晾衫用錯方法衫領易變形 專家教4步拯救T恤「荷葉邊」 只需一盆凍水1秒變新衫
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T恤款式多又價廉物美，一年四季都適合穿著。然而尤其是用料稍遜的T恤，經多次機洗後衫領位容易變鬆變形，形成俗稱的「荷葉邊」，對外觀影響甚大，最後下場一般會從「出街衫」降格變成「睡衣」。有日本洗衣專家就提出1個簡單做法，只需4個步驟即可讓T恤的領口恢復挺直，外觀即刻恢復如新。
日本專家分享 拯救「荷葉邊」T恤簡易方法
在日本電視節目《ZIP!》中，當地知名洗衣服務公司的技術負責人神崎健輔，分享了他獨特的技巧來修復T恤的「荷葉邊」領口。主持人指出，T恤是夏季的熱門選擇，但經過多次洗滌後，水分容易在衣領處積聚，導致鬆垮變形，其步驟如下：
- 將衣領折疊成波浪狀，然後將其浸入冰水中。
- 像搓飯團一樣用力擠出水分。
- 用手反覆垂直推平領口，接著用熨斗熨平，無需完全乾透，只要領口變平即可。
- 若未完全乾透，平放晾乾即可。
洗衫後1個動作防衣物變形
神崎健輔提醒，雖然上述方法能有效修復T恤的領口，但這只是治標不治本。為了防止T恤在晾乾時變形，他建議使用兩個衣架，將衣服的頭尾分別懸掛，以平衡重量，這樣可以有效防止衣領及整體變形。
圖片來源：影片截圖