新居入伙｜入伙儀式流程習俗懶人包 入伙賀詞/祝福語/送禮禁忌一覽
新居入伙目錄
新居入伙｜入伙前的準備清單
為避免搬入新居時遺漏物品，一份詳盡的入伙清單至關重要。您可以參考以下表格，並根據自身需求進行調整和補充：
|類別
|物品
|傢俬家品
|鞋架 / 鞋櫃
|電視櫃
|茶几
|梳化
|餐桌 / 餐椅
|廚房收納架
|餐具
|污衣籃
|床架
|床褥
|床頭櫃
|衣櫃
|衣架
|書桌 / 書櫃
|布藝用品
|咕𠱸
|地毯
|全屋窗簾
|枕頭
|被
|床單、被套、枕頭套
|浴巾、面巾、抹手巾
|梳洗用品
|牙刷
|牙膏
|牙線、漱口杯
|洗髮露、沐浴露、廁紙、廚房紙
|清潔用品
|地掃
|水桶
|海綿刷
|洗潔精
|醋
|梳打粉、漂白水 / 滴露
|垃圾膠袋、抹布
|須預先安裝電器
|全屋冷氣
|全屋燈飾
|廚房抽氣扇
|抽油煙機
|煮食爐
|廁所抽氣扇 / 浴室寶
|全屋可攜電器
|電視
|WiFi 路由器
|電腦
|風扇
|抽濕機
|吸塵機
|電飯煲
|電熱水壺 / 水煲
|雪櫃
|洗衣機
|微波爐
|風筒
|熨斗
|暖爐
入伙前先開通水電煤
此外，在入伙前，請務必提前開通水、電和煤氣帳戶，確保入住後基本生活機能正常運作。
新居入伙｜傳統入伙儀式流程
遵循傳統的入伙儀式，被認為能為新居帶來好運和家庭平安。以下是常見的入伙儀式流程，您可以根據自身情況參考：
1.擇吉日吉時
選擇一個通勝上標明「宜入宅」、「宜搬遷」或「宜遷徙」的吉日，最好也參考居住者的生辰八字，選擇最適合的日子和時辰。
2.打掃家居
在正式搬入前數天，將新屋徹底打掃乾淨，包括開窗通風、吸塵、拖地等，去除裝修後的污穢和氣味。
3.拜四角：
在選定的吉日，通常在下午一時前，準備香燭、「四角衣」、燒酒、水果、有殼花生、糖果、白米和五色豆等祭品，在新屋的四個角落和中央進行拜祭，祈求家宅平安。
4.安頓神明
若家中有供奉神明，應在入伙當天首先安頓好神位，準備新的神桌、香花等物品，並用柚葉水清潔神像和神主牌。
5.按時安床放米缸
在吉時內安置好床鋪和其他主要家具，同時將裝有米的米缸放置到位，寓意豐衣足食。
6.入屋準備
入伙當天，居住者應穿著色彩鮮豔的衣物，避免黑白色。長者應優先進入新屋，並可說一些吉利話。
7.安居樂業儀式
完成家具安置後，可進行以下儀式：
- 打開所有窗戶通風，或開啟風扇、空調。
- 在廚房開爐煲水，寓意風生水起。
- 將柴、米、油、鹽、醬、醋、茶放入廚房，或煮一鍋米飯或湯圓，祝願豐衣足食。
- 在裝有八分滿米的米缸中放入裝有紙幣、米和少量茶葉的利是。
- 每人帶一套綁有紅紙的舊碗筷到新屋，象徵家人飲食健康。
新居入伙｜不可不知的習俗與禁忌
為了祈求新居的平安順利，以下是一些在新居入伙時需要注意的習俗與禁忌：
- 入伙當天應避免爭吵或不愉快的事情。
- 屋主在入伙當天及之後的數天最好在新屋過夜。
- 入伙當天晚上，應將新屋的所有燈都打開，照亮每個角落。
- 家具可以先搬入屋內，但最好在「宜搬屋」的日子再拆開。
- 搬入物品應按順序，先是床鋪、神主牌、神像等，然後才是其他家具和生活用品。
- 盡量避免在夜晚搬家或入屋。
- 新屋廚房中避免懸掛鏡子。
- 新屋的冰箱和米缸應保持充足。
- 新屋廚房的刀具應妥善收好，不要掛在牆上。
- 傳統習俗上，農曆新年正月初一至十五一般不宜搬家或進行入伙儀式。
新居入伙｜吉利賀詞與祝福語
在新居入伙這個喜慶的時刻，送上真摯的祝福語和賀詞，能為主人家增添喜氣。以下提供一些常用的吉利話語：
新居入伙吉祥說話
- 福祿壽喜賜家人，入住新宅身安康。
- 好運連連轉，福星照滿屋。
- 搬新家，好運到；入金窩，福星照。
- 盈門瑞氣，人才輩出。
- 德昭鄰壑，才震四方。
- 燕賀新禧，鶯歌陽春。
- 雙腳踏進門，富貴帶進來。
- 闔家歡樂，蒸蒸日上。
- 新居入夥，喜氣洋洋；新家落成，福運綿長。
- 屋滿春風春滿屋，門盈喜氣喜盈門。
- 花香入室春風靄，瑞氣盈門淑景新。
新居入伙祝福語
- 五福臨門，六六大順。
- 闔府平安，吉祥如意。
- 喜遷新居，吉星高照。
- 喜到門前，福臨宅邸。
- 喬遷之喜，大吉大利。
- 丁財兩旺，步步高升。
- 新環境，新氣象，祝福你新家裡生活的每個日子都充滿快樂和美好。
- 新居開張，家庭歡樂！恭喜喬遷，預祝新家生活美好。
新居入伙賀詞
- 人逢喜事精神爽，紫氣東來福滿堂。宏圖大展興隆宅，泰雲長臨富裕家。
- 新居落成之際，恭賀喬遷之喜，天地人共喜！
- 遷入新宅吉祥如意，搬進高樓福壽安康。房間處處溫馨多，家和興旺喜洋洋。
- 良辰吉日，搬進新家，祝你幸福快樂！
- 喜日遷居萬事如意，精彩生活驚喜不斷。
新居入伙送禮宜忌
親友新居入伙，送上一份合適的禮物表達祝賀是人之常情。然而，送禮時也應注意一些禁忌，以免造成不必要的尷尬。
入伙禮物送禮禁忌
- 鐘： 象徵死亡，被認為是不吉利的禮物。
- 空銀包： 寓意經濟拮据。
- 雨傘： 諧音「散」，有分散之意。
- 鏡子： 據說會吸引負能量。
- 黑色或白色的物品： 這些顏色常與喪事相關。
- 奇數數量的物品： 傳統上認為奇數不吉利，應選擇雙數。
- 刀具/剪刀： 象徵分離和爭吵。
- 手帕/毛巾： 象徵分離和眼淚。
入伙禮物送禮建議
- 實用且具心意的家居用品： 如咖啡機、電熱水壺、裝飾畫等。
- 傳統實用禮物： 如米、麵、油、鹽等，寓意豐衣足食。
- 根據個人喜好選擇： 考慮朋友的品味和需求，贈送他們真正喜歡或需要的禮物，例如智能家居設備。
- 寓意吉祥的物品： 如象徵圓滿的橙、魚形裝飾（寓意富足有餘）、紅色或金色的裝飾品（象徵幸運和財富）。
- 附上賀卡： 親手寫上祝福語，更能表達心意。
FAQ｜新居入伙常見問題
可以先入住再入伙嗎？
可以的。在一些特殊情況下，例如租約到期或裝修未完全完成，可以先搬入居住。但若遵循傳統習俗，建議在完成入伙儀式後再正式入住。
安床和入伙儀式要同一日進行嗎？
安床和入伙儀式可以分開進行。現代社會中，安床的重視程度相對降低，且裝修進度常受多方因素影響，難以確保兩者在同一天完成。但理想情況下，若時間允許，最好安排在同一天進行。
新居入伙一定要拜四角嗎？
拜四角是傳統習俗，目的是向新屋的土地神明打招呼，並去除可能殘留的舊有氣場。是否進行此儀式取決於個人信仰和意願。若希望遵循傳統，建議在正式入伙前完成。
入伙當天有什麼一定要做的事情？
入伙當天建議穿著色彩鮮豔的衣物，長者先行入屋，並說些吉利話。可以進行「風生水起」的儀式，如煲水、開風扇，並在米缸中放置利是，寓意生活順利富足。
送入伙禮物有時間限制嗎？
送入伙禮物最好在入伙當天或之後不久送達，以表達及時的祝賀。若無法親自前往，也可以選擇網上訂購並直接寄送。
新居入伙前需要做哪些清潔工作？
新居入伙前應進行全面的清潔，包括去除甲醛（若有）、清理裝修殘留物（如油漆、水泥漬）、消毒以及開窗通風。您可以參考上文的清潔順序和方法。
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可以先入住再入伙嗎？
可以的。在一些特殊情況下，例如租約到期或裝修未完全完成，可以先搬入居住。但若遵循傳統習俗，建議在完成入伙儀式後再正式入住。
安床和入伙儀式要同一日進行嗎？
安床和入伙儀式可以分開進行。現代社會中，安床的重視程度相對降低，且裝修進度常受多方因素影響，難以確保兩者在同一天完成。但理想情況下，若時間允許，最好安排在同一天進行。
新居入伙一定要拜四角嗎？
拜四角是傳統習俗，目的是向新屋的土地神明打招呼，並去除可能殘留的舊有氣場。是否進行此儀式取決於個人信仰和意願。若希望遵循傳統，建議在正式入伙前完成。
入伙當天有什麼一定要做的事情？
入伙當天建議穿著色彩鮮豔的衣物，長者先行入屋，並說些吉利話。可以進行「風生水起」的儀式，如煲水、開風扇，並在米缸中放置利是，寓意生活順利富足。
送入伙禮物有時間限制嗎？
送入伙禮物最好在入伙當天或之後不久送達，以表達及時的祝賀。若無法親自前往，也可以選擇網上訂購並直接寄送。