搬屋吉日2025｜搬屋入伙通勝擇日注意事項 拜四角吉日吉時參考
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搬屋吉日2025｜為何搬屋要擇吉日
無論是家庭或個人搬遷，都代表著生活環境的變動，而在傳統風水學說中，這種變動可能會對個人及家庭的運勢產生不同程度的影響。因此，選擇一個良辰吉日進行搬屋入宅，以及遵循入伙拜四角等儀式，是許多家庭的習俗。人們相信，透過在吉日進行這些儀式，有助於驅散霉運，保佑家人平安健康，並促進事業發展，為未來的生活奠定一個良好的基礎。雖然擇吉日搬屋不一定能帶來好運，但抱持「寧可信其有」的態度遵循傳統，往往能使自己和家人感到更加安心。
搬屋吉日2025｜通勝擇日搬屋的步驟與宜忌
通勝作為中國傳統的曆法，詳細記載了每日的宜忌事項，是人們擇日的重要參考。對於搬屋而言，透過通勝選擇吉日是一個歷史悠久的習俗。以下將參考相關資訊，說明如何運用通勝選擇搬屋吉日，以及搬屋時應注意的宜忌事項。
通勝擇日搬屋｜步驟一：查閱通勝「宜」「忌」日
據蘇民峰玄學教室網站，在通勝中，吉日通常以紅色標示，而在「宜」字下方註明有「入宅」、「移居」或「安床」等字樣的日子，則表示這天適合進行搬家入伙及安裝床鋪等事宜。同時，在查閱通勝時，應避免選擇標示為「忌：搬屋」的日子，以免在不宜的日子進行搬遷，可能帶來不利影響。
通勝擇日搬屋｜步驟二：留意生肖是否相沖
每日的地支都代表著不同的生肖，而每一天都可能出現某一生肖與當日地支相沖的情況。因此，在選擇搬屋日期時，務必留意是否與自己及同住家人的生肖相沖，避免在相沖的日子搬家，以減少可能發生的不順或變動。若家中有成員生肖與吉日相沖，在進行入伙儀式時，該成員可能需要暫時迴避。
通勝擇日搬屋｜步驟三：避開不吉利的日子
除了參考通勝的「宜」「忌」標示和生肖相沖外，也應盡量避免選擇在傳統上被認為不吉利的日子搬家。根據一些說法，應避用「三元曆數」中尾數為「二」或「四」的日子，例如每月的2、12、22以及4、14、24日等。此外，也應避免在農曆七月和十一月、「歲破」、「月破」、「四離」、「四絕」等傳統凶日進行搬屋或動土。
通勝擇日搬屋｜步驟四：確認「開」「闔」日
在通勝中，「開」日被認為是諸事皆宜、能帶來好運的日子，而「闔」日則通常不宜進行重要事宜。因此，在選擇搬屋吉日時，應確保所選的日子是「開」日，而非「闔」日，以期在新居展開順利的生活。選擇在「開」日搬家，有助於開啟家運，迎接新的開始。
通勝擇日搬屋｜步驟五：選擇搬屋的吉時
選定吉日後，還需進一步參考通勝，挑選當天適合搬家的吉時。通勝會提供不同的吉時供參考，例如子時、丑時等。一般而言，搬家事宜最好在下午一時之前開始，並在入夜前完成。部分說法認為，選擇在「時辰能量」為「運」或「攻」的時段進行搬遷，能帶來更好的運勢。若無法配合吉日，選擇其他非凶日亦可，但務必避開通勝上標示為「凶」字的日子。
搬屋時，也應盡量選擇在白天進行，因為白天陽氣較盛，相較於夜晚陰氣較重，被認為更為吉利。若需提前搬入大型行李或傢俱，應避開忌時或不吉利的日子，並且在物品入屋後先不要拆開，等待吉日到來再進行整理。
|時辰
|常用時間
|子時
|23:00-01:00
|丑時
|01:00-03:00
|寅時
|03:00-05:00
|卯時
|05:00-07:00
|辰時
|07:00-09:00
|巳時
|09:00-11:00
|午時
|11:00-13:00
|未時
|13:00-15:00
|申時
|15:00-17:00
|酉時
|17:00-19:00
|戌時
|19:00-21:00
|亥時
|21:00-23:00
搬屋吉日｜2025年每月搬屋好日子參考
為方便大家查詢，以下整理了2025年各月份的搬屋好日子，供您參考。請注意，以下吉日僅供參考，在選擇搬屋日期時，仍建議綜合考慮個人及家人的生肖、具體情況以及諮詢專業人士的意見。
|月份
|吉日
|2025年搬屋吉日（公曆／西曆）
|1月
|3、9、13、15、18、24、25、27
|2月
|3、7、9、11、15、18
|3月
|3、6、7、15、16、18、21、27
|4月
|2、6、15、30
|5月
|7、11、16、19、21、25、27、29、31
|6月
|4、7、8、10、11、19、22、29
|7月
|1、4、5、8、9、14、21
|8月
|1、3、7、15、21、23、26、27、28、31
|9月
|4、12、15、17、20、27
|10月
|2、3、6、8、9、16、18、20、28、29、31
|11月
|2、3、9、15、17、18、21、27、29、30
|12月
|1、10、25、29
需要注意的是，雖然部分日子在通勝上顯示為「入宅吉日」，但在傳統上，農曆新年正月初一至十五期間一般不宜搬家。此外，人人都希望在吉日安排搬運服務，建議您提早預約搬屋公司，以確保順利搬遷。
拜四角的儀式準備、步驟與注意事項
在正式搬入新居前，許多人會進行「拜四角」的儀式，以向新居的土地神明打招呼，祈求五方神明保佑家宅平安。拜四角也被認為有助於清除房屋內的負能量，使新居的氣場煥然一新。以下將詳細介紹拜四角儀式的準備清單、步驟教學及相關注意事項。
拜四角儀式準備清單
進行拜四角儀式前，需要準備一系列的祭品和用品，以確保儀式順利進行：
- 拜四角祭品（共五份）：水果（如蘋果、香蕉、橙）各一份，有殼花生一小堆，糖果少許，白米少許，五色豆（紅豆、綠豆、眉豆、黑豆及黃豆）各少許。
- 拜四角衣紙：包括「四角衣」（內含地主衣紙、觀音帖、貴人帖等），可在衣紙鋪購買。
- 燒酒與香燭：燒酒三杯，大香三支，小香十二支，紅燭五對（或準備紅蘿蔔等物以插香燭）。
- 其他用品：用於盛載祭品的紙碟，用於盛載燒酒的紙杯。部分說法亦提及需要熟鴨蛋五隻及連皮生豬肉五件。
部分「四角衣」中會附有「貴人帖」及夾在其中的黃色「大百解」，需要在「大百解」上寫上新居地址和全家姓名，以告知屋內的神明即將入住。
拜四角儀式步驟教學
以下是拜四角儀式的一般步驟：
- 首先在房屋的四個角落及中央位置分別擺放一份祭品。中央位置的祭品份量可以稍多，並放置三杯燒酒。
- 將祭品用紙碟裝好放在地上，旁邊放置衣紙。
- 在中央位置燃點一對紅燭及九支香，然後在房屋的四個角落各燃點一支紅燭及三支香，全部插在準備好的物品上（如紅蘿蔔）。點香時面向大門開始。
- 手持衣紙，在香火上方順時針繞三次，然後將衣紙放在一旁備用。
- 雙手合十，向神明稟告自己及家人的姓名，以及即將搬入此單位，祈求神明保佑家人健康、出入平安、事事順利。
- 依順時針方向，在房屋的四個角落進行拜祭。
- 完成四角的拜祭後，收集四角的衣紙，連同中央位置的衣紙一同進行化寶（焚燒）。化寶時應由中央最大份開始，然後依順時針方向將四角的衣紙燒掉。
- 等待香燭自然燃盡，拜四角儀式即告完成。
現代社會中，若不方便在家中燒衣，可考慮在屋苑指定地點或戶外進行化寶，以兼顧安全與傳統習俗。
簡易版拜四角：基本入伙儀式
1.準備祭品：
- 「四角衣」（包含大百解、貴人帖、地主衣紙等）
- 水果（3-5種，每種1個）
- 有殼花生
- 糖果5粒
- 白米少許
- 五色豆（紅、綠、眉、黑、黃豆）
- 燒酒或茶
- 香和紅蠟燭
- 填寫大百解：在「大百解」上寫上新居地址和所有住戶姓名（由屋主開始，按長幼順序）。
2.擺放祭品：
- 在新屋中央位置鋪上紅紙，放置一份祭品和3杯燒酒/茶。
- 其餘四份祭品分別放在屋的四個角落。
3.點香和蠟燭：
- 先點燃中央位置的香和蠟燭。
- 然後，順時針方向點燃其他角落的香和蠟燭。
4.繞屋稟告：手持點燃的香，從大門開始，順時針繞屋一圈，心中默念祈求家宅平安的吉祥話。
5.插香：將香分別插在四角和中央位置。
6.化寶：當香燒到一半時，將衣紙焚燒。
7.清理：待香燭燃燒完畢後，清理祭品，用新掃把將垃圾從屋內掃到屋外。
拜四角儀式注意事項
- 屋主宜親自參與：拜四角儀式最好由屋主親自進行，若屋主無法參與，可由其他家庭成員代表，但屋主最好在場以示誠意。
- 特定人士應避免參與：孕婦、月事期間的女性、年長的長輩及年幼的小孩應避免參與拜四角儀式。
- 衣著應色彩鮮豔為宜：拜四角當日應穿著色彩鮮豔的衣物，避免穿著全黑或全白的服裝，也不宜穿著麻質衣物或過於暴露的裝扮，以示莊重和尊重，並增添吉祥之意。
- 入屋時保持和諧氛圍：進入房屋時，應避免說不吉利的話或爭吵，保持和諧的氛圍。
- 拜祭時心存善念並說吉祥話：拜祭時應保持開心的心情，並說一些吉祥的話語，例如「家宅平安」、「萬事如意」等。
- 拜祭過程中應尊重祭品：在拜祭過程中，不要跨越祭品，以示尊重。
- 熄滅香燭宜用手撥忌用口吹：熄滅香燭時，應用手輕輕撥熄，切忌用口吹熄，以免對神明不敬。
- 儀式後祭品可收回食用增添福氣：儀式後的祭品可以收回食用，以增添福氣，剩餘的香燭則可丟棄於屋外。
- 儀式結束後打掃新居以送走霉氣：儀式結束後，可以使用新的掃把打掃新居，將垃圾掃到客廳中央，再掃出大門，象徵將污穢和霉氣清除。
搬屋吉日2025｜清潔引進「吉氣」的做法
在搬入新居前進行徹底清潔，並透過一些傳統方法引入「吉氣」，被認為有助於營造一個清新、充滿正能量的新環境。
- 搬入前幾天進行徹底打掃清潔：在搬入前幾天，可以先將新屋打掃乾淨，例如吸塵、消毒、開窗通風等，以散走濕氣，保持空氣流通。
- 搬入當天打開門窗並開啟燈光引入陽光：搬入當天，打開所有窗戶和燈光，讓陽光和新鮮空氣進入屋內，有助於提升家中的氣場。
- 煮一壺開水或茶象徵新的開始：可以煮一壺開水或茶，象徵新的開始，並可用來招待親友，增進人際關係。
- 完成拜四角後灑供品於屋內各角落祈求好運：在完成拜四角儀式後，可以煮一壺開水，用茶葉沖茶，並將一些供品（如米、豆）灑在屋內各個角落，祈求好運。這些灑在地上的物品通常在第二天再清理。
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*本文所提供的搬屋吉日及相關習俗資訊僅供參考，實際選擇與執行應考量個人情況及信仰，如有疑問建議諮詢相關專業人士意見。
*搬屋擇日與儀式為傳統習俗，信則有不信則無，請以理性態度參考，切勿過度迷信。
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搬屋一定要擇吉日嗎？
從傳統風水學的角度來看，選擇吉日搬屋被認為可以減少不利影響，促進家庭和諧與發展。雖然不一定能帶來好運，但許多人相信可以獲得心理安慰，並希望為新生活帶來好兆頭。
通勝上「宜入宅」的日子就是搬屋吉日嗎？
是的，通勝上標示「宜入宅」的日子通常被認為是適合搬家入伙的吉日。此外，若標示有「移居」或「安床」等字眼，也表示該日適宜搬屋及安裝床鋪。
搬屋吉時應該如何選擇？
在選定的吉日中，應參考通勝提供的吉時，例如子時、丑時等。一般建議在下午一時之前開始搬家，並在入夜前完成。部分說法認為選擇「時辰能量」為「運」或「攻」的時段開始搬遷較佳，並應避免選擇標示為「凶」字的日子。
新年期間可以搬家或進行拜四角儀式嗎？
一般而言，農曆新年正月初一至十五期間不宜搬家或進行任何入伙儀式，認為可能會沖喜，且新年期間應盡量減少變動。