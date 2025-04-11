消委會衣物清香珠｜12款衣物清香珠全部含致敏香料 可致呼吸道問題

為防止衣物於室內晾乾後容易產生「噏味」或想令衣物時刻散發香氣，部分人會在洗衣時加入衣物清香珠，但部分產品卻可能含致敏物質。消委會檢查市面共12款衣物清香珠樣本，全部均檢出有不同種類及濃度之香料致敏物質，長期接觸或增加出現過敏反應風險。