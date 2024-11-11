入廚知識｜廚房紙暗藏3大健康威脅 索油恐攝入二噁英 專家：幾少都有風險
廚房紙3大健康隱患
廚房紙比一般紙巾更為堅韌，無論是用於清潔廚具還是吸油時都經常使用。化學博士K Kwong曾於其個人Facebook專頁發文，分析廚房紙可能存在的3種潛在風險，其中一種處理過程可能導致二噁英殘留在廚房紙中，形容「即使吸入少量也有風險」。
風險1：細菌滋生
K Kwong指出，廚房紙是由水和紙漿製成，裡面的殘留木質素可以滋養細菌。如果廚房紙未經過殺菌處理或未添加殺菌劑，可能會帶菌，接觸食物後可能會導致細菌轉移，對抵抗力較弱的人來說，食用後可能會受到影響。
風險2：雜質危害
部分廚房紙是由再生紙製成，而再生紙的來源多為印刷用紙，含有大量顏料和添加劑。如果來自影印紙，可能還含有PVC、增塑劑（環境荷爾蒙）、重金屬、防腐劑、填充劑和「乾固劑」等物質。儘管如此，K Kwong表示，廚房紙如只短暫接觸食物，風險應該不大。有研究顯示，一般人每日平均接觸1.2克廚房紙不足5分鐘，因此整體風險不高。若想更安全，可以選擇100%純木漿產品。
風險3：漂白劑
使用氯漂白的紙張可能含有二噁英，而二噁英可以在人體脂肪中積聚，K Kwong指出「即使吸入少量也有風險」。他表示，非白色的廚房紙相當少見，這意味著許多廚房紙都經過漂白，使用這些廚房紙吸油時風險更大。K Kwong形容漂白劑的風險難以避免，只能「少吃油炸食物」。
自保方法及建議
總結而言，K Kwong提到，過去有人會用棉製毛巾代替廚房紙，但他指出棉製毛巾同樣可能經過氯漂白，只是毛巾可能經過多次清洗和過水，風險或許較廚房紙低。
消委會測試廚房紙 部分含菌量超內地標準
事實上，香港消委會曾對市面上的廚房紙進行檢測，發現某些樣本的細菌菌落總數（含菌量）超出內地標準的相關要求。參考內地標準，細菌菌落總數的規限為每克廚房紙不得大於200個菌落，真菌菌落總數為每克廚房紙不得大於100個菌落。有些樣本每克分別被檢出260個至1,000個菌落。
用廚房紙處理食材，會否影響健康？
其實用含菌量較高的廚房紙抹乾未經烹煮的食材，或清理餐具、廚具，未必會造成健康的風險。不過，若用以接觸已煮熟的食物，例如吸去剛炸好食物的多餘油分，食物則可能會沾到少量的細菌，抵抗力較弱的人士要特別注意。
同時，產品不含可致病的細菌，也沒有受到糞便的污染更為重要。在消委會檢測的樣本中，均沒檢出大腸菌群，以及3種可致病的細菌，包括金黃葡萄球菌、溶血性鏈球菌和銅綠假單胞菌。
3個廚房紙安全要點
1. 安全認證
若平時經常用廚房紙直接接觸食材或餐具，建議採用通過食品安全認證如HACCP、ISO 22000、FDA及21CFR 176或其他標準的產品，表示該等產品由原材料至生產、運送過程，都符合食品的安全標準，直接接觸食材可較安心及安全。
2. 不要重用
消費者亦要緊記，不要用廚房紙吸走食材的水分後，或是抹手後再用來擦拭其他地方，以免細菌留在廚房內污染食物或用具。
3. 存放在適當位置
習慣將廚房紙擺放近洗手盤的人士要當心了。即使廚房紙於製造過程的細菌數量符合標準，但若運輸或儲存環境不適當，令包裝破損，吸水性强的紙張會因接觸空氣而潮濕，可能沾染細菌，而紙張的質素如拉力或氣味等亦可能受影響。
因此，廚房紙應妥善儲存於乾爽的地方，最好能存放於不透氣的原裝膠袋內。亦要留意不應將廚房紙擺近水龍頭或廚房枱面，以免被生肉滲出的血水等污染。未用的存貨則要包裹起來。