneDegree家居保險
|家居財物、第三者責任、全屋主要電器維修等
|HK$1,032
|HK$15,000,000
|提供多達14種家電維修保障，保費低至HK$100
|不保表面因刮花、腐蝕等損壞等
|藍十字「家居至專寶」
|家居物品（最高HK$1,200,000，包括清理廢棄物等）
|HK$1,580
|HK$10,000,000
|全面保障選擇，包括24小時支援服務
|不保因損耗、發霉等導致的損失
|AXA卓越豐盛優居樂
|家居財物、個人物品、第三者責任，包括戶外財物賠償
|HK$2,104
|HK$10,000,000
|提供戶外財物保障及24小時家居支援
|部分物品及索償條件可能有限制
|保誠「家居寶」
|家居財物（最高HK$1,500,000）
|HK$5,000起
|HK$15,000,000
|高保障額，可選擇附加保障，網上購物保障
|不保自然損耗、故意行為及某些機械故障
|宏利家居保險
|家居財物及樓宇結構損失，包括火災、水災、盜竊等意外，並提供第三者責任保障
|HK$600-HK$1,200
|HK$10,000,000
|提供高額的第三者責任保障，並可選擇附加保障選項
|保費相對較高，高價值物品保障受限
|中銀「周全家居綜合險」
|家居財物（最高HK$1,200,000）
|–
|HK$1,000,000
|全球個人物品及法律責任保障，損毀家居財物以新換舊，首年保費5折及續保85折優惠
|不保因使用損耗、設備故障、眼鏡及隱形眼鏡等
|AIG家居保險「安居保」
|家居財物、樓宇結構損失、個人財物及貴重物品全球保障
|HK$520-HK$800
|HK$5,000,000
|提供額外保障，包括手提電話、筆記本電腦及臨時居住津貼等
|部分損壞情況（如磨損）不保
家居保險比較｜1.豐隆家居保險
- 提供高達$100萬港元的家居財物保障，涵蓋因意外導致的損失或損毀，另有最高$20,000港元的全球個人財物保障。
- 提供24小時支援服務，包含安排水電工、電器維修人員等，協助客戶處理緊急狀況。
- 提供場地清理費用保障，確保家居財物受損後能迅速清理現場。
家居保險比較｜2.HSBC家居超卓萬全保
- 為業主、房東和租客提供全面的保障，提供高達$200萬港元的家居財物保障，涵蓋傢俬、電器及貴重物品，並提供全球範圍內的個人物品保障，特別適合經常出行的人士。
- 對於房東而言，計劃還包括最高$75,000的租金損失保障。
- 提供24小時緊急支援服務，包括水喉、電力及鎖匠等檢查服務，讓客戶在突發情況下能夠迅速獲得協助。
家居保險比較｜3.大新「樂加家」家居保障計劃
- 提供高達$120萬港元的家居財物保障，涵蓋家具、電器和貴重物品等，更提供室外家居財物保障，連露台或天台的物品亦受保障。
- 此計劃包含裝修或翻新期間發生的損毀保障，以及因租客蓄意破壞造成的損失賠償。
- 提供最高$1,200萬港元的第三者責任保障，確保業主因疏忽導致他人受傷或財物損失時，獲得充分的法律支援。
家居保險比較｜4.AIG家居保險「安居保」
- 提供高達$100萬港元的家居財物保障，涵蓋火災、盜竊、水管爆裂等意外事件造成的損失，且不因折舊而減少賠償金額。
- 提供全球個人財物保障，讓投保人在任何地方都享有保障，包括珠寶和電子產品等貴重物品。
- 包含最高$500萬港元的第三者法律責任保障，確保投保人因疏忽導致他人受傷或財物損失時，獲得充分的法律支援。
- 提供臨時住所津貼，若因意外導致房屋不宜居住，投保人可獲得相應的住宿費用補償。
家居保險比較｜5.Generali忠意家居保險
- 提供高達$100萬港元的家居財物保障，涵蓋火災、盜竊、水浸等意外造成的損失，每件貴重物品的賠償上限為$15,000港元。
- 提供高達$750萬港元的第三者法律責任保障，確保投保人因居所發生意外導致他人受傷或財物損失時，獲得充分的法律支援。
- 包含臨時住所費用保障，若因意外導致房屋不宜居住，投保人可獲得相應的住宿補償。
家居保險比較｜6.MSIG iHome家居保險
- 提供高達$100萬港元的家居財物保障，涵蓋火災、盜竊、水災等意外造成的損失，並針對貴重物品提供保障，最高可賠償金額為家居財物保障投保額的三分之一。
- 包含搬遷保障，若在專業搬屋過程中發生意外，最高可賠償$10萬港元。
- 提供臨時住所費用保障，若因意外導致房屋不宜居住，投保人每日可獲得最高$1,500港元的補償。
- 涵蓋網上購物保障，若貨品在運送過程中損壞或未能送達，最高可賠償$10,000港元。
- 包含高達$800萬港元的個人法律責任保障，涵蓋因疏忽導致他人受傷或財物損失的情況。
家居保險比較｜7.蘇黎世家居保險
- 提供多種靈活的保障選擇，適合不同類型的投保人，包括住戶、租客及業主。
- 包含高達$125萬港元的「自在家居」住戶保險計劃，涵蓋電子產品維修費用、冷藏食物意外損失及綠色能源設備保障等。
- 提供24小時緊急家居支援服務，包括電力維修、水喉匠和鎖匠等，讓投保人遇到突發情況時能迅速獲得協助。
- 法律責任保障方面，基本計劃提供最高$500萬港元，綜合計劃則可達$1,000萬港元保障。
家居保險比較｜8.FWD家居保險
- 提供高達$100萬港元的家居財物保障，涵蓋火災、水浸、盜竊、爆炸等意外造成的損失，每件物品的最高賠償額可高達$15萬港元。
- 提供全球個人物品保障，讓投保人無論身在何處都能獲得保障。
- 包含高達$500萬港元的第三者責任保障，涵蓋因疏忽導致他人受傷或財物損失的法律責任。
- 設有臨時住所保障，若因意外導致房屋不宜居住，投保人每日可獲得最高$1,500港元住宿費用補償。
- 提供冷藏食物損失保障、搬遷保障及窗戶更換費用保障等多項附加選項，滿足不同家庭的需求。
家居保險比較｜9. OneDegree家居保險
- 涵蓋家居財物保障高達$120萬港元，能有效應對極端天氣或意外造成的損失，如漏水和盜竊等情況。
- 每月保費低於$100港元，便能享有高達$1,500萬港元的第三者責任保障，讓投保人以有限的支出獲得更大的保障。
- 提供全港最多的14種主要電器維修保障，包括冷氣機、洗衣機等。
家居保險比較｜10. 藍十字「家居至專寶」
- 提供全天候的緊急支援服務和全球個人物品保障。
- 提供全面的保障計劃「家居至專寶」，高達$1,200萬港元的家居物品保障，涵蓋家具、電器及其他家居財物，讓投保人安心面對意外損失。
- 提供高達$1,000萬港元的公眾責任保障，包括因物業造成的第三者損害或人身傷亡的法律責任。
- 可針對個別需求選擇額外的保障，如樓宇全險及貴重物品保障等。
家居保險比較｜11. AXA卓越豐盛優居樂
- 提供高達$120萬港元的家居財物保障，涵蓋家具、家用電器及貴重物品。每件貴重物品的賠償額可達$60萬港元或其財物保障額的三分之一（以較低者為準）。
- 特別為放置在戶外的財物提供高達$50,000港元的保障。
- 涵蓋因盜竊或爆竊後，需要更換門鎖及窗戶的費用，最高可賠償$3,000港元。
家居保險比較｜12. 保誠「家居寶」
- 提供全面的保障，包括高達$150萬港元的家居財物保障，涵蓋因意外如火災、盜竊、水浸等導致的損失，每件貴重物品的賠償上限可達$15萬港元。
- 提供全球個人財物保障及24小時綜合家居支援服務，讓投保人在任何地點都能獲得保障，包括手提電腦和其他個人電子產品。
- 涵蓋第三者法律責任保障，最高可達$1,500萬港元，確保業主因疏忽導致他人受傷或財物損失時，獲得充分的法律支援。
- 可選擇附加保障，如樓宇結構保障和搬遷期間的財物保障。
家居保險比較｜13. 宏利家居保險
- 提供高達$120萬港元的家居財物保障，涵蓋因火災、盜竊、水浸等意外造成的損失，每件貴重物品的賠償上限可達$50,000港元。
- 提供最高$1,000萬港元的第三者法律責任保障，確保投保人因疏忽導致他人受傷或財物損失時，獲得充分的法律支援。
- 包括臨時住所費用保障，若因意外導致房屋不宜居住，投保人每日可獲得最高$1,500港元的住宿補償。
家居保險比較｜14. 中銀「周全家居綜合險」
- 專為中國銀行（香港）有限公司的按揭客戶設計，提供高達$120萬港元的家居財物保障，涵蓋火災、爆炸、颱風等意外造成的損失或損毀。
- 包括臨時住所費用和租金損失的保障，確保投保人在意外發生後能迅速恢復生活。
- 無論身在何處，投保人及其家人都可享有個人物品的全球保障，以及最高$1,000萬港元的法律責任保障。
- 保險賠償以購買新物品的價值計算，而非扣除折舊。
家居保險與火險、水險的區別
許多人容易混淆家居保險、火險和水險，以下將詳細說明它們之間的差異：
- 家居保險： 保障家居財物、第三者責任、臨時住所等，範圍最廣。
- 火險： 又稱「樓宇結構保險」，僅保障房屋結構本身，如牆壁、地板等，通常是銀行按揭時要求購買的。
- 水險： 海上保險之俗稱，主要保障海上運輸過程中的貨物損失，與家居保障無關。
家居保險第三者責任保險的重要性
第三者責任保險是家居保險的重要組成部分，保障因家居意外導致第三者人身傷亡或財物損失的法律責任。例如，家中水管爆裂導致樓下鄰居損失，或訪客在家中滑倒受傷，都可能需要動用第三者責任保險來賠償。
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家居保險一般不保事項
- 自然損耗：因自然損耗導致的損失或損壞，如喉管老化、牆壁裂縫等。
- 空置物業： 長期無人居住的房屋，如連續空置超過30天。
- 惡意破壞： 因刑事、非法行為或故意破壞造成的損失。
- 投保前已存在的問題： 在購買保險前就已經存在的損失或損壞問題。
- 違例僭建： 非法加建或改建的建築物。
- 其他： 戰爭、恐怖襲擊、核能輻射、污染等原因造成的損失。
家居保險墊底費
墊底費是指投保人在索償時需要自行承擔的金額。一般來說，保費越低，墊底費越高。投保人應仔細比較不同保險計劃的墊底費金額，選擇最適合自己的方案。
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家居保險索償注意事項
- 留意索償期限： 每份保單都有不同的索償期限，投保人應在期限內提交索償申請。
- 保留證據： 妥善保管購買憑證、現場照片、受損物品等證據，以便索償時提供。
- 及時報警： 如果因盜竊或惡意破壞導致損失，應在24小時內報警。
- 切勿自行處理： 在未經保險公司同意前，切勿丟棄或自行修理受損物品。
注意：以上資訊僅供參考，並不構成任何財務或保險建議。實際保障範圍、保費和條款細則，以保險公司官方公佈的資料為準。讀者在投保前，應仔細閱讀保單文件，並根據個人需求選擇合適的保險產品。
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家居保險漏水保唔保？
般保險公司會承保因水管爆裂、水喉漏水或水浸導致的財物損失，但如果是因自然損耗或大廈結構問題導致的漏水，則可能不獲賠償。
家居保險手機保唔保？
家居保險通常會承保手機等電子產品的意外損壞，但具體保障範圍和賠償金額可能因保險計劃而異。
家居保險樓齡高保唔保？
樓齡較高的房屋可能需要額外核保，部分保險公司可能拒保或限制保障範圍。
家居保險裝修期間保唔保？
部分保險公司提供裝修期間的保障，但通常有期限限制，超過期限可能需要額外加保費。