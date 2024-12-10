衣物柔順劑4大錯誤用法 混合洗衣液隨時洗壞機 專家拆解3種衣物不適用

不少人開機洗衫時都會用到衣物柔順劑，它不但可以令衣物更柔軟，亦往往附帶各種香味，令衣物洗完感覺更佳。但其實衣物柔順劑一旦用錯方法亦可帶來多種後果，輕則影響衣物吸水能力，嚴重的話甚至會令洗衣機內部極速發霉，機件壽命大減。以下就綜合多項專家建議，送上衣物柔順劑4大錯誤用法供大家參考。

