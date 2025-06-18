食用安全｜西蘭花洗極都有蟲 專家教簡單4步洗乾淨 1個祕訣放1星期不變黃

西蘭花結構上很大量隱蔽之處，新買回來的西蘭花洗出大量菜蟲亦絕不稀奇，有時即使動用鹽水都未必能夠洗得乾淨。有專家就提出一種方法，毋須長時間浸洗都可以有效將菜蟲去除；另一方面，亦有專家提出保鮮方法，令西蘭花存放一個星期都不會變黃。

