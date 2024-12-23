晾衫用錯方法衫領易變形 專家教4步拯救T恤「荷葉邊」 只需一盆凍水1秒變新衫

T恤款式多又價廉物美，一年四季都適合穿著。然而尤其是用料稍遜的T恤，經多次機洗後衫領位容易變鬆變形，形成俗稱的「荷葉邊」，對外觀影響甚大，最後下場一般會從「出街衫」降格變成「睡衣」。有日本洗衣專家就提出1個簡單做法，只需4個步驟即可讓T恤的領口恢復挺直，外觀即刻恢復如新。

