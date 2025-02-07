男子生大腸瘜肉屙足1年 揭用保溫杯做錯2件事 拆解正確洗法只用水沖超錯
保溫杯只用水沖 男子肚屙1年兼生瘜肉
經過一番思考，該名網民懷疑問題可能源於他日常使用的保溫杯。原來他經常用保溫杯盛載茶類飲品，並且會放置過夜。由於擔心使用奶樽刷清洗會殘留洗潔精，他一直以來只用清水簡單沖洗保溫杯，未曾徹底清潔。直至今年，他開始使用洗潔精和奶樽刷仔細清洗保溫杯後，腹瀉症狀竟然消失了。他藉此提醒大家，切勿因懶惰而忽視保溫杯的清潔，否則可能會引發健康問題，並導致高昂的醫療費用。
保溫杯長期不洗變養菌
台灣家醫科醫生陳崇賢曾在Facebook上發文指出，長期忽略清洗的保溫杯容易滋生生物膜，這是由微生物分泌的黏液，會聚集在生物或非生物的表面。陳崇賢表示，無論是塑膠水壺還是不銹鋼保溫杯，只要表面長時間處於潮濕狀態都可能會形成生物膜。
他強調飲用水不可能完全無菌，更何況每天接觸瓶口的嘴巴。生物膜由微生物構成，若其中含有致病細菌，如金黃色葡萄球菌或大腸桿菌，可能會污染水質，導致急性腸胃炎。
7類飲品不宜放保溫杯
台灣腎臟科醫生洪永祥提醒，保溫杯不應盛載酸鹼性飲品，如檸檬水、碳酸飲料和中藥。此外，某些茶含有茶鹼，長時間放置可能對健康有害。他強調，優質的保溫杯材質應是不銹鋼，而鉛、鎘、鉻等材質則不宜使用，因為這些物料溶解後會損害肝腎，並可能引致失智症和貧血。以下是7種不宜放入保溫杯的飲品：
- 牛奶、豆漿：可能引發急性腸胃炎
- 果汁、咖啡、茶、中藥：可能導致中毒和失智
- 任何蛋白質飲品：應盡快飲用，否則易滋生細菌
正確清洗保溫杯2大關鍵
為了防止生物膜形成，保溫瓶必須正確地徹底沖洗。陳崇賢提醒，應注意以下正確清洗保溫壺/保溫杯的兩大關鍵：
- 定期刷洗（約一週一次），特別是已經摸到黏滑的質感時，應配合洗碗精達至更乾淨的清潔效果。
- 不使用的保溫瓶內膽應保持乾燥，建議清洗後晾乾，防止飲用水遭到細菌污染。
消委會5大洗保溫杯技巧
消委會亦提出清洗保溫杯的五大重點，令保溫杯更耐用之餘亦可減低使用風險。
1. 小心塑膠發霉
每次使用完保溫杯和保溫壺後，尤其是並非裝載清水時，應先徹底清潔及晾乾，以免污漬或色素殘留，及提防塑膠或橡膠物料因不清潔而發霉變色。由於蓋的縫隙通常較難清洗，務必要仔細清潔。你可將蓋和密封膠圈分拆清洗，晾乾後緊記將密封膠圈妥善裝回原位，以防滲漏。
2. 不要機洗
除非產品另有說明，否則不應將保溫杯或保溫壺放入洗碗碟機清洗，以免損壞。
3. 不用含氯洗潔劑
由於氯化物或會損壞不銹鋼表面，故不應用漂白劑或含氯成分的洗潔劑清洗保溫杯和保溫壺。
4. 善用萬能小蘇打粉
食用小蘇打粉（baking soda）是家家戶戶的清潔好幫手。若保溫杯或保溫壺散發出異味，你亦可利用小蘇打粉清潔。只需用保溫杯或保溫壺裝載熱水，加1小匙小蘇打粉，浸泡半小時至1小時後沖洗乾淨即可。
5. 使用柔軟清潔工具
海綿、軟布、軟刷等都是上佳的清潔工具。相反，百潔布、鋼絲刷或硬的刷子等就盡量不要使用，以防刮損內櫳。