男子同時患腎癌膀胱癌 揭用錯1種易潔鑊釀禍 攝入世紀之毒可積存人體長達5年

不良飲食習慣是導致嚴重疾病的原因之一，其中除了食材本身之外，煮食用具的影響力同樣不能忽視；一名長期在外工作的男子同時被診斷出患上腎癌及膀胱癌，經驗血後發現其體內一種污染物嚴重超標，其成因就與家中一種煮食用具有關。

