卜泥怕什麼｜年產1200粒卵！卜泥天敵、壽命拆解 4招從源頭消滅「書蟲」
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卜泥（「書蟲」）是什麼？
卜泥，又稱「書蟲」或「書蚤」，是嚙蟲的一種，是家居常見的害蟲之一。它們身長只有約1毫米，大小與一般螞蟻無異，呈白色、灰色或棕啡色。雖然別名與書有關，不過它們的糧食不止於書本。卜泥的糧食包括霉菌、真菌和纖維，亦有部分會以穀物或麵粉為食。
卜泥壽命與繁殖：一年產卵1200粒的驚人繁殖力
香港夏天潮濕，更何況連續多日有暴雨，家居濕度經常高企，容易滋生霉菌，而卜泥喜歡潮濕的環境。由於環境濕度高就會令霉菌滋長，以霉菌為食物的它們就會被吸引，所以在屋內任何濕度高的地方都能繁殖。一般來說，木製家具、書櫃、紙箱、陰暗的牆角等都是它們繁殖的溫床。
卜泥壽命不長，但繁殖力卻非常驚人。有滅蟲專家指出它們在一年內可以產卵3至6次，而且每次可以產下20至200粒卵不等。若然卜泥有充足的食物，繁殖率更會有爆發性增長，只需要一星期它們的數量就可以上升10倍或以上，一年可以產卵1200粒！
卜泥對人類有害嗎？
雖然卜泥對人類無害，亦不會咬人或致敏，不過數以百計在家居的一角出現依然有礙觀瞻，而且影響家居衞生。
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卜泥怕什麼？4招有效清除卜泥
事實上卜泥的生命十分脆弱，一般只要按壓便會死亡。若然卜泥已經蔓延開去，可以使用殺蟲水、漂白水及酒精等，都可以有效去除卜泥。不過殺死它們只是治標的方法，最根本的解決辦法是降低室內的濕度。
滅蟲專家表示，卜泥只可以在相對濕度高的環境中存活，假如濕度低於60%以下，它們就會因缺水而死亡。以下是4個解決卜泥問題的有效方法：
- 保持家居環境乾爽：在潮濕季節，要保持家居環境的乾爽，善用抽濕機和冷氣機抽取空氣中多餘的水分，才可以杜絕和預防昆蟲和霉菌滋生。
- 降低室內濕度：卜泥只可以在相對濕度高的環境中存活，假如濕度低於60%以下，它們就會因缺水而死亡。
- 使用殺蟲劑、漂白水及酒精：若然卜泥已經蔓延開去，可以使用殺蟲水、漂白水及酒精等，都可以有效去除卜泥。
- 杜絕卜泥源頭：卜泥的糧食包括霉菌、真菌和纖維，所以要杜絕卜泥，就要先杜絕霉菌和真菌。保持家居清潔，避免潮濕，就能有效防止霉菌滋生，從而杜絕卜泥的源頭。
卜泥怕什麼？
卜泥怕乾燥的環境，濕度低於60%以下就會因缺水而死亡。
卜泥吃什麼？
卜泥的糧食包括霉菌、真菌和纖維，亦有部分會以穀物或麵粉為食。
卜泥會咬人嗎？
卜泥對人類無害，亦不會咬人或致敏。
卜泥壽命有多長？
卜泥壽命不長，但繁殖力驚人，一年可以產卵3至6次，每次20至200粒不等。
如何預防卜泥？
保持家居乾爽，降低室內濕度，杜絕卜泥的食物來源，就能有效預防卜泥。