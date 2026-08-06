社區券2026｜社區券無資產入息審查 每月$541換過萬元服務 全日照顧／送飯／復康都用得

父母年紀漸長，開始需要有人協助洗澡、陪診、送飯，甚至安排上門復康，照顧者往往第一時間自行尋找機構，再逐項逐次付款，不過這些服務未必需要全部由家庭承擔。若長者經評估後被確認有長期護理需要，可能符合資格申請「長者社區照顧服務券」，以政府資助購買日間中心、上門照顧或兩者混合的服務。

