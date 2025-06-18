食用安全｜西蘭花洗極都有蟲 專家教簡單4步洗乾淨 1個祕訣放1星期不變黃
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西蘭花結構上很大量隱蔽之處，新買回來的西蘭花洗出大量菜蟲亦絕不稀奇，有時即使動用鹽水都未必能夠洗得乾淨。有專家就提出一種方法，毋須長時間浸洗都可以有效將菜蟲去除；另一方面，亦有專家提出保鮮方法，令西蘭花存放一個星期都不會變黃。
西蘭花難洗得乾淨 鹽水浸45分鐘依然有蟲
作為十字花科蔬菜一樣被視為抗癌蔬菜首選，其中的西蘭花就特別受歡迎，但與此同時，西蘭花的花蕾結構亦導致塵埃或菜蟲容易積聚，用水反覆浸洗好多時都未能完全清除。有網民就曾分享，指即時已用鹽水浸洗西蘭花長達45分鐘，但仍可見大量小蟲依附在花莖及花球各處，即使未必會引致食安問題都未免太影響觀感。
毋須浸鹽水 4步洗淨西蘭花
對於如何正確有效地清洗西蘭花，日本電視節目《日常生活長知識》(ソレダメ！ ～あなたの常識は非常識！？～) 就曾邀請蔬菜專家岡本光生作詳細講解。他指出西蘭花的結構是向上綻放，再加上花蕾的密度高，塵埃及菜蟲容易藏身其中。他就推介以浸洗及搖晃方式清潔西蘭花，其步驟如下：
- 先將西蘭花切細，將其放入裝滿清水的大膠袋中。
- 閒置20分鐘，令西蘭花花蕾打開，較容易將裡面的塵埃或菜蟲沖出。
- 不斷搖晃膠袋約1分鐘，用水力將西蘭花裡面的污垢沖出。
- 將水倒走，再將西蘭花過水一次即可。
西蘭花放一星期不變黃
與其他不少蔬菜同樣地，新買回來的西蘭花如非短時間內烹調，置於室內環境下好快就會變黃甚至出現啡黑色黑點。台灣著名煮食部落格「斑馬家的料理實驗室」就曾分享保持西蘭花翠綠祕訣；對於無法一次用完的西蘭花，各位可以準備一張沾濕的廚房紙，包裹與西蘭花的花莖即可有效防止水分留失；定時檢查廚房紙濕，並於紙張變乾時適當「補水」，就可以令西蘭花保鮮一個星期而不會發黃。