保溫杯水樽膠圈發霉可致癌 家務專家教3招清潔法 用1種清潔劑5分鐘去漬
食物盒和保溫杯經常設有防止漏水的橡膠圈，它在清潔時往往被忽略，容易成為細菌滋生溫床，嚴重情況下甚至可釋出致癌毒素，引致肝癌。日本家務作家「Yoshimama」於「ESSE Online」網站上分享了保溫杯橡膠圈的清潔方法，最快只需5分鐘即可去除霉菌污漬。
選用同一品牌水壺 方便零件替換
Yoshimama指，她的家人習慣使用同一品牌的水壺，這樣在橡膠圈過於污糟或遺失時，能夠方便地進行替換。她根據橡膠圈的污垢程度，提供了不同的清潔建議，供讀者參考。
1.日常清潔：中性清潔劑擦洗
為保持水壺的衛生，Yoshimama建議每次使用後都要拆下橡膠圈進行清潔。當橡膠圈尚未出現明顯污漬時，只需使用中性清潔劑即可。用手指擦洗橡膠圈的凹位，樽口及內部則可用中性洗劑和洗碗棉清洗，最後徹底晾乾。
2黏膜污漬：氧系漂白劑浸洗
若橡膠圈出現明顯污漬或黏膜，Yoshimama建議使用氧系漂白劑（如過碳酸鈉）處理。將橡膠圈拆下，放入約40至50度的溫水中，加入約1湯匙氧系漂白劑，攪拌均勻後浸泡約30分鐘，再用牙刷等工具刷洗細部，最後晾乾。
3.發霉污漬：漂白劑短時間浸泡
若橡膠圈長時間未清洗，可能會因細菌積聚而發霉。Yoshimama建議使用泡沫式含氯漂白劑，將橡膠圈浸泡約5分鐘，然後邊沖水邊刷洗。需注意漂白劑氣味濃烈，清洗後需等待氣味散去，且水壺的樽蓋和樽身一般不宜用漂白劑清潔。Yoshimama提醒，雖然漂白劑能有效去除霉漬，但會加速橡膠圈的損耗，建議平時多加清潔，並每年更換一次橡膠圈。
食物盒橡膠圈發霉可藏10億惡菌
食物盒的橡膠圈也容易成為細菌滋生的溫床。台灣東森新聞台曾委託實驗室檢測使用一年後的保鮮盒橡膠圈，發現其細菌含量高得儀器無法讀取。輔英科技大學助理教授李政達指出，這意味著膠圈至少含有超過10億細菌。報道指出，保鮮盒經常使用後，密封膠圈容易硬化，形成縫隙，積藏食物殘渣和水分，若不及時清潔，黴菌會以10萬倍速度增加，甚至釋出致癌的黃麴毒素，長期攝入會損害肝腎，甚至誘發肝癌。