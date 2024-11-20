玻璃水垢｜浴室玻璃積污漬毛巾抹不走 4招輕鬆清除千年水垢
水漬怎麼形成？玻璃為什麼容易留下水垢？
當水蒸發之後，水中難以溶解的礦物質便會停留在玻璃表面，形成水垢。而廁所和廚房等經常用水的地方，便會極容易出現水垢。
清理水漬方法
1.清潔海綿
現時市面上有一些專門清除水垢的海綿，這些海綿表面的研磨粒子通常很小，可以將水垢磨走而不傷玻璃表面。不過，除水漬海綿一般體積較小，一般面對大面積的水垢不會使用這類海綿來清潔。
使用方法：使用時必需加清水當潤滑作用，並均勻施力依序刷拭玻璃面，就可清走水漬。
注意事項：但謹記若不加水潤濕研磨時缺水，玻璃便有機會刮傷。
2.醋 + 檸檬酸
由於醋和檸檬酸都屬酸性物質，而水垢為鹼性物質，所以能透過酸鹼中和來去除污漬。首先將醋和檸檬酸粉倒入噴壺中，加水攪拌溶解為液體狀後，噴在有水垢的地方，並再用微濕布抺淨。
注意事項：由於不能讓酸性物質長期停留在表面，因此緊記要及時抺淨。
3.強效漬滅清潔劑 + 抹布
現時市面有推出一些專去除水垢的清潔劑，可以在有水垢的地方噴上清潔劑軟化污垢。
注意事項：刷洗後要立刻抺淨，避免水痕殘留導致再次形成水垢。
4. 去污膏 + 刮刀
假如液冊狀不黏附直立表面的問題，可以選用弱酸性成份的膏狀清潔劑來解決。
使用方法： 首先在佈滿水垢的玻璃和鏡面上抹上含酸性的去污膏，靜置一小時後，再灑水到表面，再利用刮刀與把水和水垢全部刮去便可。
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玻璃為什麼容易留下水垢？
當水蒸發之後，水中難以溶解的礦物質便會停留在玻璃表面，形成水垢。而廁所和廚房等經常用水的地方，便會極容易出現水垢。
如何清潔玻璃水垢？
其中一個方法是使用現時市面上有一些專門清除水垢的海綿，這些海綿表面的研磨粒子通常很小，可以將水垢磨走而不傷玻璃表面。不過，除水漬海綿一般體積較小，一般面對大面積的水垢不會使用這類海綿來清潔。
頑固的玻璃水垢如何清潔？
也可以選用弱酸性成份的膏狀清潔劑來解決。使用方法： 首先在佈滿水垢的玻璃和鏡面上抹上含酸性的去污膏，靜置一小時後，再灑水到表面，再利用刮刀與把水和水垢全部刮去便可。