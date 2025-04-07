毛巾變硬怎麼處理？｜毛巾如何變軟？可用漂白水清洗嗎？消委會拆解10大迷思+正確洗毛巾方法

毛巾變硬怎麼處理？｜毛巾如何變軟？可用漂白水清洗嗎？消委會拆解10大迷思+正確洗毛巾方法

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家中毛巾愈洗愈硬？如何令毛巾回復柔軟？消委會報告曾引述香港理工大學紡織及服裝學系教授簡志偉博士指出，過多的洗滌劑亦會導致毛巾 纖維間積存更多殘留物，使其越洗越硬，其實有一個簡單方法便能避免。至於毛巾可否用漂白水清洗、如何避免浴巾發霉及發出異味 、多久便需更換，消委會亦逐一拆解。

毛巾變硬怎麼處理目錄

迷思一：為什麼毛巾會愈用愈硬、愈洗愈硬？

由於清洗時，水的雜質和洗滌劑混在一起，並附在毛巾的表面或滲入纖維間，使毛巾絨圈纖維粘連發硬、變得粗糙。因此，毛巾使用的時間愈長，纖維間所積累的污垢就會愈多，給人的感覺愈用愈硬。此外，使用過多的洗滌劑亦會導致毛巾纖維間積存更多殘留物，降低其柔軟度。

建議清洗方法

清洗毛巾時應避免使用過多的洗滌劑，以及直接將洗滌劑倒在毛巾上，以保持其柔軟性及吸水性。洗衣或乾衣時若選用高速滾動的脫水或烘乾程序，容易使線圈纖維壓縮，令毛巾變硬。於晾曬毛巾時，將毛巾線圈向上並大力拍鬆，有助把擠壓在一起的纖維鬆開，以回復其蓬鬆及柔軟度。使用乾衣機烘乾毛巾時，亦不適宜同時放入過多衣物，以留空間讓毛巾滾動，有利紗線纖維鬆開恢復彈性。

迷思二：使用柔順劑有助毛巾回復柔軟嗎?

適當使用柔順劑確可使毛巾回復柔軟。不過，過量使用柔順劑或使用柔順劑後沒有徹底清洗毛巾，柔順劑會殘留在毛巾表面，產生黏滑的手感，亦會降低毛巾的吸水能力。因此，大部分的毛巾護理標籤都有列明使用柔順劑，或含柔順成分的洗衣劑會影響其吸水效能。此外，柔順劑所含的化學成分例如香料與防腐劑，或可能引致某些人的皮膚或呼吸道敏感，而柔順劑用後排放至海洋，也可能影響生態環境。

迷思三：毛巾可以用漂白水清洗嗎 ?

漂白水有機會令毛巾顏色改變，而使用不當更會破壞毛巾的纖維，令其柔軟度及撕裂強度變差。因此，不宜經常使用漂白水清洗毛巾，以免令其使用壽命減短。

迷思四：使用熱水或高溫烘乾毛巾，有助殺菌除臭 ?

熱水雖有殺菌作用，但毛巾普遍由棉製成，高溫會使毛巾縮水，使用不當亦有機會破壞其纖維，令其柔軟度及撕裂強度變差。此外，亦不宜使用高溫烘乾或熨斗燙毛巾。使用最高水溫約40℃或按毛巾的護理標籤上的指示水溫清洗毛巾，可延長毛巾的壽命。

迷思五：毛巾適宜在太陽下晾曬嗎?

一般人都認為將毛巾置於太陽下晾曬，可以讓毛巾更乾爽及殺菌除臭，惟過度暴曬會使毛巾褪色。因此，不宜長時間將毛巾暴曬於陽光下。

迷思六：如何避免浴巾發霉及發出異味 ?

不想毛巾發霉、產生異味，首先要避免毛巾成為細菌及霉菌的溫床，每次使用後應盡快清洗，去除黏附在纖維上的身體皮脂。清洗後切記晾乾，讓毛巾保持乾爽。即使毛巾用後不立即清洗，也應展開掛放在通風地方晾乾。若是在潮濕、下雨的天氣，適宜選用薄毛巾，避免毛巾積存過多水分而滋生細菌及霉菌。

迷思七：若毛巾已有霉菌黑點，可以用什麼方法去除？

若果毛巾上出現霉菌黑點，即表示毛巾上已經有霉菌／細菌滋生，在這情況下，建議更換毛巾。若未能即時更換，可以用漂白水或消毒劑洗滌，但要注意用量，過量使用會令毛巾柔軟度和撕裂強度變差。

迷思八：使用白醋、梳打粉浸泡毛巾，有助去除毛巾的異味？白醋有助回復毛巾的柔軟？

這些都是坊間的做法，因為白醋含醋酸，可以殺菌、除臭。梳打粉呈弱鹼性，與油垢等酸性物質相遇便會產生中和作用，可以去污、除臭。此外，白醋可以清除附著在毛巾上面的水垢，這樣可使毛巾恢復柔軟。不過，使用白醋、梳打粉後要徹底清洗。

迷思九：毛巾適宜與其他衣物一起洗滌?

新買的毛巾一般都有掉毛的情況，因此，應盡量避免與衣物一起洗滌，以免毛巾上的絨毛黏在衣物上，難於清理。此外，建議將毛巾與其他衣物分開洗滌，避免衣物的拉鏈、扣子等損壞毛巾的線圈，出現勾紗等情況。

迷思十：毛巾使用多久便需更換?

毛巾屬消耗品，若以2條毛巾交替使用，連續使用3個月左右（即使用或清洗約50、60次）便需更換。因破爛或已磨損的毛巾容易滋生細菌，一旦發現毛巾破爛便需立即更換；而每次使用後都應清洗並放在通風的地方晾乾。由於頻繁地清洗毛巾亦會縮短其使用壽命，消費者日常可以2至3條毛巾交替使用。此外，注意千萬不要與其他人共用毛巾，以免增加細菌或病毒傳播的機會。

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毛巾使用多久便需更換?

毛巾屬消耗品，若以2條毛巾交替使用，連續使用3個月左右（即使用或清洗約50、60次）便需更換。因破爛或已磨損的毛巾容易滋生細菌，一旦發現毛巾破爛便需立即更換；而每次使用後都應清洗並放在通風的地方晾乾。由於頻繁地清洗毛巾亦會縮短其使用壽命，消費者日常可以2至3條毛巾交替使用。此外，注意千萬不要與其他人共用毛巾，以免增加細菌或病毒傳播的機會。

為什麼毛巾會愈用愈硬、愈洗愈硬？

由於清洗時，水的雜質和洗滌劑混在一起，並附在毛巾的表面或滲入纖維間，使毛巾絨圈纖維粘連發硬、變得粗糙。因此，毛巾使用的時間愈長，纖維間所積累的污垢就會愈多，給人的感覺愈用愈硬。此外，使用過多的洗滌劑亦會導致毛巾纖維間積存更多殘留物，降低其柔軟度。

毛巾可以用漂白水清洗嗎 ?

漂白水有機會令毛巾顏色改變，而使用不當更會破壞毛巾的纖維，令其柔軟度及撕裂強度變差。因此，不宜經常使用漂白水清洗毛巾，以免令其使用壽命減短。

資料或影片來源：消委會

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