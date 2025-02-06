熱水壺煲底「起沙」煲水易有菌 專家教清潔水壺簡單5步 附4大保養貼士去污除異味

熱水壺一般只用作煲滾水清，容易予人不易弄髒感覺，可能令人疏於清潔。事實上不少人都遇過電熱水壺煲底「起沙」情況，又或者是發現水壺內傳出難聞氣味，令人懷疑會否是自來水不潔所致。對此，香港消委會就曾拆解煲底「白沙」真身，有電器大廠亦曾講解正確水壺清洗方法，當中要用到的清潔劑容易買到之餘亦不怕污染熱水壺。

