颱風韋帕｜強化玻璃窗貼膠紙加固毫無作用？資深驗樓師提醒1原因造成更大危險
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賴達明早前在facebook帖文中指出，根據屋宇署的玻璃結構守則，現時香港樓宇的門窗玻璃設計已廣泛採用強化玻璃（亦稱鋼化玻璃或安全玻璃）。他解釋，強化玻璃是一種預應力玻璃，透過熱處理技術在普通玻璃表面形成壓應力，以提升玻璃的強度。經過此熱處理程序後，強化玻璃表面的壓應力不少於69兆帕（MPa），相當於每平方厘米可承受約703公斤的壓力。
強度為普通玻璃數倍 貼膠紙難增防護
賴達明強調，強化玻璃的強度遠超普通玻璃，達到其4至6倍，抗彎強度亦是普通玻璃的3至5倍，而抗衝擊強度更是普通玻璃的5至10倍。他對比指出，普通玻璃爆裂時會形成大塊、大面積且非常鋒利的碎片，在颱風吹襲下容易被吹起或從高處墜落，對公眾構成極大危險。相反，強化玻璃即使爆裂，也會碎裂成細小且邊緣圓潤的方形顆粒，相對更為安全。
他續稱，根據屋宇署的玻璃結構守則，強化玻璃的設計強度高達80兆帕（約每平方厘米可承受815公斤壓力），這已等同於高強度混凝土C80的強度。因此，他認為，無論在混凝土或強化玻璃表面貼上任何膠紙，使用任何貼法，都不會增加玻璃的強度，毫無加固作用可言。更重要的是，目前並無科學證據顯示，膠紙能夠有效減緩不同大小、形狀及厚度的強化玻璃與自然颱風之間可能產生的自然及隨機共振效應。
膠紙或令碎片連結增大風阻反增危險
賴達明更警告，由於香港人口稠密，大部分物業均為高樓層大廈。若在強化玻璃上貼上膠紙，一旦玻璃爆裂，膠紙反而可能將原本細小的碎裂顆粒連結成較大的玻璃碎片。這些較大的碎片在強風下更容易被捲起或從高處墜落，體積越大，危險性也越高。此外，膠紙亦會增加玻璃猶如滑翔傘般的風阻，使其更易被強風吹起，風阻越大，危險性也隨之增加。他同時提醒，保險公司或有可能因為業主自行在窗戶上額外貼上膠紙而導致的損害，進而影響相關的保險賠償。
專家籲勿貼膠紙免不必要風險
賴達明呼籲業主應正確認識普通玻璃及強化玻璃的特性與分別。他強調，任何具備建築知識的專業人士都不會建議在已使用強化玻璃的門窗上黏貼膠紙，因為此舉不僅沒有實際的加固作用，更可能不必要地危害自身及公眾安全。
美國國家海洋及大氣管理局（NOAA）則在網頁上指出，市民在窗戶上貼膠紙是「浪費氣力、時間和膠紙」，認為此舉僅能稍微強化玻璃抵禦強風壓力的能力，但當玻璃窗最終碎裂時，膠紙並不能提供任何有效的保護作用，建議市民不如花時間用防風閘遮蔽窗戶。