毛巾變硬怎麼處理？｜毛巾如何變軟？可用漂白水清洗嗎？消委會拆解10大迷思+正確洗毛巾方法
毛巾變硬怎麼處理目錄
迷思一：為什麼毛巾會愈用愈硬、愈洗愈硬？
由於清洗時，水的雜質和洗滌劑混在一起，並附在毛巾的表面或滲入纖維間，使毛巾絨圈纖維粘連發硬、變得粗糙。因此，毛巾使用的時間愈長，纖維間所積累的污垢就會愈多，給人的感覺愈用愈硬。此外，使用過多的洗滌劑亦會導致毛巾纖維間積存更多殘留物，降低其柔軟度。
建議清洗方法
清洗毛巾時應避免使用過多的洗滌劑，以及直接將洗滌劑倒在毛巾上，以保持其柔軟性及吸水性。洗衣或乾衣時若選用高速滾動的脫水或烘乾程序，容易使線圈纖維壓縮，令毛巾變硬。於晾曬毛巾時，將毛巾線圈向上並大力拍鬆，有助把擠壓在一起的纖維鬆開，以回復其蓬鬆及柔軟度。使用乾衣機烘乾毛巾時，亦不適宜同時放入過多衣物，以留空間讓毛巾滾動，有利紗線纖維鬆開恢復彈性。
迷思二：使用柔順劑有助毛巾回復柔軟嗎?
適當使用柔順劑確可使毛巾回復柔軟。不過，過量使用柔順劑或使用柔順劑後沒有徹底清洗毛巾，柔順劑會殘留在毛巾表面，產生黏滑的手感，亦會降低毛巾的吸水能力。因此，大部分的毛巾護理標籤都有列明使用柔順劑，或含柔順成分的洗衣劑會影響其吸水效能。此外，柔順劑所含的化學成分例如香料與防腐劑，或可能引致某些人的皮膚或呼吸道敏感，而柔順劑用後排放至海洋，也可能影響生態環境。
迷思三：毛巾可以用漂白水清洗嗎 ?
漂白水有機會令毛巾顏色改變，而使用不當更會破壞毛巾的纖維，令其柔軟度及撕裂強度變差。因此，不宜經常使用漂白水清洗毛巾，以免令其使用壽命減短。
迷思四：使用熱水或高溫烘乾毛巾，有助殺菌除臭 ?
熱水雖有殺菌作用，但毛巾普遍由棉製成，高溫會使毛巾縮水，使用不當亦有機會破壞其纖維，令其柔軟度及撕裂強度變差。此外，亦不宜使用高溫烘乾或熨斗燙毛巾。使用最高水溫約40℃或按毛巾的護理標籤上的指示水溫清洗毛巾，可延長毛巾的壽命。
迷思五：毛巾適宜在太陽下晾曬嗎?
一般人都認為將毛巾置於太陽下晾曬，可以讓毛巾更乾爽及殺菌除臭，惟過度暴曬會使毛巾褪色。因此，不宜長時間將毛巾暴曬於陽光下。
迷思六：如何避免浴巾發霉及發出異味 ?
不想毛巾發霉、產生異味，首先要避免毛巾成為細菌及霉菌的溫床，每次使用後應盡快清洗，去除黏附在纖維上的身體皮脂。清洗後切記晾乾，讓毛巾保持乾爽。即使毛巾用後不立即清洗，也應展開掛放在通風地方晾乾。若是在潮濕、下雨的天氣，適宜選用薄毛巾，避免毛巾積存過多水分而滋生細菌及霉菌。
迷思七：若毛巾已有霉菌黑點，可以用什麼方法去除？
若果毛巾上出現霉菌黑點，即表示毛巾上已經有霉菌／細菌滋生，在這情況下，建議更換毛巾。若未能即時更換，可以用漂白水或消毒劑洗滌，但要注意用量，過量使用會令毛巾柔軟度和撕裂強度變差。
迷思八：使用白醋、梳打粉浸泡毛巾，有助去除毛巾的異味？白醋有助回復毛巾的柔軟？
這些都是坊間的做法，因為白醋含醋酸，可以殺菌、除臭。梳打粉呈弱鹼性，與油垢等酸性物質相遇便會產生中和作用，可以去污、除臭。此外，白醋可以清除附著在毛巾上面的水垢，這樣可使毛巾恢復柔軟。不過，使用白醋、梳打粉後要徹底清洗。
迷思九：毛巾適宜與其他衣物一起洗滌?
新買的毛巾一般都有掉毛的情況，因此，應盡量避免與衣物一起洗滌，以免毛巾上的絨毛黏在衣物上，難於清理。此外，建議將毛巾與其他衣物分開洗滌，避免衣物的拉鏈、扣子等損壞毛巾的線圈，出現勾紗等情況。
迷思十：毛巾使用多久便需更換?
毛巾屬消耗品，若以2條毛巾交替使用，連續使用3個月左右（即使用或清洗約50、60次）便需更換。因破爛或已磨損的毛巾容易滋生細菌，一旦發現毛巾破爛便需立即更換；而每次使用後都應清洗並放在通風的地方晾乾。由於頻繁地清洗毛巾亦會縮短其使用壽命，消費者日常可以2至3條毛巾交替使用。此外，注意千萬不要與其他人共用毛巾，以免增加細菌或病毒傳播的機會。
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毛巾使用多久便需更換?
毛巾屬消耗品，若以2條毛巾交替使用，連續使用3個月左右（即使用或清洗約50、60次）便需更換。因破爛或已磨損的毛巾容易滋生細菌，一旦發現毛巾破爛便需立即更換；而每次使用後都應清洗並放在通風的地方晾乾。由於頻繁地清洗毛巾亦會縮短其使用壽命，消費者日常可以2至3條毛巾交替使用。此外，注意千萬不要與其他人共用毛巾，以免增加細菌或病毒傳播的機會。
為什麼毛巾會愈用愈硬、愈洗愈硬？
由於清洗時，水的雜質和洗滌劑混在一起，並附在毛巾的表面或滲入纖維間，使毛巾絨圈纖維粘連發硬、變得粗糙。因此，毛巾使用的時間愈長，纖維間所積累的污垢就會愈多，給人的感覺愈用愈硬。此外，使用過多的洗滌劑亦會導致毛巾纖維間積存更多殘留物，降低其柔軟度。
毛巾可以用漂白水清洗嗎 ?
漂白水有機會令毛巾顏色改變，而使用不當更會破壞毛巾的纖維，令其柔軟度及撕裂強度變差。因此，不宜經常使用漂白水清洗毛巾，以免令其使用壽命減短。