男子生大腸瘜肉屙足1年 揭用保溫杯做錯2件事 拆解正確洗法只用水沖超錯

一名男網民在Dcard上匿名分享了他的經歷，表示自去年3月起，他一直受到腹瀉困擾，無論是中藥還是西藥都無法根治，問題持續了1年之久。在醫生的建議下，他接受了大腸鏡檢查，結果發現大腸因長期發炎而出現多顆發炎性瘜肉。

