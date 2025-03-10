抽濕機宜忌｜抽濕機不可人機同室？ 拆解抽濕機4大使用宜忌 1個設定解除人機同房危害
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【抽濕機／潮濕／回南天／除濕】潮濕天氣不但止令衣物難乾，身處高濕度環境亦容易令人精神不振，不少人就會選擇在家開抽濕機去濕。坊間經常有傳，指抽濕機使用時不可與人共處一室，台灣電力公司就曾拆解當中宜忌，抽濕機「不傷人」關鍵原來在於1個設定。
抽濕機宜忌目錄
抽濕機4大使用宜忌
1.宜關閉門窗
台電指出，使用除濕機的主要目的是降低室內濕度，因此在使用時若不關閉門窗，可能會引入更多的濕氣。特別是在早晚濕度較高的時段，若感到室內悶熱，建議在中午氣溫較高且空氣較乾爽時開窗通風。
2.避免放角落
台電建議，除濕機應放置在室內中央，以便空氣流通達到最佳效果。若因動線考量而將其放置於牆角，需確保機身與牆面保持至少30公分的距離，以免阻礙進氣口。此外，機身周圍不應覆蓋衣物，以防止過熱引發危險。
3.定期清洗濾網
台電提醒，使用除濕機時，定期清洗濾網是必要的。若濾網過髒，可能會導致空氣流通不順，進而影響散熱系統，降低除濕機的效能。
4.搭配循環扇使用
台電表示，除濕機可與循環扇搭配使用，以加速空氣流通。空氣流通速度越快，室內濕度下降的速度也會越快。
與抽濕機共處一室有風險？
關於除濕機運作時是否能與人共處一室，台電指取決於除濕機是否具備「濕度設定功能」。壓縮機式除濕機透過冷媒循環系統將空氣中的濕氣冷凝成水滴，並排至水箱，再將乾燥空氣排出以達到除濕效果；過去的抽濕機無法設定濕度，濕度過低就可能導致皮膚乾燥不適，因此建議除濕時人不在同一空間。
然而，現今市售的除濕機多具備濕度設定功能；由於人體舒適的濕度約為60%，故此建議在人機同室時將目標濕度設定在55%至65%之間，如此即長時間人機一室都不會有大問題，但仍需避免抽濕機在無人看管情況下持續運作太長時間。
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