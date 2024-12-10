衣物柔順劑4大錯誤用法 混合洗衣液隨時洗壞機 專家拆解3種衣物不適用
消委會解釋，衣物柔順劑的主要成分為季銨鹽（quaternary ammonium salts），屬陽離子界面活性劑（cationic surfactants），由有機氮化合物組成。由於中心的氮元素帶陽性（正電荷），故容易黏附在帶陰性（負電荷）的衣物表面。衣物柔順劑的作用和護髮素差不多，可令纖維間的磨擦系數降低，衣物便變得柔滑，而且可減少衣物在清洗過程中因磨擦而產生的靜電和皺摺，亦較易熨平。
柔順劑4大錯誤用法
1.3類衣物不宜用柔順劑
柔順劑一般會加入香料，令衣物洗完之後留有一陣香味，然而消委會指柔順劑的化學成分有機會影響某些布料的特性，以下是三類洗衣時不宜使用柔順劑的衣物：
- 棉質毛巾、經特別處理的人造纖維例如超細纖維（microfibre）及排汗快乾布料所製成的衣物，柔順劑會在纖維表面形成薄膜，使其吸水能力降低。
- 防風、防水透氣的功能性風褸，由於衣物附有經特殊處理的薄膜，也不宜使用柔順劑，以免影響薄膜的防水透氣功能。
- 經阻燃處理的衣物，例如經防火處理過的兒童睡衣，使用柔順劑後防火能力或會下降，家長須特別留意。
2.乾燥季節易致過敏
大多數衣物柔順劑均添加不同香料，令衣物留有香味，另加入防腐劑，以防止產品變臭變壞。但柔順劑產品標籤上的資料普遍欠缺成分及含量比例，或只籠統地列出所含成分的類別（例如香料、陽離子界面活性劑等）。即使消費者檢視產品所標籤的資料，也無助避開某些可能會令其過敏的物質。
這些香料、防腐劑等化學物質若殘留在衣物上，經皮膚接觸或吸入，容易誘發過敏反應，例如兒童的皮膚較幼嫩，容易受化學物質刺激。患濕疹、有過敏性皮膚或呼吸道易過敏的人士也要小心留意，特別在天氣乾燥的季節，容易令皮膚痕癢，宜少使用衣物柔順劑。
3.混合洗衣液一齊用極傷機
洗衣液與柔順劑所含成份各有不同，一般不建議混合使用，否則有可能損壞洗衣機本身。日本洗衣機專家畠中秀行曾於其Youtube頻道指出，有用家表示洗衣機新買不足1年，滾筒內部就滿佈發霉污漬，就連洗完衣物都有一陣霉味，其原因就是事主習慣將洗衣液及柔順劑混合再倒入洗衣液投入口使用。
畠中秀行特別提醒，市面絕大部分洗衣機都獨立設有洗衣液及柔順劑的投入口，用家切記要將兩者分別倒入正確的投入口，否則輕則令衣物洗不乾淨，重則會大幅縮減洗衣機壽命。
4.衣物難乾易有罨味
衣物柔順劑會將一層潤滑薄膜覆蓋衣物纖維的表面，可輕易將衣物上黏附的毛髮或紙屑洗走，但薄膜除了會影響衣物的吸水能力，亦同時會令水份較難散失，令衣物洗後更難乾；一旦天氣不夠乾燥或者缺少抽濕機輔助，室內晾衫時衣物就更難乾透，甚或產生難聞罨味導致要一洗再洗，因而在乾衣環境不理想的情況下，一般會建議避免使用衣物柔順劑。
消委會講解柔順劑5個使用貼士
- 洗衣前看一看護理標籤，弄清楚是否可使用柔順劑。
- 不要將未稀釋的產品直接倒在衣物上，以免沾污衣物及留下斑漬。
- 參考標籤說明的使用分量，不應隨意增加，以免加劇對環境的影響。
- 機洗時，須和洗衣劑分別注入適用的洗衣格中，不要將洗衣劑及柔順劑混合。
- 使用片裝柔順劑時，不要使用過高的乾衣溫度，以免令衣物褪色。