搬屋公司推介2025｜20間搬屋公司收費比較 10大隱藏收費位+搬屋公司黑名單

搬屋公司推介2025｜20間搬屋公司收費比較 10大隱藏收費位+搬屋公司黑名單

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【搬屋公司推介2025/收費/隱藏收費位/黑名單】搬屋對很多香港人來說是一件既期待又怕受傷害的大事，選擇適合的搬屋公司可以省下不少麻煩，但搬屋公司收費不透明或隱藏費用往往成為令人頭痛的問題。本文將為你深入分析搬屋公司收費模式、常見隱藏收費，以及搬屋公司黑名單的防範方法，助你安心完成搬遷。

搬屋公司推介2025目錄

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搬屋公司收費點計？收費相差三倍

根據消委會2024年調查，以五人家庭為例，搬運40件傢俬電器及20個紙箱、15個膠箱、2個紅白藍袋和2個旅行袋，從北角搬至美孚，收費可從HK$3,818至HK$12,162，平均為 HK$8,627，足足相差三倍。這反映不同搬屋公司收費模式及服務範圍的巨大差異。

搬屋公司的主要收費模式分為以下3種：

  • 按件收費：根據需要搬運的傢俬、電器及紙箱等物品逐一計價，例如每個紙箱或大型物件如鋼琴、沙發均有不同價格。
  • 按車收費：以車程、所需車輛數量，或物品佔車輛空間的比例計價，適合需要搬運大量或體積較大的物品情況。
  • 全包價收費：考慮物品數量、裝拆需求、人手及所需時間等因素，提供一個包含所有服務的總收費報價，需留意是否有額外隱藏費用。
搬屋公司推介2025 根據消委會2024年調查，以五人家庭為例，搬運40件傢俬電器及20個紙箱、15個膠箱、2個紅白藍袋和2個旅行袋，從北角搬至美孚，收費可從HK$3,818至HK$12,162，平均為 HK$8,627，足足相差三倍。（圖片來源：消委會）
根據消委會2024年調查，以五人家庭為例，搬運40件傢俬電器及20個紙箱、15個膠箱、2個紅白藍袋和2個旅行袋，從北角搬至美孚，收費可從HK$3,818至HK$12,162，平均為 HK$8,627，足足相差三倍。（圖片來源：消委會）

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搬屋公司黑名單可信嗎？

不少人擔心選到黑心搬屋公司，特別是網上流傳的「搬屋公司黑名單」是否可信？其實黑名單的可信度因來源而異，但大多數搬屋糾紛來自收費不透明。因此，選擇搬屋公司時應避免以下陷阱：

  • 口頭報價：搬屋公司僅口頭報價，可能在搬運途中坐地起價。
  • 無詳細合約：報價未明確列出服務範圍及附加費用。
  • 低價吸引：部分公司以超低報價吸引客戶，但隨後加收各類隱藏費用。

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10 大搬屋常見隱藏收費位

搬屋時常見的附加費如下，注意事前詢問清楚：

  1. 大廈門口不能泊車：如需搬運工人推行長距離，可能加收路程費。
  2. 樓梯搬運費：以樓層數量或物件數量計算費用，常按每層 HK$100 至 HK$500 不等。
  3. 假期附加費：在週末或公眾假期搬屋需額外支付，通常為總費用的 10% 至 20%。
  4. 紙箱及膠箱費用：部分公司每個紙箱收費 HK$10 至 HK$20，或按重量額外收費。
  5. 大型物件搬運費：如鋼琴或玻璃魚缸，額外費用從 HK$100 至 HK$5,000 不等。
  6. 使用吊車：如需吊車搬運大型傢俱，每次使用收費高達 HK$1,000 至 HK$5,000。
  7. 傢俬裝拆費：如床架或衣櫃需拆卸再安裝，收費視乎傢俬大小及複雜程度。
  8. 垃圾棄置費：每件廢棄物收費由 HK$50 至 HK$500 不等。
  9. 特別時間附加費：晚間或非工作時間搬運，需支付額外費用。
  10. 小費：部分公司暗示需支付小費，但合法公司通常明確表示小費為自願。
搬屋公司推介2025 搬屋時常有不同附加費。（圖片來源：消委會）
搬屋時常有不同附加費。（圖片來源：消委會）

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搬屋公司推介丨20間搬屋公司收費及服務比較

就上述搬屋模擬個案，以下列出 20 間搬屋公司及其基本收費、附加費用比較，助你挑選最適合的服務提供商。

公司 搬屋價錢 收費方式 代客裝箱服務收費 代客拆箱服務收費
實惠搬屋

有限公司

 $3,818 按件收費 $30/箱 $30/箱
合成 （香港）

搬屋有限公司

 $6,800 全包價 $1,500/日 $1,500/日
祥發搬屋 $6,864 按件收費 $50/箱 /
力勤物流搬運有

限公司

 $7,000 全包價 $2,000/40箱至

$5,000/100箱

 $2,000/40箱至

$5,000/100箱
人人搬屋 $7,500 全包價 視乎情況 視乎情況
佳運搬屋搬運公司 $7,700-8,500 全包價 / /
香港搬屋

服務公司

 $7,950 全包價 中箱$40/個

大箱$60/個

 中箱$40/個

大箱$60/個
順景搬運

有限公司

 $8,400

（全包價）

 全包價/

按車收費

 $800/人/日 $800/人/日
迦南搬屋有限公司 $8,800
（全包價）		 全包價/按件收

費/按車收費

 $50/箱

$1,600/日
美高搬屋

搬運公司

 $8,950 全包價 視乎情況 視乎情況
信譽搬屋物流有

限公司

 $9,000 全包價 $60/每箱 /
引越屋搬屋

有限公司

 $9,300 全包價 $80至$100/箱 $30至$50/箱
宜家搬屋

有限公司

 $9,526 按件收費 $40/箱 $40/箱
東亞搬屋

有限公司

 $8,311-10,157 全包價 $2,000/30箱，

其後每箱$40

 /
中邦搬運

有限公司

 $10,170 全包價 $1,000 $1,000
即到搬屋公司 $10,338
(全包價)		 全包價/

按件收費

 $1,600/20箱，

其後每箱$50

 $80/每箱
高永搬屋 $10,600 全包價 視乎情況 約裝箱費8折
海棠物流 （香

港）股份公司

 $11,300 全包價 $50/箱 $50/箱
吉利搬運

有限公司

 $10,000-

$12,000

 全包價 視乎情況 視乎情況
搬屋易搬屋公司 $12,162

（按件收費）

 按件收費/

按車收費

 $1,200/30箱，

其後每箱$40

 $1,200/20箱，

其後$60/箱

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防範搬屋公司黑店的3個技巧

  1. 索取書面報價單：確保搬屋公司提供詳細報價單，列明搬運清單及附加費用。
  2. 選擇有口碑的公司：查詢搬屋公司評價，優先選擇已被推薦的服務提供商。
  3. 了解保險條款：檢查搬屋公司的損壞賠償額，為貴重物品另行購買保險。

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搬屋慳錢法丨回收/收購服務搬屋公司推薦

如果傢俬並非破爛，狀況良好，不想浪費的話，可以選擇會同時收購二手傢俬電器的搬屋公司。這類搬屋公司揀選單位內有價值的物件，向客戶付費收購；部份會與慈善機構合作送出物品，不止環保、又可抵銷部分搬運開支，更能惠及有需要人士。

  • 提前執好雜物，減少搬運工人的清場時間，以及不慎弄壞物品的機會。
  • 如需傢俬寄存服務、搬屋倉等，宜先與搬屋公司商討清楚收費。
  • 不同搬屋公司的價錢計算方法各異，最好要求白紙黑字註明搬運細節的合約和收據，避免坐地起價或日後發生爭拗。

以下搬屋公司提供回收或收購服務，助你減少搬運費用：

公司名稱 服務範圍 簡介
搬搬車 提供二手傢俬搬運及拆裝服務 包辦交收、運輸及安裝
曙光搬屋 回收傢俬轉贈 傢俬經檢查後捐贈貧困家庭
美高搬屋 搬屋及二手傢俬回收買賣服務 有二手傢俬可供購買
搬屋天倫樂 收購電器、清場服務及棄置大型傢俱免費報價 代客出入倉交收，同時有租車服務
高永搬屋 為客人物色性價比高的二手傢俬，轉贈給有需要的家庭 引入可重覆使用之包裝物料

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搬屋公司收費如何計算？

搬屋公司的收費模式主要分為三種：按件收費（以物品件數計算，如紙箱、大型家電等）、按車收費（以車輛數量或運輸距離計算）、以及全包價收費（包括物品數量、人手及時間）。建議提前了解收費方式並索取書面報價單，避免隱藏收費。

搬屋時有哪些常見的隱藏收費？

常見隱藏收費包括：樓梯搬運費、大廈門口不能泊車的長距離費用、假期附加費、紙箱費用、大型物件搬運費、吊車使用費等。建議在搬屋前與公司確認所有可能產生的額外費用。

如何選擇可靠的搬屋公司？

建議選擇有良好口碑的公司，可參考消委會調查的收費資料，並索取詳細的書面報價單。還可優先選擇提供回收或二手家具處理服務的公司，減少搬屋費用及實現環保目標。

圖片來源：消委會資料或影片來源：消委會

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