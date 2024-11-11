入廚知識｜廚房紙暗藏3大健康威脅 索油恐攝入二噁英 專家：幾少都有風險

廚房紙可說是常用家品之一，其表面雪白但卻有可能隱藏多種健康風險。化學博士K Kwong（鄺士山）指出，廚房紙可能帶有3大健康隱患，除了表面可能帶菌外，甚至可能含有更具風險的二噁英。即使人體攝入的濃度較低，仍然存在潛在危害。

