洗碗習慣｜疊起碗碟菌量激增70倍 5大錯誤洗碗習慣 增患癌肝癌胃癌風險
5大錯誤洗碗方式增患癌風險
1.擦碗布不更換
洗碗布或海綿用久不換，容易變成細菌、黴菌的藏身之處，透過餐具進入人體，對健康構成威脅。
建議：最好一個月左右更換洗碗布，洗碗布只可用作洗碗。
2.洗潔精直接搽碗上
有人會覺得洗潔精直接搽在碗上去油污效果會更強，但其實這樣不僅浪費大量水，過多洗潔精亦會造成水污染；一旦沖洗不乾淨，人體攝取洗滌劑後會引發腹瀉等腸胃不適。
建議：戴上手套，將幾滴洗潔精倒入水中，用洗碗布沾著稀釋後的水來洗碗；沖洗後放在另一個漏籃中，最後再用清水沖乾淨並風乾。
3.食物殘渣未洗乾淨
洗碗時務必將餐具上殘留的食物殘渣清理乾淨，否則長期累積可能增加罹癌風險。
4.碗洗後堆疊放
報道指，碗碟上的細菌滋生要滿足以下3大條件：
- 營養物質
- 適宜溫度
- 水分
餐具上即使只殘留一點點食物殘渣，都可以作為細菌的營養物質；洗完的碗碟堆疊放起容易有水累積，再配合適當溫度，細菌就會大量滋生。將洗完的換碟打直「戙起」較易滰乾，即使有一點食物殘渣也不容易滋生細菌。
報道又指曾有試驗設定兩組對比，試驗員首先將餐具消毒，在表面塗上無菌肉湯，之後將餐具分為兩組，其中一種碗碟清洗後直接堆疊起放入碗櫃，另一組洗後打直放在置物架，並放於通風處。3日後的比較顯示，打直放的餐具的菌落總數為8000CFU/套，符合中國相關衛生標準；堆疊放的細菌數量是560000CFU/套，是打直放的70倍。
建議：清洗後，應將碗碟放在通風且乾燥的地方晾乾，也可以使用乾淨毛巾或紙巾擦拭碗筷表面，加快晾乾速度，同時應確保收納碗筷的櫥櫃或收納盒乾燥及清潔。
5.餐具不消毒
長期不消毒餐具可能成為多種疾病的傳播媒介，從急性腸胃炎到慢性癌症都有風險。
建議：透過煮沸、蒸氣或紫外線定期消毒，並保持乾燥存放，切斷微生物滋生鏈；如條件許可最好買消毒機，把碗筷專門放裡面高溫消毒。
洗碗方式不正確2大風險
報道續指，廚房其實是家居的「衛生死角」，碗碟存放方法不當可能會滋生細菌、病毒，影響身體健康，風險可以有以下2種：
1.短期內急性影響
最常見的致病性大腸桿菌、沙門氏菌、諾羅病毒、輪狀病毒，這些都可能造成急性胃腸炎，上吐下瀉甚至會脫水、休克，危及生命。
2.長期影響
長期攝入的黴菌裡可能含黃麴毒素這樣的一類致癌物，長期接觸可能會致癌，甚至有研究顯示黃麴毒素跟肝癌、胃癌、食道癌都有一定關係。碗筷亦是幽門螺旋桿菌傳播的媒介，幽門螺旋桿菌感染跟許多胃病、胃潰瘍甚至胃癌都有一定關係。
正確洗碗步驟
1.初步清除殘渣
- 用餐後立即清走食物殘渣，避免蛋白質凝固附著。
- 用紙巾或軟布擦去表面油脂，減少後續清洗難度。
2.浸泡軟化油污
- 用暖水（40～50℃）浸泡10至15分鐘，可加速分解油脂（熱水可能使蛋白質變性更難清洗）。
- 頑固油污可加少量中性洗滌劑輔助浸泡。
3.清洗步驟
- 陶瓷/玻璃：用軟海綿+中性洗滌劑，避免鋼絲球刮除表面。
- 不鏽鋼：用百潔布沿著同一方向擦洗，防止水垢堆積。
- 木製/竹製：僅用溫水沖洗，禁用洗潔精（易吸水膨脹開裂）。
- 塑膠：避免高溫浸泡，以防變形釋放有害物質。
4.消毒殺菌
煮沸法：水沸騰後持續煮10分鐘（適合耐高溫餐具）。
蒸氣法：高壓鍋上汽後蒸5分鐘，適合不耐煮的塑膠製品。
紫外線消毒櫃：依說明書操作，適用於所有材質。
5.乾燥與存放
自然瀝乾
- 避免疊放導致水漬殘留滋生細菌。
- 木質餐具需陰乾，禁止曝曬或烘乾（易裂開）。
儲存要求
- 存放於通風乾燥處，密封容器內可防二次污染。
- 長期不用的餐具需定期晾曬防潮。