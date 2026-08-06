社區券2026｜社區券無資產入息審查 每月$541換過萬元服務 全日照顧／送飯／復康都用得
社區券每月最高$10,824 政府承擔95%
2026/27年度社區券的服務組合，每月價值介乎4,526元至10,824元。長者按經濟狀況支付5%至40%，餘下60%至95%由政府承擔。以最高10,824元的服務組合計算，屬5%共同付款級別的長者，每月只需自付約541元，政府資助約10,283元；即使按最高40%付款，長者每月自付約4,330元，政府仍會承擔其餘約6,494元。
社區券不是現金 可以自己選服務
社區券並非直接向長者派發現金，而是採用「錢跟人走」模式，讓合資格長者自行選擇認可服務單位、服務種類及每月使用量。
服務主要分為3種模式：
- 中心服務
- 家居服務
- 中心及家居混合服務
長者可以到日間護理中心接受照顧，也可以安排護理人員、照顧員或治療師上門，亦可按需要將兩類服務組合使用。
每個曆月最多可向兩間認可服務單位購買服務。日後如照顧需要改變，亦可更換服務單位或重新調整服務組合，不一定要長期綁定同一間機構。
最高資助95% 每月實際要付多少？
社區券共同付款分為6級：
|共同付款級別
|長者支付比例
|每月自付金額
|級別I（綜援受助人）
|5%
|226元至541元
|級別II
|8%
|362元至866元
|級別III
|12%
|543元至1,299元
|級別IV
|16%
|724元至1,732元
|級別V
|25%
|1,131元至2,706元
|級別VI
|40%
|1,810元至4,330元
實際付款金額取決於兩件事：
- 長者所屬的共同付款級別；
- 當月選擇的服務組合價值。
無資產限制 有樓有積蓄仍可合資格
不少家庭一聽到政府資助，便以為申請一定設有嚴格資產上限，父母有物業或積蓄便不合資格。但社區券與一般現金津貼不同。申請人的經濟狀況，主要用來釐定共同付款級別，而不是決定長者有沒有護理需要。社署會計算長者及指定同住家人，在申請前3個月的平均收入。指定同住家人包括在香港與長者同住的：
- 父母；
- 子女；
- 配偶。
長者毋須申報家庭資產，亦不用申報同住兄弟姊妹、媳婦、女婿、孫兒或外傭的收入。如長者或家人不願透露家庭收入，仍可申請社區券，但會按最高40%的共同付款級別繳費。換言之，有樓、有積蓄，並不代表一定沒有資格。真正影響申請的核心，是長者是否經評估後被確認有長期護理需要。
不是年滿65歲便有 先看3項資格
社區券並非憑長者咭便可直接申請。長者須符合以下3項條件：
- 已接受社署「安老服務統一評估」；
- 獲評定適合社區照顧服務或院舍照顧服務，並正在「資助長期護理服務中央輪候冊」輪候；
- 尚未接受院舍照顧服務或其他資助社區照顧服務。
因此，社區券真正的門檻不是年齡，也不是資產，而是長者是否已有實際及持續的護理需要。若父母只是年紀大，但仍可完全自理，未必符合申請條件；相反，如長者已開始需要協助洗澡、進食、服藥、步行或覆診，即使仍住在家中，也值得先了解是否需要接受統一評估。
照顧者可由「第0步」開始申請
如父母尚未接受統一評估，照顧者不能直接向服務機構申請社區券。
第一步應先聯絡以下其中一類單位的工作員：
- 醫院或診所的醫務社會服務部；
- 所屬地區的綜合家庭服務中心；
- 長者地區中心；
- 長者鄰舍中心。
照顧者可向工作員提出長期護理服務申請，再安排後續評估。
社區券申請4步
第1步：接受統一評估
評估員會了解長者的身體狀況、自理能力、認知能力及日常照顧需要。
經評估確認有長期護理需要後，長者才可登記「資助長期護理服務中央輪候冊」。
第2步：留意社署邀請信
社署會按中央輪候冊上的申請日期，依次發信邀請合資格長者參加社區券計劃。
收到邀請信後，長者可因應實際照顧需要，決定何時提出申請。
如父母曾經登記輪候服務，照顧者應重新查看家中信件，確認是否曾收到社署邀請。
第3步：遞交申請
獲邀請的長者可：
- 填寫紙本申請表，寄回或交回社區照顧服務券辦事處；
- 透過「長者服務券資訊系統」（VISE）網上申請。
一般而言，社署會在收到申請後約4星期內完成審批。
第4步：選擇認可服務單位
獲發電子社區券後，長者或照顧者可透過VISE查閱：
- 認可服務單位；
- 服務空缺；
- 服務價目表；
- 社區券使用紀錄。
其後再與機構商議個人護理計劃、每月服務次數及服務組合。
上門護理、陪診、送飯都可包括
社區券的服務範圍，比不少照顧者想像中廣。除了到日間中心接受照顧，亦可安排多類上門及支援服務。
日間中心服務
- 全日或部分時間日間照顧；
- 復康運動及社交活動；
- 膳食支援；
- 往返中心的車輛及陪同接送；
- 中心正常服務時間以外的照顧。
上門家居照顧
- 物理治療；
- 職業治療；
- 護理服務；
- 個人照顧，例如協助洗澡、進食及日常起居；
- 到戶看顧；
- 到戶照顧者培訓；
- 家居安全評估及改善建議。
家居及照顧者支援
- 家居服務；
- 膳食及送餐；
- 陪診及護送；
- 言語治療；
- 軟餐；
- 住宿暫託；
- 輔助科技產品租用。
不過，不同認可服務單位所提供的項目、價錢及空缺均有差異，並非每間機構都能提供全部服務。
照顧者簽訂服務協議前，宜至少比較兩間機構，並問清楚：
- 每次服務時間；
- 每月可安排次數；
- 星期日及公眾假期是否提供服務；
- 臨時取消如何處理；
- 有沒有額外交通費、材料費或其他收費。
4個使用社區券注意事項
1. 額外服務未必有資助
中醫、針灸、香薰治療等額外項目，以及超出社區券最高服務組合價值的部分，可能需要由長者全數自費。如機構推介額外產品或服務，照顧者應先問清楚是否屬政府資助範圍，再決定是否購買。
2. 已付款一般不會退還
如長者臨時取消或未能使用已安排的服務，認可單位一般不會退回該月已收取的共同付款。簽約前應先了解取消、改期、住院及惡劣天氣安排，尤其是父母健康狀況較反覆的家庭。
3. 連續6個月不用會失效
持券人如連續6個月沒有購買任何社區券服務，社區券會自動失效。日後如再次有需要，可聯絡個案負責工作員或社區券辦事處重新申請。
4. 不會失去原有輪候次序
長者使用社區券後，其中央輪候冊申請會暫時轉為「非活躍個案」。日後如需要接受其他長期護理服務，可透過個案負責工作員恢復為活躍個案，輪候位置仍按原本的申請日期計算。換言之，使用社區券並不等於放棄原有輪候資格。