安老照顧｜長者跌倒夾硬扶起超錯？ 照顧跌倒長者手冊 6種情況應即報警求助

家中長者跌倒，自然反應下伸手將他扶起，結果可能令親人「傷上加傷」。隨年漸長，長者骨骼及肌肉難免老化，尋常跌倒已可能導致外觀難以看出的內傷；傷勢未明便強行移動傷者不但可能加劇痛楚，甚至會引致出血或神經損傷，照顧者亦可能因姿勢不當而拉傷腰背。

