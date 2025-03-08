床蝨木蝨天敵｜床蝨怕什麼？6招滅蝨方法不怕蝨咬 高溫蒸氣/化學防治最有效
床蝨木蝨天敵目錄
床蝨（木蝨）是甚麼？
床蝨，又稱木蝨或臭蟲，其身上有一對半月型的臭腺，會分泌臭液，爬過之處留下異味，因此有「臭蟲」之稱。床蝨一生經歷卵、若蟲、成蟲三個階段，繁殖力驚人，成蟲可產卵75至200顆，最多甚至達到540顆。牠們以吸食人畜血液為生，通常5至10分鐘即可吸飽。床蝨成蟲懼光，日間多藏匿於陰暗角落，如牆壁縫隙、床架、衣櫃等地，難以發現。
被床蝨咬的症狀
被床蝨叮咬後，皮膚會出現類似蚊叮的紅腫及痕癢，但床蝨叮咬的傷口通常更為紅腫和痕癢。搔抓可能導致細菌感染，嚴重時甚至引起皮膚炎。兒童新陳代謝較快，體溫偏高，更容易成為床蝨叮咬目標。
一旦發現被咬，應立即用清水清潔患處，避免搔抓，可用冰敷減輕不適。若出現以下過敏反應，應考慮前往求醫：
- 引起蕁麻疹
- 水泡
- 呼吸道過敏反應（如呼吸困難、喉嚨、舌頭腫大）
- 持續紅腫或感染跡象
切勿自行擠壓或塗抹不明藥物。
床蝨叮咬與蚊蟲叮咬比較
- 密集度：床蝨叮咬通常呈「一串串、一粒粒排列」的紅疹狀，較為密集；蚊蟲叮咬則較為分散。
- 紅腫程度：床蝨叮咬的紅腫面積較小，但可能遍布全身；蚊蟲叮咬的紅腫面積較大，通常在1至2個，且多在外露部位。
- 叮咬位置：床蝨叮咬可遍布全身，甚至在衣物內；蚊蟲叮咬多在外露的手腳。
床蝨傷口處理步驟
- 避免搔抓傷口，以免感染。
- 用生理鹽水或清水清洗傷口。
- 使用濕疹藥膏或冰敷減輕痕癢感。
- 若傷口擴大或有感染跡象，立即就醫。
12大常見床蝨出現地方
滅蟲專家指出，床蝨通常夜間出現，一般居家環境來說，最常見的滋生地方有：
- 床褥
- 床架
- 床單床被
- 衣物
- 梳化、木椅隙位
- 地毯
- 木地板
- 牆腳線
- 牆壁
- 窗簾
- 布藝家品
- 竹製品、籐製家具
床蝨的活動痕跡非常隱蔽，多數會在床褥、床單、梳化的縫隙位置。如果大家發現身上有疑似咬痕傷口、床上有小血點，這些也是床蝨活動痕跡之一。
床蝨入侵跡象
- 觸覺：皮膚出現密集、排列成串的紅疹，痕癢難耐，咬痕持續1至7日
- 視覺：床角、牆身或縫隙出現黑點
- 嗅覺：床蝨聚集處有壞死果仁的氣味（如過期核桃或葡萄乾）
床蝨3大入屋原成因及源頭
床蝨入屋原因有哪些？潮濕環境容易滋生細菌，但床蝨出現主要源頭多數是外來入侵：
1. 旅行住酒店
在旅行住酒店時，床蝨可能悄然附著於您的行李、衣物，特別是行李箱的滾輪，因此建議在抵達酒店後，仔細檢查床鋪、枕頭及床架等容易藏匿床蝨的區域，留意是否有可疑的黑點、血跡或霉斑。旅行歸來後，徹底清潔行李箱並立即清洗衣物是必要的步驟。
2. 日常外出
公共交通工具的座椅、扶手、安全帶以及地毯等，都是床蝨可能藏身的地方。
3. 舊家具、二手家具
木製、竹製、藤製家具以及沙發、布藝品和地毯等，都是床蝨喜愛的藏匿之所，尤其是那些細小的裂縫。因此，在購入二手家具時，務必進行徹底的除蟲和清潔工作，並定期使用吸塵器清理家具，保持居家環境的清潔。
對於布藝製品、地毯、床墊等，建議使用布藝清潔機進行熱水深層清潔，以有效清除微塵和細菌；而床單則可使用蒸汽殺菌清潔機或吸塵器定期打理。
專家教拆淘寶4步防止床蝨入屋
- 開箱前先在地面鋪上膠墊或報紙
- 在客廳中間打開包裹，如有床蝨可立即發現
- 先用酒精噴包裹表面
- 打開時仔細檢查內裡是否有蟲卵、幼蟲等
收到包裹後，留意包裝上是否有啡黑色小點（可能是床蝨糞便），並檢查紙箱中間或底部是否有細小的蟲子。
滅蝨｜6招消委會建議滅蝨方法
消委會建議可透過以下6大方法對付床蝨：
1.吸塵器處理
用吸塵器於牆壁、牆紙、床架、衣櫃、衣物、被褥、梳化、窗簾等抽吸以捕捉四處逃逸的床蝨，在吸塵器的收集袋中先加入一些殺蟲劑，使吸入收集袋中的床蝨中毒死亡。
2.高溫蒸氣噴射
使用會噴出高溫蒸氣的機器， 以約80°C的溫度消滅表面及藏在細縫（包括床墊、梳化墊、窗簾、各種家具等）的床蝨，施用具殘留性的殺蟲劑預防床蝨再次出現。
高溫蒸氣滅蝨的注意事項：
- 使用高於攝氏45度甚至過百度的蒸氣，可殺死床蝨和床蝨卵，適合用於雜物、衣物和床上用品。
- 市面上售價過千元的蒸氣機，成本較高，使用時要注意電器及電掣，慎防漏電。
- 不宜用於書本、藝術品，以免沾濕損壞，使用時亦要小心高溫灼傷皮膚。
- 可以使用一般家庭式蒸氣熨斗或掛熨，釋放出高溫蒸氣殺蟲，惟獨是操作上不太方便，噴灑範圍亦不及蒸氣機全面。
3.清洗紡織品
衣物、床單、窗簾等如被床蝨污染，應先用密封厚膠袋或膠箱盛載，然後用不低於80°C的熱水浸泡或徹底清洗，以乾衣機將衣物、被舖焗乾更佳。經處理後的衣物應先存放於密封的厚膠袋或膠箱，確保沒有床蝨後才放回原處。
4.房間加熱法
如果蟲患處或房間可以密封，考慮使用將乾熱空氣導入蟲患處或替房間加熱的方法，將溫度保持在45°C至60°C之間及維持不少於60分鐘。這方法在本港可能較少使用。
5.化學防治
於牆壁、牆腳線、床架、衣櫃、地板、門框、梳化等隱閉處及縫隙，噴灑或注入具殘留性的殺蟲液劑，確保殺蟲劑能滲透到床蝨藏身處。亦可使用天然矽藻土製成的粉劑，施放於床蝨出沒及匿藏處。矽藻土能磨損床蝨表皮，使其脫水而死。
DE粉滅蝨的注意事項：
- 將DE粉均勻地鋪滿床蝨有機會躲藏的位置，就能夠有效滅蝨。
- DE粉是一種非常幼細的粉末，吸入後會嚴重傷害人體呼吸系統。
- 建議將DE粉倒入噴壺，再混合少量清水使用，當水分蒸發後，DE粉仍然會黏在物品表面，發揮滅蟲功效，同時避免粉末四散。
- 此方法不適宜用於有插座的位置，否則有漏電風險。
6.環境防治
定期檢查及洗擦家具，勤洗被褥、衣物，保持家居環境乾爽， 避免用二手家具，以及盡快更換剝落的牆紙及填塞牆壁、家具和床蝨可滋生的縫隙、孔洞。
中醫：一種香料防蝨
有中醫師建議，床蝨怕沙薑等香料氣味。於床蝨出沒或可能出沒之處，放置裝有沙薑的茶包或襪子，可有效驅趕。沙薑為天然材料，對人畜無害，可安心使用。若被床蝨叮咬，可用連翹、五味子煎水，放涼後塗抹患處，有助止癢消腫。若使用後出現不適，應立即就醫。此外，保持家居陽光充足，亦能減少床蝨滋生。
西醫抗蝨建議方法
西醫方面則建議，被床蝨叮咬後，應避免搔抓，以免引起發炎或感染。可用清水清潔患處，或用冰敷減輕不適。兒童若感痕癢，可沖涼並抹乾身體，或諮詢醫生意見後使用薄荷膏等成藥。若患處出現水泡、紅腫持續不退，或有感染跡象，應立即就醫。醫生會根據情況開立外用藥膏或口服藥物，幫助減輕症狀。
日本床蝨問題持續 遊日必睇床蝨地圖
日本床蝨問題持續延燒，尤其是在交通工具、旅館、行李等處，床蝨容易藏匿其中。有熱心網友（x.com/bedbugsmapjapan）彙整出一份「日本床蝨酒店地圖」，為遊日旅客提供重要參考，方便大家在規劃行程、預訂住宿時，能盡量避開床蝨風險。
2大常見滅蝨謬誤
以下是一些常見的滅蝨謬誤，應避免使用：
- 亂用滅蝨彈、滅蝨噴霧：煙霧彈或噴霧不能有效滅蝨，反而會刺激床蝨四散，導致更難處理。
- 擺放臭丸、艾草、沙薑：這些材料雖然能夠驅蟲，但對滅床蝨沒有顯著效果。床蝨只會從一個地方避走到另一個地方，無法根除。
床蝨怕什麼？
床蝨懼光、高溫，對特定氣味敏感，如沙薑。此外，保持家居乾爽通風，也能有效抑制其繁殖。
床蝨咬症狀有哪些？
皮膚紅腫、發癢、過敏，可能出現叮咬痕跡，嚴重時甚至引起皮膚炎。兒童更容易被叮咬，且反應較成人強烈。
如何有效滅蝨？
綜合消委會和醫學建議，使用吸塵器、高溫蒸氣、清洗紡織品、化學防治等方法，並注意保持環境清潔乾爽。
被床蝨咬後如何舒緩？
避免搔抓，用清水清潔、冰敷，或諮詢醫生意見後使用成藥。若出現感染跡象，應立即就醫。
淘寶物品會帶來床蝨嗎?
有機會，特別是木製家具、舊書、衣物等，從外地帶回來的物品，應仔細檢查並清潔消毒。