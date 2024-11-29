先放衫再放洗衣球原來係錯？專家拆解洗衣球正確用法開機前必做1步

近年開始流行各式各樣嘅洗衣珠（或稱洗衣球／洗衣膠囊），不但體積細容易收納，用起上嚟又相當方便，每次洗衫放一粒就搞掂，劑量又唔使點理，仲有好多種唔同嘅香味，都幾受唔少家庭歡迎。但其實有好多人使用嘅時候一路都用錯方法，而如果屋企係用滾筒式洗衣機 （俗稱大眼雞），就更加要特別留神。

