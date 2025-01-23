搬屋公司推介2025｜20間搬屋公司收費比較 10大隱藏收費位+搬屋公司黑名單
搬屋公司推介2025目錄
搬屋公司收費點計？收費相差三倍
根據消委會2024年調查，以五人家庭為例，搬運40件傢俬電器及20個紙箱、15個膠箱、2個紅白藍袋和2個旅行袋，從北角搬至美孚，收費可從HK$3,818至HK$12,162，平均為 HK$8,627，足足相差三倍。這反映不同搬屋公司收費模式及服務範圍的巨大差異。
搬屋公司的主要收費模式分為以下3種：
- 按件收費：根據需要搬運的傢俬、電器及紙箱等物品逐一計價，例如每個紙箱或大型物件如鋼琴、沙發均有不同價格。
- 按車收費：以車程、所需車輛數量，或物品佔車輛空間的比例計價，適合需要搬運大量或體積較大的物品情況。
- 全包價收費：考慮物品數量、裝拆需求、人手及所需時間等因素，提供一個包含所有服務的總收費報價，需留意是否有額外隱藏費用。
搬屋公司黑名單可信嗎？
不少人擔心選到黑心搬屋公司，特別是網上流傳的「搬屋公司黑名單」是否可信？其實黑名單的可信度因來源而異，但大多數搬屋糾紛來自收費不透明。因此，選擇搬屋公司時應避免以下陷阱：
- 口頭報價：搬屋公司僅口頭報價，可能在搬運途中坐地起價。
- 無詳細合約：報價未明確列出服務範圍及附加費用。
- 低價吸引：部分公司以超低報價吸引客戶，但隨後加收各類隱藏費用。
10 大搬屋常見隱藏收費位
搬屋時常見的附加費如下，注意事前詢問清楚：
- 大廈門口不能泊車：如需搬運工人推行長距離，可能加收路程費。
- 樓梯搬運費：以樓層數量或物件數量計算費用，常按每層 HK$100 至 HK$500 不等。
- 假期附加費：在週末或公眾假期搬屋需額外支付，通常為總費用的 10% 至 20%。
- 紙箱及膠箱費用：部分公司每個紙箱收費 HK$10 至 HK$20，或按重量額外收費。
- 大型物件搬運費：如鋼琴或玻璃魚缸，額外費用從 HK$100 至 HK$5,000 不等。
- 使用吊車：如需吊車搬運大型傢俱，每次使用收費高達 HK$1,000 至 HK$5,000。
- 傢俬裝拆費：如床架或衣櫃需拆卸再安裝，收費視乎傢俬大小及複雜程度。
- 垃圾棄置費：每件廢棄物收費由 HK$50 至 HK$500 不等。
- 特別時間附加費：晚間或非工作時間搬運，需支付額外費用。
- 小費：部分公司暗示需支付小費，但合法公司通常明確表示小費為自願。
搬屋公司推介丨20間搬屋公司收費及服務比較
就上述搬屋模擬個案，以下列出 20 間搬屋公司及其基本收費、附加費用比較，助你挑選最適合的服務提供商。
|公司
|搬屋價錢
|收費方式
|代客裝箱服務收費
|代客拆箱服務收費
|實惠搬屋
有限公司
|$3,818
|按件收費
|$30/箱
|$30/箱
|合成 （香港）
搬屋有限公司
|$6,800
|全包價
|$1,500/日
|$1,500/日
|祥發搬屋
|$6,864
|按件收費
|$50/箱
|/
|力勤物流搬運有
限公司
|$7,000
|全包價
|$2,000/40箱至
$5,000/100箱
|$2,000/40箱至
$5,000/100箱
|人人搬屋
|$7,500
|全包價
|視乎情況
|視乎情況
|佳運搬屋搬運公司
|$7,700-8,500
|全包價
|/
|/
|香港搬屋
服務公司
|$7,950
|全包價
|中箱$40/個
大箱$60/個
|中箱$40/個
大箱$60/個
|順景搬運
有限公司
|$8,400
（全包價）
|全包價/
按車收費
|$800/人/日
|$800/人/日
|迦南搬屋有限公司
|$8,800
（全包價）
|全包價/按件收
費/按車收費
|$50/箱
$1,600/日
|／
|美高搬屋
搬運公司
|$8,950
|全包價
|視乎情況
|視乎情況
|信譽搬屋物流有
限公司
|$9,000
|全包價
|$60/每箱
|/
|引越屋搬屋
有限公司
|$9,300
|全包價
|$80至$100/箱
|$30至$50/箱
|宜家搬屋
有限公司
|$9,526
|按件收費
|$40/箱
|$40/箱
|東亞搬屋
有限公司
|$8,311-10,157
|全包價
|$2,000/30箱，
其後每箱$40
|/
|中邦搬運
有限公司
|$10,170
|全包價
|$1,000
|$1,000
|即到搬屋公司
|$10,338
(全包價)
|全包價/
按件收費
|$1,600/20箱，
其後每箱$50
|$80/每箱
|高永搬屋
|$10,600
|全包價
|視乎情況
|約裝箱費8折
|海棠物流 （香
港）股份公司
|$11,300
|全包價
|$50/箱
|$50/箱
|吉利搬運
有限公司
|$10,000-
$12,000
|全包價
|視乎情況
|視乎情況
|搬屋易搬屋公司
|$12,162
（按件收費）
|按件收費/
按車收費
|$1,200/30箱，
其後每箱$40
|$1,200/20箱，
其後$60/箱
防範搬屋公司黑店的3個技巧
- 索取書面報價單：確保搬屋公司提供詳細報價單，列明搬運清單及附加費用。
- 選擇有口碑的公司：查詢搬屋公司評價，優先選擇已被推薦的服務提供商。
- 了解保險條款：檢查搬屋公司的損壞賠償額，為貴重物品另行購買保險。
搬屋慳錢法丨回收/收購服務搬屋公司推薦
如果傢俬並非破爛，狀況良好，不想浪費的話，可以選擇會同時收購二手傢俬電器的搬屋公司。這類搬屋公司揀選單位內有價值的物件，向客戶付費收購；部份會與慈善機構合作送出物品，不止環保、又可抵銷部分搬運開支，更能惠及有需要人士。
- 提前執好雜物，減少搬運工人的清場時間，以及不慎弄壞物品的機會。
- 如需傢俬寄存服務、搬屋倉等，宜先與搬屋公司商討清楚收費。
- 不同搬屋公司的價錢計算方法各異，最好要求白紙黑字註明搬運細節的合約和收據，避免坐地起價或日後發生爭拗。
以下搬屋公司提供回收或收購服務，助你減少搬運費用：
|公司名稱
|服務範圍
|簡介
|搬搬車
|提供二手傢俬搬運及拆裝服務
|包辦交收、運輸及安裝
|曙光搬屋
|回收傢俬轉贈
|傢俬經檢查後捐贈貧困家庭
|美高搬屋
|搬屋及二手傢俬回收買賣服務
|有二手傢俬可供購買
|搬屋天倫樂
|收購電器、清場服務及棄置大型傢俱免費報價
|代客出入倉交收，同時有租車服務
|高永搬屋
|為客人物色性價比高的二手傢俬，轉贈給有需要的家庭
|引入可重覆使用之包裝物料
搬屋公司收費如何計算？
搬屋公司的收費模式主要分為三種：按件收費（以物品件數計算，如紙箱、大型家電等）、按車收費（以車輛數量或運輸距離計算）、以及全包價收費（包括物品數量、人手及時間）。建議提前了解收費方式並索取書面報價單，避免隱藏收費。
搬屋時有哪些常見的隱藏收費？
常見隱藏收費包括：樓梯搬運費、大廈門口不能泊車的長距離費用、假期附加費、紙箱費用、大型物件搬運費、吊車使用費等。建議在搬屋前與公司確認所有可能產生的額外費用。
如何選擇可靠的搬屋公司？
建議選擇有良好口碑的公司，可參考消委會調查的收費資料，並索取詳細的書面報價單。還可優先選擇提供回收或二手家具處理服務的公司，減少搬屋費用及實現環保目標。