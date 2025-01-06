男子同時患腎癌膀胱癌 揭用錯1種易潔鑊釀禍 攝入世紀之毒可積存人體長達5年
同患腎癌膀胱癌 男子驗血揭2項數值超標
台灣營養醫學博士劉博仁醫生曾於當地節目《小宇宙大爆發》指出，該名男子因罹患兩種癌症而前來求診，並進行了抽血檢測。結果顯示，他體內的全氟辛烷磺酸（PFOS）數值高達35.97，遠超標準值3.5至25.7，屬於嚴重超標。此外，全氟辛酸（PFOA）的數值也偏高，這兩項指標均與腎癌有關。
一種廚具用6年不換 攝入「世紀之毒」罹癌
劉博仁進一步與男子討論病因，男子透露，由於工作繁忙，他聘請了一位阿姨幫忙煮飯。然而，這位阿姨非常節儉，不願更換已經使用多年的舊廚具。男子曾建議更換已經斑駁的易潔鑊，但遭到拒絕，結果這樣持續使用了5、6年。直到患病後進行檢查，才發現體內全氟碳化物數值超標。
劉博仁提醒，鐵氟龍（PTFE）已被認定為「世紀之毒」之一。如果家中使用易潔鑊，最好在購買前詢問產品是否含有鐵氟龍成分，若無則更佳；若有，則一旦發現易潔鑊上有刮痕，應考慮更換。
攝入後難排出 醫生提醒多種家品有風險
此外，劉博仁還提到，除了易潔鑊，許多防水物品如雨衣和一次性餐具等也含有全氟碳化物。他提醒，塑化劑毒性強，但在人體的半衰期較短，通常為幾小時至一兩天，多喝水即可排出；但PTFE則較為麻煩，一旦進入人體，其半衰期可長達1至2年，難以排出。
消委會拆解易潔鑊致癌迷思
針對易潔鑊塗層剝落是否會引致癌症，消委會解釋指傳統易潔塗層主要成分為PTFE（聚四氟乙烯），在製造過程中，或會使用PFOA（全氟辛酸）及PFOS（全氟辛烷磺酸）。有動物研究顯示，PFOA及PFOS可能損害肝臟、生殖功能及具致癌性，國際癌症研究機構（IARC）亦將PFOA歸類為「或可能令人類患癌」物質。由於PTFE易潔塗層有機會殘留微量PFOA或PFOS，故產生易潔鑊塗層有機會致癌的說法。
縱然如此，但消委會曾就市面上25款易潔鑊進行PFOA、PFOS及金屬物質釋出量測試，結果全部樣本均通過測試。此外，德國聯邦風險評估所（BfR）指出，即使有小塊易潔塗層剝落及被吞下，也不會對人體健康構成威脅，因身體不會吸收這些塗層，塗層也不會引致身體出現中毒反應，故消費者不用過分擔心。
易潔鑊10大保養貼士
1.注意易潔鑊大小
若以電爐煮食，應盡量選用與爐頭大小相近的器皿；以氣體爐煮食的話，則應調節爐火至器皿底部邊緣的範圍內。
2.首次使用前先清潔
首次使用前，應先用混和清潔劑的暖水，以海綿或碗布清洗易潔鑊。切勿用金屬刷或粗糙的百潔布洗擦，以免刮損塗層。
3.慢火預熱
用慢火至中火預熱，切勿將食油過度加熱，以免釋出太多油煙甚至燒焦。
4.勿把鑊乾燒
不要將空的易潔鑊放在爐火上乾燒。
5.避免用太高溫煮食
易潔鑊如長期在高溫（260°C以上）下使用，易潔層可能會變色，及漸漸失去抗黏效能。為了延長易潔鑊的壽命，應盡量避免用太高溫煮食。
6.鑊鏟要揀啱
避免用尖銳的金屬鑊鏟或叉，宜用木、塑膠或矽膠製造的用具如鑊鏟或筷子攪動食物。同時也不要在鑊面切剁食物。
7.常抽氣
煮食時宜開抽油煙機或抽氣扇，以保持廚房空氣流通。
8.用後自然冷卻
用後不要立即向鑊注入冷水，以免因溫度急劇變化而變形。
9.停用損壞的易潔鑊
雖然動物試驗中顯示，把剝落的易潔層連同食物吃下肚不會造成影響，不過易潔層始終不是食物，故若易潔鑊的易潔層嚴重花損和剝落，便不宜再使用。
10.雀鳥遠離廚房
如家中有養雀鳥的話就要注意，因雀鳥對煙更敏感，故不應將牠們放在廚房，否則容易導致死亡。