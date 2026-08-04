安老照顧｜長者跌倒夾硬扶起超錯？ 照顧跌倒長者手冊 6種情況應即報警求助
根據衞生署長者健康服務2023年統計，逾3.5萬名65歲以上社區長者中，15.7%曾於一年內至少跌倒一次；曾經跌倒的長者之中，約9.8%因而骨折，可見長者跌倒絕不能只視為「跣一跣」或「坐低咗」，正確做法並非第一時間扶起，而是先判斷傷勢。
跌倒後扶起一定錯？
不是所有跌倒長者都完全不能移動。重點是傷勢未明時，不應急於拉扯、抬起或催促長者自行站立。若長者神志清醒、四肢能正常活動，沒有劇烈痛楚、頭暈、明顯出血或肢體變形，可在有人看顧下慢慢移動到穩固家具旁，讓長者按自身能力逐步起身。相反，若長者無法說明傷勢、不能活動、持續劇痛或懷疑骨折，便應保持原來姿勢並召援。
照顧跌倒長者7大建議
1. 先確保現場安全
查看附近有沒有濕滑地面、玻璃碎片、電線、車輛或其他即時危險。若環境安全，不要急於移動長者；只有火警、交通危險等威脅生命的情況，才應考慮將傷者移離現場。
2. 保持冷靜並安撫長者
照顧者應先讓長者保持平靜，避免多人同時圍觀、拉扯或不斷催促。可詢問長者姓名、所在位置及事情經過，初步判斷其神志是否清醒。
3. 由頭到腳檢查傷勢
留意長者是否撞到頭部、有沒有出血、頭暈、胸痛、呼吸困難或四肢麻痺，並詢問最疼痛的位置。亦要觀察手腳有沒有腫脹、瘀傷、變形、縮短或無法活動，這些都可能是骨折徵兆。
4. 傷勢未明切勿拉手扶起
不要捉住長者手腕或腋下向上拉，也不要拖行傷者。若懷疑頭部、頸部、脊椎、髖部或手腳骨折，除非現場有即時危險，否則應避免移動，並用衣物或薄氈替長者保暖。
5. 輕傷才協助慢慢起身
確認長者神志清醒、四肢能活動，且沒有嚴重痛楚、頭暈或明顯創傷後，可讓其先稍作休息，再慢慢移近穩固的床、沙發或桌子，利用家具借力站起。照顧者應在旁保護，而非直接把人抱起。
站起後不要立即步行，應先坐在穩固、有靠背及扶手的椅子上，觀察有沒有頭暈、噁心或痛楚加劇。
6. 正確處理傷口
輕微擦傷可先清潔及覆蓋傷口。若傷口流血而沒有異物，可用消毒紗布、敷料或清潔布直接加壓止血；若有異物插入傷口，不要自行拔除，應在異物周圍加壓並召援。
7. 跌倒後仍要跟進原因
即使表面沒有明顯受傷，若長者其後行動不便、痛楚持續或精神狀態有異，仍應盡快求醫。若曾撞到頭部，家人尤其要留意其後24小時有沒有神志轉差、劇烈頭痛、反覆嘔吐或難以喚醒。
6種情況應即報警求助
以下情況不宜自行扶起或等待觀察，應立即致電999召喚救護車：
1.不省人事或呼吸異常
長者沒有反應、難以喚醒、呼吸困難、呼吸不正常或停止呼吸。
2.撞頭後出現危險警號
曾短暫昏迷、神志混亂、抽搐、劇烈頭痛、反覆嘔吐、愈來愈嗜睡或性情突然改變。
3.大量出血或無法止血
傷口持續大量流血，加壓後仍未能控制，或有異物深入傷口。
4.懷疑嚴重骨折
手腳明顯變形、縮短、骨骼外露、患處劇烈腫痛，或完全無法活動及承重。
5.嚴重頸、背或髖部痛楚
跌倒後不能坐起或站立，並出現頸背劇痛、手腳麻痺、無力或失去感覺，可能涉及脊椎或髖部創傷。
6.跌倒可能由急症引起
同時出現半邊臉或手腳無力、言語不清、突然失平衡、胸口壓迫或劇痛、嚴重氣促等中風或心臟急症警號。
致電999時，應清楚說明發生甚麼事、詳細地址、長者年齡、神志及呼吸情況、受傷位置和程度，並留下聯絡電話。等候救護人員期間，不要餵長者飲水、進食或服藥，以免需要緊急治療時增加風險。
3大家居跌倒黑點
據長者安居服務協會資料，有3個家居位置特別容易令長者跌倒；除了地面濕滑的浴室外，原來睡房及客廳都有份：
浴室
- 地面長期濕滑，部分長者居所更可能沒有進行地板防滑施工 / 設置防滑產品及設施，滑倒機率大增
- 浴缸過高 / 或淋浴間設有門檻，長者跨進時或因失去平衡而跌倒
睡房
- 半夜起床上廁所，燈光過於昏暗，導致因看不清地面而絆倒
- 早上醒來後，因未睡醒而視力較模糊及血壓較低，容易跌倒
客廳
- 不少長者的居所雜物較多，若不留神，便很容易絆倒電線、報紙雜誌等雜物
- 沙發及椅子高度太低 / 材質太軟，需運用更大力氣站起來，若長者平衡力及體力不足，便很易跌倒