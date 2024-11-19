氣炸鍋致癌丨氣炸鍋亂用易致癌 專家警告4大禁忌 無開抽油煙機最高危
氣炸鍋致癌丨拆解氣炸鍋的煮食原理
氣炸鍋內置發熱管及電風扇，主要以熱氣流代替滾油氣炸食物，鍋內電風扇驅動熱空氣在爐內循環流動，令熱力傳播得更快更均勻。氣炸鍋通常僅需少量油，甚至可以不加油，使食物在烹調過程中能減少熱量和脂肪的攝入。氣炸鍋的溫度通常可達到180°C至200°C，高溫能使食物表面變得酥脆，內部則保持多汁。
氣炸鍋致癌丨拆解2大健康隱患
1.氣炸食物可致癌
氣炸鍋雖然使用方便，但卻暗藏不少健康風險，最值得關注的是氣炸食物可致癌。使用氣炸鍋通常需少量油，甚至不落油，但一些食物（如馬鈴薯）在高於120°C的高溫乾燥烹調過程中，會產生化學反應，生成含有致癌的丙烯酰胺（acrylamide）。
消委會曾根據市面多款氣炸鍋的生產商或代理商提供的食譜氣炸急凍幼薯條，並測試薯條中的丙烯酰胺含量，最後發現有一半樣本的氣炸薯條的丙烯酰胺含量高於歐盟基準水平（500微克／公斤）！
2.油煙量高
如果氣炸鍋使用不當，氣炸鍋產生的油煙量相當驚人！根據2023年台灣室內環境品質學會曾就氣炸鍋的油煙產量進行深入研究，結果發現如果在沒有抽油煙機的密閉房間使用氣炸鍋，造成的油煙竟然是油煎烹調方式的1,525倍，就算開啓抽油煙機，油煙產量最高時比油煎烹調方式亦高出13.15倍，足見氣炸鍋並不是健康的烹調方式！
另外，該研究亦發現氣炸鍋產生的細懸浮微粒大多是PM0.3與PM0.5，這類細懸浮微粒的肺泡沉積率高於PM2.5，可深入肺部，甚至進入肺泡，造成更嚴重的健康問題，可致慢性阻塞性肺病。
氣炸鍋致癌丨4大禁忌
林口長庚紀念醫院臨床毒物科護理師譚敦慈曾在《譚敦慈的安心生活全圖典》，分享一些安全使用氣炸鍋的心得及禁忌。
1.不開抽油煙機
使用氣炸鍋時看似「無油煙」，其實已產生大量油煙並在屋內積聚，吸入後會增加患癌風險，而開啟抽油煙機能有效降低空氣中的污染物。如果家中無抽油煙機，則可將氣炸鍋置於陽台或窗邊，後方排氣孔對著戶外，減低室內的油煙濃度。
2.設定溫度太高
高溫烹調會讓肉類產生異環胺、澱粉類產生丙烯酼胺、油脂類產生多環芳香碳氫化合物，這些都是構成健康風險的致癌物質。使用氣炸鍋時最好將溫度控制在120℃以下，並且延長烹調時間，可減少有毒物質的產生。
3.在氣炸鍋內調味
檸檬汁、醋、番茄醬等酸性調味料，會增加氣炸鍋的不沾塗層溶出有害物質的機率，建議烹調後先將食物盛到盤子，然後才進行調味。
4.食材受熱不勻
想氣炸鍋內的食材受熱均勻，一定要攤平擺放，切勿堆疊或塞得太滿。事前把油在食材上面刷勻，亦要記得要翻面，氣炸出來的食物更具賣相，效果亦會更美味。
氣炸鍋致癌丨4招氣炸薯條更健康
不少人會用氣炸鍋來氣炸薯條，如何減低其丙烯酰胺含量？消委會就教大家以下4招。
1.避免選用冷藏馬鈴薯
若使用新鮮馬鈴薯製作薯條，應避免使用儲存在6℃或更低溫度的馬鈴薯，因為裏面的還原糖（會產生丙烯酰胺的物質）含量很可能較高。
2.將薯條切成粗身
薯條的粗幼度會影響丙烯酰胺的產生，將薯條切得愈粗身，氣炸的表面面積會愈細，產生丙烯酰胺的含量就會愈低。
3.沖洗薯條
氣炸新鮮薯條前，先將薯條沖洗或水灼，可減少表面的天冬酰胺和還原糖這兩種會產生丙烯酰胺的物質。
4.觀察薯條顏色
需把薯條炸至淺黃或金黃色便可，因為薯條的顏色越深色（如深啡色），丙烯酰胺含量會愈高。