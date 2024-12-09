飲翻煲水會致癌？ 2大錯誤做法「越煲越毒」 專家拆解成因4招除味去漬

網上時有流傳，指反覆利用水煲去加熱同一煲水，會令水中致癌物累積並一直濃縮，最終導致「飲水致癌」，亦可能導致電熱水煲釋出金屬味。關於以上講法是否屬實，市民又是否需要因而避免用水煲煲水，以下將綜合專家意見為大家逐一拆解。

