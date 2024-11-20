玻璃水垢｜浴室玻璃積污漬毛巾抹不走 4招輕鬆清除千年水垢

玻璃水垢｜浴室玻璃積污漬毛巾抹不走 4招輕鬆清除千年水垢

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【家居清潔/去水漬/玻璃清潔方法/玻璃水垢/家居妙招】廁所和廚房是最容易積聚頑固水漬的地方，特別是玻璃表面經常矇矇查查，令人煩惱！其實，掌握正確方法，用上簡單工具，就能輕鬆搞定這些千年水漬！網上裝修平台「裝修佬」為大家整理了水漬的成因和4種實用清理方法，助你快速還原光潔如新的玻璃表面。

水漬怎麼形成？玻璃為什麼容易留下水垢？

當水蒸發之後，水中難以溶解的礦物質便會停留在玻璃表面，形成水垢。而廁所和廚房等經常用水的地方，便會極容易出現水垢。

玻璃水垢 當水蒸發之後，水中難以溶解的礦物質便會停留在玻璃表面，形成水垢。（圖片來源：裝修佬授權使用）
當水蒸發之後，水中難以溶解的礦物質便會停留在玻璃表面，形成水垢。（圖片來源：裝修佬授權使用）

清理水漬方法

1.清潔海綿

現時市面上有一些專門清除水垢的海綿，這些海綿表面的研磨粒子通常很小，可以將水垢磨走而不傷玻璃表面。不過，除水漬海綿一般體積較小，一般面對大面積的水垢不會使用這類海綿來清潔。
使用方法：使用時必需加清水當潤滑作用，並均勻施力依序刷拭玻璃面，就可清走水漬。
注意事項：但謹記若不加水潤濕研磨時缺水，玻璃便有機會刮傷。

玻璃水垢 現時市面上有一些專門清除水垢的海綿，這些海綿表面的研磨粒子通常很小，可以將水垢磨走而不傷玻璃表面。（圖片來源：裝修佬授權使用）
現時市面上有一些專門清除水垢的海綿，這些海綿表面的研磨粒子通常很小，可以將水垢磨走而不傷玻璃表面。（圖片來源：裝修佬授權使用）

2.醋 + 檸檬酸

由於醋和檸檬酸都屬酸性物質，而水垢為鹼性物質，所以能透過酸鹼中和來去除污漬。首先將醋和檸檬酸粉倒入噴壺中，加水攪拌溶解為液體狀後，噴在有水垢的地方，並再用微濕布抺淨。
注意事項：由於不能讓酸性物質長期停留在表面，因此緊記要及時抺淨。

玻璃水垢 由於醋和檸檬酸都屬酸性物質，而水垢為鹼性物質，所以能透過酸鹼中和來去除污漬。（圖片來源：裝修佬授權使用）
由於醋和檸檬酸都屬酸性物質，而水垢為鹼性物質，所以能透過酸鹼中和來去除污漬。（圖片來源：裝修佬授權使用）

3.強效漬滅清潔劑 + 抹布

現時市面有推出一些專去除水垢的清潔劑，可以在有水垢的地方噴上清潔劑軟化污垢。
注意事項：刷洗後要立刻抺淨，避免水痕殘留導致再次形成水垢。

玻璃水垢 現時市面有推出一些專去除水垢的清潔劑，可以在有水垢的地方噴上清潔劑軟化污垢。（圖片來源：裝修佬授權使用）
現時市面有推出一些專去除水垢的清潔劑，可以在有水垢的地方噴上清潔劑軟化污垢。（圖片來源：裝修佬授權使用）

4. 去污膏 + 刮刀

假如液冊狀不黏附直立表面的問題，可以選用弱酸性成份的膏狀清潔劑來解決。
使用方法： 首先在佈滿水垢的玻璃和鏡面上抹上含酸性的去污膏，靜置一小時後，再灑水到表面，再利用刮刀與把水和水垢全部刮去便可。

玻璃水垢 也可以選用弱酸性成份的膏狀清潔劑來解決。（圖片來源：裝修佬授權使用）
也可以選用弱酸性成份的膏狀清潔劑來解決。（圖片來源：裝修佬授權使用）

文章內容獲「裝修佬」授權轉載，文章標題由編輯所擬。

玻璃為什麼容易留下水垢？

當水蒸發之後，水中難以溶解的礦物質便會停留在玻璃表面，形成水垢。而廁所和廚房等經常用水的地方，便會極容易出現水垢。

如何清潔玻璃水垢？

其中一個方法是使用現時市面上有一些專門清除水垢的海綿，這些海綿表面的研磨粒子通常很小，可以將水垢磨走而不傷玻璃表面。不過，除水漬海綿一般體積較小，一般面對大面積的水垢不會使用這類海綿來清潔。

頑固的玻璃水垢如何清潔？

也可以選用弱酸性成份的膏狀清潔劑來解決。使用方法： 首先在佈滿水垢的玻璃和鏡面上抹上含酸性的去污膏，靜置一小時後，再灑水到表面，再利用刮刀與把水和水垢全部刮去便可。

圖片來源：裝修佬授權使用

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