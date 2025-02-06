熱水壺煲底「起沙」煲水易有菌 專家教清潔水壺簡單5步 附4大保養貼士去污除異味
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熱水壺一般只用作煲滾水清，容易予人不易弄髒感覺，可能令人疏於清潔。事實上不少人都遇過電熱水壺煲底「起沙」情況，又或者是發現水壺內傳出難聞氣味，令人懷疑會否是自來水不潔所致。對此，香港消委會就曾拆解煲底「白沙」真身，有電器大廠亦曾講解正確水壺清洗方法，當中要用到的清潔劑容易買到之餘亦不怕污染熱水壺。
熱水壺長期不洗 煲底易「起沙」
熱水壺長期不洗容易累積污垢。有網民就曾表示發現電熱水煲底部出現白色「沙粒」，用手指一「捽」就發現污垢呈乳白色，擔心飲用該水壺煲滾的熱水會影響健康。有網民就認為「沙粒」實為水垢，大可用抹布抹走，又或者在水中加入小量醋再煲水即可去除。
針對「沙粒」真身，消委會曾解釋指香港自來水內含有各種礦物質，水煲滾後出現沉澱物實屬正常，而無論水煲內膽採用甚麼物料，在使用一段時間後一樣有可能出現白色或鐵鏽色的沉澱物。消委會就建議市民可將經稀釋及隔渣的檸檬汁，又或者白醋放入煲中浸泡數小時，如污漬持續甚至有異味則應該停止使用。
水垢累積易養菌
關於熱水壺水垢的潛在風險，台灣長庚醫院毒物科主任顏宗海曾表示，飲用由有水垢的熱水壺煲滾的熱水導致腎結石的機會微乎其微，但水垢累積就有機會令熱水壺內部不再光滑，從而增加清洗難度，細菌亦會更易滋生，故提醒熱水壺如一段時間未有使用，再用時務必徹底清潔一次。
電器大廠教5步洗熱水壺
對於如何處理熱水壺底部水垢，電器大廠「法國特福」（T-fal）就曾分享一個方法處理，步驟亦相當簡單：
1.在電熱水壺內加入「最大容許水量」的水：例如一電熱水壺最多可裝入1公升的水，那就把水加到1公升處。
2.在水中加入1大匙約15公克的檸檬酸（可用約100毫升的醋取代）攪拌一下。
3.將壺內的水加熱至沸騰後，靜置1小時。
4.把壺內的熱水倒掉，接著再次加入最大容許量的水，重複步驟3，將殘留的檸檬酸味道去除。
5.倒掉壺內的熱水後，用平常慣用的清洗方式，將電熱水壺清潔沖洗乾淨即完成。
另一日本電器品牌「象印」亦曾拆解洗熱水壺方法，同樣是在水中加入檸檬酸，再利用產品的清洗模式（長按沸騰鍵3秒以上）洗機，經過1.5至2小時即可完成。
電熱水壺4大保養貼士
- 建議每2、3個月洗機一次。
- 清潔熱水壺後要徹底過水，避免清潔劑殘留。
- 清洗內膽的檸檬酸亦可用醋或檸檬汁代替。
- 如果內膽污垢過多或功能異常就應該換機。
圖片來源：網上圖片