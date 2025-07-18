颱風韋帕｜打風落雨家居漏水滲水4大黑點 防水專家教膠袋防漏急救法
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防水專家指出，家居漏水黑點分別為窗邊、露台趟門、抽氣扇及冷氣機邊位。若然在雨季來臨前未及時維修，市民可以嘗試以下數個簡單方法，以預防雨水滲漏。但也要注意，部分位置最好在颱風來臨前預先處理，住戶應根據過往的滲水經驗，及早做好準備，避免在漏水時手忙腳亂。
打風家居漏水滲水黑點｜1.抽氣扇
抽氣扇的扇葉在空氣對流的情況下會自行轉動，連帶背葉亦會掀起，因此在颱風天特別容易出現漏水問題。要有效預防抽氣扇漏水，關鍵在於盡量減少背葉被掀起的機會。市民可以考慮關上廚房及浴室的門窗，以阻止空氣對流，減低扇葉轉動的機會。此外，亦可利用垃圾膠袋包好抽氣扇外露的機身，以阻擋雨水直接滲入。更可考慮用繩固定扇葉，進一步防止其轉動。
打風家居漏水滲水黑點｜2.冷氣機邊位
冷氣機與窗戶之間的連接位置出現滲水，一般是由於安裝不當，又或是膠邊老化失去防水效能所致。除了勤加吸水外，市民亦可嘗試封好縫隙以預防滲水。一個簡單而有效的方法是打開窗口式冷氣機的外蓋，在隔塵網上鋪上一層垃圾膠袋，這樣便能有效阻擋強風將雨水吹入室內。此外，亦可使用車行常用的「鹿皮布」，因其吸水力強且快乾，放置在縫隙處亦能發揮吸水作用。
打風家居漏水滲水黑點｜3.露台趟門
露台趟門的滲水源頭通常是兩道門之間的縫隙，雨水一旦流入縫隙便會導致路軌漏水。要預防此情況，一般可以從內外兩方面著手。在颱風來臨前，市民可以在露台的趟門門框四邊，特別是底部位置，貼上膠紙，以阻擋雨水滲入。此外，亦可在露台與門之間放置沙包或擋板，進一步阻擋雨水。同時，必須確保露台的去水渠暢通無阻，避免積水。緊記要將露台及屋頂上容易被吹倒的物件，例如花盆，搬到室內妥善安置。
打風家居漏水滲水黑點｜4.窗邊
窗邊滲水的主要原因是窗框膠邊老化，導致膠邊變硬、收縮，失去原有的彈性，無法緊密封住窗框的縫隙，從而引致滲水問題。針對此情況，最直接的方法便是填補縫隙。市民可以考慮使用防水玻璃膠，將其黏在窗框與牆身之間的縫隙處。即使膠尚未完全乾透，亦能發揮一定的防水功效。此外，專家亦推介使用車行專用的「鹿皮布」，將其放置在縫隙處，利用其強勁的吸水力及快乾特性，取代傳統的攝毛巾或鋪膠袋等方法，更有效地防止漏水。
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颱風期間，家居最常出現漏水滲水的位置是哪些？
家居最常出現漏水滲水的四大黑點包括窗邊、露台趟門、抽氣扇及冷氣機邊位。這些位置由於結構或物料老化等原因，在強風暴雨下特別容易出現滲漏情況。
打風落雨時發現窗邊滲水，有什麼即時的應急方法？
若發現窗邊滲水，一個簡單的應急方法是在窗框四周貼上膠袋，以阻擋雨水滲入。此外，亦可使用吸水力強的「鹿皮布」放置在滲水位置吸水。長遠而言，應檢查窗框膠邊是否老化並考慮更換，或使用防水玻璃膠填補縫隙。
如何預防抽氣扇在颱風期間漏水？
預防抽氣扇漏水的方法包括在颱風來臨前關閉廚房及浴室的門窗，減少空氣對流引致扇葉轉動。同時，可以使用垃圾膠袋包好抽氣扇外露的機身以阻擋雨水，或用繩固定扇葉，防止其因風力轉動而掀起背葉導致漏水。
露台趟門滲水可以怎樣處理？
針對露台趟門滲水，可以在趟門門框的四邊，特別是底部位置貼上膠紙，以阻止雨水滲入路軌。另外，在露台與門之間放置沙包或擋板亦有助阻擋雨水。最重要的是確保露台的去水渠暢通無阻，避免積水倒灌。