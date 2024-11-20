玻璃水垢｜浴室玻璃積污漬毛巾抹不走 4招輕鬆清除千年水垢

【家居清潔/去水漬/玻璃清潔方法/玻璃水垢/家居妙招】廁所和廚房是最容易積聚頑固水漬的地方，特別是玻璃表面經常矇矇查查，令人煩惱！其實，掌握正確方法，用上簡單工具，就能輕鬆搞定這些千年水漬！網上裝修平台「裝修佬」為大家整理了水漬的成因和4種實用清理方法，助你快速還原光潔如新的玻璃表面。

