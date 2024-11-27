保溫杯水樽膠圈發霉可致癌 家務專家教3招清潔法 用1種清潔劑5分鐘去漬

食物盒和保溫杯經常設有防止漏水的橡膠圈，它在清潔時往往被忽略，容易成為細菌滋生溫床，嚴重情況下甚至可釋出致癌毒素，引致肝癌。日本家務作家「Yoshimama」於「ESSE Online」網站上分享了保溫杯橡膠圈的清潔方法，最快只需5分鐘即可去除霉菌污漬。

