飲翻煲水會致癌？ 2大錯誤做法「越煲越毒」 專家拆解成因4招除味去漬
翻煲熱水令致癌物累積？
內地疾控中心環境所曾針對「反覆煲水會致癌」進行測試，發現未煮沸的自來水每升含有0.007毫克的亞硝酸鹽。經第一次煮沸後，亞硝酸鹽含量增至每升0.021毫克。隨著翻煲次數增加至5次、10次及20次，亞硝酸鹽含量分別為每升0.028毫克、0.03毫克及0.0038毫克。
世界衞生組織轄下的國際癌症研究機構曾評估攝入硝酸鹽和亞硝酸鹽的致癌性，認為從食物中攝入的硝酸鹽或亞硝酸鹽如產生內生性硝化作用，即轉化為亞硝基化合物（如亞硝胺），可令實驗動物患癌，但表示只有有限或不充分的證據證明食物內的硝酸鹽或亞硝酸鹽可令人類和動物患癌。
亞硝酸鹽易累積 含量未足以致癌
測試顯示，隨著翻煲次數增加，水中的亞硝酸鹽含量也會上升。研究人員指出，這是因為在加熱過程中，自來水處於缺氧和高溫環境，促使硝酸鹽轉化為亞硝酸鹽。然而，研究人員強調，根據生活飲用水標準，亞硝酸鹽含量上限為每升1毫克；要達到這個上限大概要將水翻煲200次，這在日常生活中幾乎不會發生。此外，根據世界衛生組織的標準，每公升自來水的亞硝酸鹽含量應低於3毫克，而香港的自來水平均每升僅含0.004毫克，遠低於世衛標準。
反覆煲水易產生金屬味
除了反覆加熱的問題，電熱水煲釋出的金屬味也引起關注。香港城市大學生物及化學系林漢華教授曾指出，當食水長時間保持高溫並與熱水煲接觸時，異味可能更明顯。此外，食水中若含有較高濃度的銻、銅、錳、鐵、鉛或鋅等金屬物質，也可能導致水中出現金屬味。
化學博士K Kwong（鄺士山）亦曾於社交平台帖文講解，指曾用料差劣的電水煲，其塗層的確有可能在煲水過程中溶解出PFOA／PFOS或重金屬，如以這種水煲反覆煲水，並且「每次都煲到近乎乾水，然後加入新水再煲」，再加上只是用自來水而非蒸餾水等乾淨食水，則水中有毒物質或被不斷濃縮「越嚟越毒」。
有風險煲水方法
- 使用用料差劣的電熱水煲
- 同一煲水反覆煲乾，其後加水再煲
反之，K Kwong指如果選用以優質不銹鋼製成的水煲，並且在煲水時避免煲乾，則無論攤凍後再煲熱幾次都不會帶來明顯的健康風險。
水煲長期不洗易累積鈣化物
根據水務署資料，若經常使用電熱水煲而不進行徹底清洗，礦物質會在水煲內累積並附著。這些礦物質主要是鈣化物。雖然微量的鈣化物不會對水質和健康造成威脅，但長期積聚可能影響水煲的效能。
電熱水煲清洗方法
水務署建議，用戶可以使用少量檸檬汁來清除電熱水壺內的礦物質沉澱。這是一種簡單而有效的方法，能夠幫助保持水煲的清潔。
建議用檸檬酸或檸檬片洗煲
根據電熱水煲生產商的建議，使用檸檬酸是清潔水煲的有效方法。如果沒有檸檬酸，可以用一至兩個檸檬切片代替，將其放入粗棉布袋中，再放入水煲內。然而，檸檬的去垢能力不如檸檬酸。不同品牌的電熱水煲在清潔操作上可能有所不同。一般建議在清潔後，將檸檬水倒掉，然後再煲一次清水並倒掉，以去除殘留的味道，確保水煲的清潔和水質的安全。
去除電熱水煲異味4點建議
若想去除電熱水煲中的異味，可參考消委會的四步驟建議：
1. 在正式使用前，先注入清水煮沸，然後倒掉，重複此步驟多次以沖洗水煲。
2. 按照廠商指示，將稀釋後的檸檬汁或白醋倒入水煲中浸泡數小時，以去除異味。
3. 若發現水垢沉積在水煲內壁及底部，可用稀釋的檸檬汁或白醋清洗。
4. 若異味問題持續，建議停止使用該電熱水煲。