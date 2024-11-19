洗衣粉用過量越洗越污糟？ 專家拆解5大洗衣機錯誤用法

開洗衣機洗衫看似簡單，但其實不少人都有洗衫壞習慣，輕則影響清洗效果，嚴重甚至會損壞洗衣機功能、影響電器壽命。網上裝修平台「裝修佬」就為大家講解洗衣機日常使用5大壞習慣，幫大家洗得乾淨之餘同時令洗衣機更耐用。

