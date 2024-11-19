洗衣粉用過量越洗越污糟？ 專家拆解5大洗衣機錯誤用法
開洗衣機洗衫看似簡單，但其實不少人都有洗衫壞習慣，輕則影響清洗效果，嚴重甚至會損壞洗衣機功能、影響電器壽命。網上裝修平台「裝修佬」就為大家講解洗衣機日常使用5大壞習慣，幫大家洗得乾淨之餘同時令洗衣機更耐用。
1. 過度添加洗衣劑
許多人使用洗衣劑時，都沒掌握好份量，部分人更認為使用得愈多能讓衣服愈乾淨，實際上適得其反。過量的洗衣劑不但無法提升清潔效果，反而會產生過多泡沫，堵塞排水管或粉格。此外，過多洗衣粉有機會使衣物上留下殘留物，導致衣物吸附更多污垢，越洗越髒，甚至導致皮膚痕癢。
建議做法：
- 使用洗衣劑時，建議只用標準用量的3/4，若發現泡沫太少再適量添加。使用滾筒式洗衣機時，按照洗衣粉盒的刻度添加即可
2. 衣物放置過多
為了節省時間和水電，很多人會一次性塞入大量衣物。但此舉令其轉動的空間不夠，洗衣劑或無法有效清洗每一件衣物。此外，洗衣機超載會縮短零件的使用壽命。因此這樣做不但會降低清洗效果，還會加重洗衣機負擔。另外，衣物不宜放置太久，最好3至7天洗一次。
建議做法：
- 一般衣物：建議最多裝至洗衣機容量的70%
- 棉麻類：可裝至3/4機
- 合成纖維：建議裝至1/2機
- 羊毛製品：僅裝至1/3機
3. 忽視洗衣機清潔
很多人認為洗衣機看起來很乾淨，不需要特別清潔，殊不知洗衣機用久了便很容易累積污垢，加上滾筒結構長期潮濕容易滋生細菌。
建議做法：
- 每月至少進行一次「滾筒清洗模式」清潔或以高水溫空機啟動洗衣程序
- 每三個月使用專用清潔劑徹底清洗
- 必要時可請專業人員進行深層清潔
- 洗完衣物後，機門最好長期打開，讓空氣流通令濕氣散發
4. 未正確分類衣物
不少人為求方便會使用同一種洗滌模式清洗所有衣物，忽視不同衣物需要不同的洗滌方式和轉速，可能導致衣物過度磨損或清洗不徹底。
建議做法：
- 洗衣前應先查看衣物標籤的洗滌說明
- 依據布料類型選擇適當水溫，例如棉質和羊毛衣物建議用較低的水溫清洗，以避免褪色和縮水。將毛巾、床單等需要高溫消毒的物品分開清洗，建議使用溫水或60℃的熱水
- 不同衣物選擇適當清洗模式，輕薄衣物如棉質選用較低轉速，而厚重衣物如牛仔褲則可選用高轉速
- 特殊衣物如內衣、襪子建議使用洗衣袋
- 深淺色的衣物盡量分開清洗
5. 未做好洗前準備
急於清洗而忽略檢查衣物，如未清空口袋、未翻轉衣物等。
建議做法：
- 清洗前檢查並清空所有口袋，避免一些小物件如硬幣、鎖匙等在清洗過程中令洗衣機受損或堵塞排水管
- 應把口袋翻出來，以徹底清潔
- 將衣物翻到背面放入洗衣機，特別是棉質襯衫或有印花的衣物
文章內容獲「裝修佬」授權轉載，文章標題由編輯所擬。
關鍵詞洗衣機5大錯誤用法