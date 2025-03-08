床蝨木蝨天敵｜床蝨怕什麼？6招滅蝨方法不怕蝨咬 高溫蒸氣/化學防治最有效

【床蝨/木蝨天敵/床蝨咬症狀/床蝨噴霧/滅蝨方法/木蝨最怕什麼】潮濕悶熱天氣，正是床蝨繁殖高峰期。不少家庭深受其擾，一旦被床蝨叮咬，皮膚紅腫、過敏、搔癢等症狀隨之而來，《日日健康》編輯團隊為你綜合消委會、中西醫學建議，深入剖析床蝨成因、習性及有效滅蝨方法，助你告別床蝨困擾。