家居安全｜葵涌82歲翁疑抹窗失足墮樓亡 半年內第4宗 注意8要點最忌1個動作

半年內第4宗家居清潔墮樓意外，今日（5日）早上9時許，葵涌新葵芳花園C座平台發現一名老翁倒臥地上，昏迷不醒，保安見狀報警求助。救護人員到場後證實該名老翁當場死亡。現場消息指出，事主年約82歲，疑在上址單位清潔期間不慎墮樓。警方正調查事主身份及事發經過。

