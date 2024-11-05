家居安全｜葵涌82歲翁疑抹窗失足墮樓亡 半年內第4宗 注意8要點最忌1個動作
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半年內第4宗家居清潔墮樓意外，今日（5日）早上9時許，葵涌新葵芳花園C座平台發現一名老翁倒臥地上，昏迷不醒，保安見狀報警求助。救護人員到場後證實該名老翁當場死亡。現場消息指出，事主年約82歲，疑在上址單位清潔期間不慎墮樓。警方正調查事主身份及事發經過。
半年內至少第4宗類似事件
- 馬鞍山恒安邨：今年9月18日下午2時許，馬鞍山恆安邨恆山樓，一名67歲陳姓婦人在單位內做家務收衫期間失足墮樓，送院搶救後不治。其丈夫表示，太太原本9月20日生日，家人計劃一起慶祝，不料發生意外。
- 筲箕灣東駿苑：今年6月18日，一名99歲姓陳老婦疑在筲箕灣東駿苑銀駿閣住所晾曬衣物期間失足跌出窗外，從高處墮下倒臥大廈對開地面，重傷不治。
- 觀塘翠屏北邨：今年7月12日下午3時13分，觀塘翠屏北邨翠樟樓，一名男子在晾衫時失足墮樓，幸被鄰居及時捉住腳部，並由消防員成功拉回安全位置。
抹窗勿「瞓身」 必學安全8式
商業機構及家居服務從業員協會曾提醒，抹窗是最危險的清潔工作之一，市民應注意使用合適的窗刮和輔助工具，避免伸手過窗或站在凳子上，防止重心偏向室外導致危險。此外，抹窗前應檢查窗戶接駁螺絲是否穩固，並留意屋內地面是否過濕以防滑倒。
勞工及福利局亦曾提醒：
- 不少意外均涉及使用梯子進行離地清潔工作，即使在距離地面不高的地方工作，有關風險亦不容忽視，故此在可行情況下不要使用梯子。
- 進行離地工作時，盡量使用適當長手柄工具，以便進行較高位置的工作。
- 如不能使用長手柄工具，必須使用穩固的腳踏或梯子輔助。
- 在使用梯子前，細心檢查梯具各部分是否完好無缺，木梯必須沒有裂痕 。
- 上落梯子時須面向梯具，雙手緊握梯旁，保持三點接觸。
- 切勿過分伸展身體於梯子兩旁，應移動梯子就位。
- 清潔窗戶前，要確保窗戶已安裝窗花，而該窗花亦須上鎖或固定；若窗戶沒有安裝窗花，必須站在地上進行清潔窗户工作。
- 不可倚着窗户或窗花；除手臂外，身體其他部分不得伸出窗外，需要時應使用適當的長柄工具 。