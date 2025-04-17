消委會洗頭水｜9款含潛在致癌物或歐盟禁用成份 13款滿分有效去頭皮最平$50

消委會測試25款去頭皮洗頭水，每瓶售價由約$50至$430，每10毫升/克售價約由$0.67至$19.55，差距逾28倍。所有樣本均聲稱可「去屑」、「抗屑」或「控屑」，惟消委會發現25個樣本中有4款含有歐盟禁用成份，部分或有損害胎兒生長及引致皮膚病風險；同時有5款檢出含有潛在致癌物，含量並未超出相關標準，惟消委會仍建議生產商繼續改善其產品的生產流程及原材料。