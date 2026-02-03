立春禁忌｜立春必知8大禁忌 做錯1事恐衰足全年 4生肖犯太歲年齡有9字要注意
由於2026年是馬年（無春年）與2025年蛇年（雙春年）的交接，磁場較為動盪混亂。玄學家提醒，當天有8大禁忌需遵守，特定人士更需進行「躲春」儀式以趨吉避凶。
立春禁忌2026｜5類人士必須「躲春」
所謂「躲春」（又稱躲太歲），是指在立春交接的時辰，獨處守靜，避免受到外界混亂氣場干擾，讓自身氣場與新生春氣和平相融。
躲春時間：2026年2月4日 凌晨03:00至05:00
躲春方法：建議留在房間中，拉上窗簾，保持安靜，不與人交談、不吵架、不打電話、不看電視/手機，靜心冥想或休息。
5類人需要躲春
- 屬馬（值太歲）： 本命年，容易情緒焦慮、人際摩擦多。需留意心臟及肝火問題。
- 屬鼠（沖太歲）： 子午相沖，氣場衝突最直接。易有事業變動、突發破財或意外。
- 屬牛（害太歲）： 易招小人暗算、事業遇瓶頸。需留意脾胃健康。
- 屬兔（破太歲）： 氣場易紊亂、情緒急躁。易有人際內耗及感情變故。
- 歲數「逢九」人士： 民間視為「關口年」，氣場較弱。
*明九（虛歲尾數為9）： 如 9歲、19歲、29歲、39歲…如此類推。
*暗九（虛歲為9的倍數）： 如 18歲、27歲、36歲、45歲…如此類推。
立春禁忌2026｜立春8大禁忌
除了上述人士需要躲春，一般大眾在立春當天亦有以下禁忌，做錯隨時影響全年運程：
1.忌出夜街（尤其交接時辰）
立春是新舊能量交接日，氣場不穩定。除了「躲春」人士外，一般人也建議在凌晨3點至5點期間留在家中休息，避免外出沾染混亂的氣場。
2.忌剪頭髮
古人視頭髮為大地的草木，立春生機勃發，剪髮猶如剪斷生機。加上「髮」與「發」同音，立春剪髮有剪斷來年「發財路」的不吉利寓意。
3.忌看病、去負能量場所
立春是喜慶開端的日子，應避免前往醫院、殯儀館、墓地等陰氣或負能量較重的地方，以免沾染晦氣，導致新一年病痛纏身或行衰運。
4.忌吵架、爭執
俗語說「和氣生財」，立春當天應保持心平氣和。若在當天與人發生口角，易破壞氣場，恐導致全年口舌是非不斷，甚至惹上官非。
5.忌搬家、裝修
新舊交替之日磁場不穩，不宜搬遷。此外，亦切忌在流年太歲方位（2026馬年太歲位在正南）動土裝修，以免驚擾太歲，招來禍端。
6.忌做重大決定
受氣場動盪影響，立春當日人的判斷力可能較差。應避免進行轉工跳槽、大額投資、簽署重要合約等重大決策。
7.忌躲懶、沉迷玩樂
雖然不宜操勞，但「一年之計在於春」，立春當天不可整日躺在床上睡懶覺，也不要沉迷遊戲或追劇。應適當出門走動（如踏青），象徵新一年積極向上，否則恐影響全年事業運。
8.忌做劇烈運動
立春是養生時刻，陽氣初生，十分珍貴。過於激烈的運動會過度損耗陽氣，不利於整年的健康保養。建議進行散步、氣功等溫和活動即可。
