氣炸鍋致癌丨氣炸鍋亂用易致癌 專家警告4大禁忌 無開抽油煙機最高危

氣炸鍋致癌？氣炸鍋標榜以更健康的烹調方式免油氣炸食物，近年成為煮食界的新寵兒。但有研究指出，氣炸鍋炮製出來的炸物並非一定健康。如果使用不當，這種免油的烹調方式所產生的油煙量比傳統的油煎方式更多，甚至增加致癌風險。

