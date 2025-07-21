颱風韋帕｜強化玻璃窗貼膠紙加固毫無作用？資深驗樓師提醒1原因造成更大危險

打風黐膠紙有冇用？臨近風季，不少市民習慣在玻璃窗貼上膠紙以作防護。然而，資深驗樓師兼香港公正行技術總監賴達明曾於社交平台發文指出，此舉對於已採用強化玻璃的窗戶而言，不僅未能加強防風效果，更可能帶來反效果，增加潛在危險，對自身及公眾安全構成威脅。