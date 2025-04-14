新居入伙｜入伙儀式流程習俗懶人包 入伙賀詞/祝福語/送禮禁忌一覽

新居入伙標誌著全新生活階段的開始，傳統入伙儀式流程習俗對家宅運勢至關重要，《東方新地》為助您擺脫繁瑣的準備，本文提供詳盡的新居入伙懶人包，內容涵蓋入伙準備清單、傳統入伙儀式、重要習俗禁忌，以及實用的入伙賀詞、祝福語與送禮禁忌。