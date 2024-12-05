水龍頭水垢極頑固 專家教4種天然去漬法 廚房廁所水龍頭1秒回復立立令

廚房和浴室的水龍頭用久了，通常會不經不覺積聚水垢污漬，陳年的水垢更頑強得難以清除，不少家庭主婦每日使用不鏽鋼水槽時，可能都看得不順眼。想要徹底洗甩水龍頭上的頑固水垢污漬，即使用上化學清潔劑也未必可以完全刷走，今回裝修佬教你以4種天然清潔小物輔助，幫你輕輕鬆鬆將陳年水垢完全清除，讓水龍頭1秒回復立立令！

