立春禁忌｜立春必知8大禁忌 做錯1事恐衰足全年 4生肖犯太歲年齡有9字要注意

2026年立春將於2月4日（星期三）到來，這一天是二十四節氣中的首個節氣，象徵著新一年的開始。雖然大部分人認為大年初一才是馬年的開始，但實際上立春當天出生的嬰兒已屬馬。立春當天的交接時間為凌晨4時01分，這一天有許多禁忌需要注意，否則可能會影響整年的運勢。

