先放衫再放洗衣球原來係錯？專家拆解洗衣球正確用法開機前必做1步
近年開始流行各式各樣嘅洗衣珠（或稱洗衣球／洗衣膠囊），不但體積細容易收納，用起上嚟又相當方便，每次洗衫放一粒就搞掂，劑量又唔使點理，仲有好多種唔同嘅香味，都幾受唔少家庭歡迎。但其實有好多人使用嘅時候一路都用錯方法，而如果屋企係用滾筒式洗衣機 （俗稱大眼雞），就更加要特別留神。
洗衣珠的特點
洗衣珠是裝有高濃縮洗衣劑、柔順劑等洗衣產品的水溶性小袋。這種產品因為體積小、好收納而受到歡迎，且使用時不需要特別量劑量，只需每次放一顆。但由於洗衣珠的用量無法根據衣物量進行調整，當衣物較少時，缺乏足夠的衣物來吸收泡沫，可能導致過多泡沫殘留。因此，在衣物量少的情況下，建議使用洗衣液或洗衣粉，這樣更具彈性，便於控制用量。
洗衣膠囊的組成
裡面含有的化學成分與液體洗衣劑相似，通常以聚乙烯醇(PVA)製成的薄膜包裹。洗衣膠囊在冷水中能夠迅速溶解，確保洗劑能夠有效釋放。
洗衣珠正確使用方法
許多人使用洗衣珠時，都會先將髒衣服放進洗衣機，之後再放洗衣珠，其實是錯誤的。這樣容易導致洗衣珠未能充份浸泡在水裡，造成溶解不夠，無法有效洗淨衣服，甚至造成薄膜沾染在衣服上。
放置順序
在洗衣機空槽時，先將洗衣珠放入洗衣機底部。然後再將髒衣物放入，確保衣物能壓在洗衣球上面。
滾筒式洗衣機的注意事項
使用滾筒式洗衣機的家庭需特別注意，因為偶爾會發生洗衣珠卡在排水膠圈的狀況。所以要確保每次洗衣時，衣物能確實壓著洗衣珠，並在洗一段時間後檢查洗衣珠是否完全溶解，確保清潔效果。
有專家提醒，與日本的頂揭式洗衣機相比，歐洲的「大眼雞」洗衣機入水量較少，且大多數沖洗過程時間較短，約在30至45分鐘之間。這導致水的使用次數較少，可能無法完全溶解洗衣球，從而留下大量泡沫。因此建議使用入水量少的洗衣機時，應選擇1.5小時以上的洗衣程序，以避免泡沫或洗衣劑殘留的情況。
文章內容獲「裝修佬」授權轉載，文章標題由編輯所擬。
圖片來源：「裝修佬」授權使用