颱風韋帕｜颱風前7大家居防風措施必做 防漏水/貼膠紙 冷氣勿亂開
家居防風措施｜1. 緊閉門窗
在颱風吹襲期間，若高樓大廈內的住戶因安裝鐵閘而敞開木門，各單位之間容易形成空氣對流。這種空氣對流可能會降低單位內的氣壓，使得玻璃窗戶無法承受室外強風的直接吹襲，進而導致爆裂。同樣地，將單位內的所有門（包括睡房、廚房、廁所的門）緊閉，有助於維持室內氣壓的穩定，從而降低窗戶玻璃被強風吹破的風險。
家居防風措施｜2. 遠離迎風門窗
在強風吹襲下，門窗玻璃會承受巨大的壓力，若再受到外物撞擊，極易發生破裂。因此，市民應遠離迎風的門窗區域，並且提前在家中選定一個相對安全的空間作為躲避地點，以防玻璃破裂或被其他飛散物擊中。
家居防風措施｜3. 勿開當風位冷氣機
強烈的風力可能會導致冷氣機的扇葉反方向運轉。如果冷氣機在迎風的位置且處於運作狀態，其摩打可能會與強風「抗衡」，長時間下來可能導致機件損壞，甚至因過熱而引發火災。因此，位於當風位置的冷氣機在颱風期間應避免使用。
家居防風措施｜4. 收起窗邊電器及拖板
靠近窗戶邊緣甚至是室外的電器用品或拖板，務必在颱風來臨之前妥善收好。在重新使用這些電器前，應仔細檢查並確保電器或拖板沒有被雨水沾濕，以防止漏電或跳掣等危險情況發生。
家居防風措施｜5. 打風困𨋢機會增加
颱風期間，電力供應容易出現不穩定，可能導致電壓驟降，進而增加升降機停止運作的風險。因此，大廈管理處應在颱風來臨前，事先安排承辦商對升降機進行全面的檢查和維護。市民也應儘量避免在颱風吹襲期間使用升降機，以降低被困的風險。
家居防風措施｜6. 貼膠紙防爆玻璃 注意4大常見漏水點
將膠紙以「米」字形黏貼在玻璃窗上，有助於減低玻璃因強風震動而破碎的機會；在眾多膠紙種類中，牛皮膠紙的穩固性最佳。若撕下膠紙後殘留痕跡，可利用白電油配合抹布擦拭去除，詳情即睇：打風玻璃貼膠紙 牛皮/皺紋/封箱膠紙邊款最好？膠紙漬點清？
此外，颱風期間常見的漏水黑點包括窗邊、露台趟門、抽氣扇及冷氣機的邊緣位置。建議在颱風前檢查並加強這些區域的防水措施，例如檢查玻璃膠和防水膠條是否老化或破損，並及時進行修補或更換，以防止雨水滲入室內，詳情即睇：打風落雨家居漏水滲水4大黑點 防水專家教膠袋防漏急救法
家居防風措施｜7. 玻璃爆裂切勿自行處理
萬一窗戶玻璃在強風中不幸爆裂，應立即關閉房間門及大門，並儘速撥打求救電話尋求專業協助。切記不要嘗試在強風環境下自行進行善後處理，因為在極端情況下，強烈的風力有可能將人從窗戶拉出室外，造成難以預測的危險。